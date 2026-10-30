Продолжат ли производить легендарный Рижский черный бальзам в Риге? Его производитель Amber Latvijas balzams уже перенес выпуск игристых напитков и алкогольных коктейлей в Литву, а на следующей неделе акционеры будут решать дальнейшую судьбу предприятия, пишет LSM+. Какие решения уже приняты и что говорят эксперты в области развития брендов?

Сокращение производства алкогольных напитков на предприятии Amber Latvijas balzams происходит уже давно. Раньше, когда производство находилось в Риге на улице Аристида Бриана, там производили игристые и газированные напитки — шампанское, коктейли, сидры. Этим летом их выпуск в целях оптимизации перенесли в Литву. В свою очередь на улице Чака продолжают делать крепкие алкогольные напитки — водки, бренди, джин, ликеры и бальзам.

Теперь производство «Рижского черного бальзама» в Риге оказалось под вопросом. Это можно заключить из слов сотрудников предприятия. В неофициальных беседах они подтвердили: этот вопрос оказался на повестке дня, так как в Литве производство обходится дешевле.

Перед предстоящим собранием акционеров Латвийское радио спросило руководство предприятия, сохранится ли производство «Рижского черного бальзама» в Риге или будет перенесено в Литву. Руководство ответило, что пока никаких решений не принято.

И «Рижский черный бальзам», и другие товарные знаки зарегистрированы в Патентном ведомстве. Представитель учреждения Элла Ниедра объяснила, что с ними может произойти в случае неплатежеспособности предприятия: «Предприятию Amber Latvijas balzams в настоящее время принадлежит несколько зарегистрированных товарных знаков — как словесных, так и фигуративных для различных продуктов. Пока владелец товарных знаков их поддерживает, они остаются в силе. Но в случае, если будет объявлена неплатежеспособность предприятия, дальнейшие решения сможет принимать администратор неплатежеспособности. Одновременно существуют возможности продать эти товарные знаки другим коммерсантам».

Напиток «Рижский черный бальзам» имеет многовековую историю, и это один из самых известных латвийских брендов. Специалисты отмечают: бренд — это главная ценность предприятия.

«То, что они производят где-то [вне Латвии] и другие известные латвийские бренды, с нашей точки зрения — ничего хорошего, так как мы хотели бы пополнять этим бюджет своей страны, а не бюджет какой-то другой страны, где это происходит. Но в регионе лучше, чтобы что-то происходило, чем не происходило вообще. «Рижский черный бальзам» — очень популярный бренд. У предприятия это действительно одна из главных ценностей. Будем надеяться, что какое-то решение будет найдено. Один из вариантов — что они продадут его, чтобы спасти ситуацию, и его купит какой-то действительно успешный патриот Латвии, который сможет продолжить его производство и развитие», — сказала руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе.

То, что бренд необходимо сохранить, а производство продолжить в Латвии, указали представители нового кредитора, предприятия MBO Beverages, который в конце этого лета перенял требования двух банков к компании.

«Этот напиток с его уникальной и выверенной рецептурой является частью традиций нашего народа, мы дарим его и друзьям, и знакомым, и зарубежным гостям.

Нам важно, чтобы бренд был сохранен и производство напитка осталось в Латвии, создавая ценность в нашей стране.

В последние годы часть производства Amber Latvijas balzams уже была перенесена из Латвии в другие страны или прекращена вовсе. Мы не хотим видеть продолжение этого процесса, так как наша цель — сохранить жизнеспособное производство, стабилизировав финансовую ситуацию и создав предпосылки для дальнейшего развития», — заявили представители MBO Beverages.

О дальнейшей судьбе предприятия, в том числе о возможности начать процесс неплатежеспособности, акционеры решат на собрании во вторник. А в понедельник руководство Amber Latvijas balzams планирует встретиться со Службой государственных доходов (СГД), чтобы обсудить разблокировку счетов.

СГД заблокировала счета три недели назад после того, как предприятие долгое время не могло покрыть долг государству в размере 28 миллионов евро. В начале октября была прекращена правовая защита компании, поскольку кредиторы не согласовали план погашения долгов. Само предприятие поясняло, что долг образовался «из-за внешних обстоятельств».