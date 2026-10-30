Масштабная международная акция протеста портовых работников охватила десятки стран. Профсоюзы выступают против использования гражданских портов для транспортировки вооружений в зоны военных конфликтов.

30 октября профсоюзы портовых работников из 22 стран объявили международную забастовку. Как сообщает Reuters, инициативу поддержали более 25 профсоюзов, представляющих работников 113 морских портов.

Акция затрагивает крупнейшие транспортные узлы, в том числе Гамбург, Валенсию, Гавр, Геную, Пирей, марокканский Танжер-Мед и индийский порт Нхава-Шева.

Под угрозой грузы на миллиарды долларов

По оценкам организаторов, забастовка может затронуть более 40% грузоперевозок в Средиземноморском регионе и привести к задержке грузов общей стоимостью свыше двух миллиардов долларов.

Особенно серьёзные перебои ожидаются в Греции, где профсоюзы моряков объявили о приостановке паромного сообщения.

В Италии одновременно запланированы 24-часовая общенациональная забастовка и протестные акции более чем в 40 городах.

Почему протестуют портовые работники

Главное требование участников акции — прекратить использование гражданской портовой инфраструктуры для перевозки вооружений в районы боевых действий.

Профсоюзы выступают против вовлечения работников морского транспорта в логистические цепочки поставок оружия и призывают пересмотреть существующую практику.

При этом реальные масштабы возможных перебоев пока остаются неизвестными. Несмотря на заявления организаторов о потенциальных многомиллиардных потерях, руководство некоторых портов ожидает лишь незначительных ограничений.

В частности, администрация порта Генуи прогнозирует, что забастовка окажет ограниченное влияние на его работу.

Таким образом, хотя акция объединила профсоюзы из разных частей мира, её фактические последствия для международной торговли станут понятны после оценки масштабов остановки работ и задержек грузов.