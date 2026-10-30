В США завершилось очередное громкое судебное разбирательство вокруг гербицида Roundup. Присяжные в Сент-Луисе единогласно отклонили претензии трёх женщин, утверждавших, что использование средства для уничтожения сорняков привело к развитию у них онкологических заболеваний.

Решение стало важной победой немецкого концерна Bayer, которому продолжают предъявлять десятки тысяч аналогичных исков.

Как сообщает Reuters, вердикт был вынесен 29 октября и стал первым по делу о Roundup после июньского решения Верховного суда США, существенно изменившего правовые возможности истцов.

Три женщины заявили, что заболели раком после использования гербицида

Иск против компании Monsanto, принадлежащей Bayer, был подан ещё в 2020 году.

Тереза Аретино, Синтия Фернандес и Бетти Ларкин утверждали, что регулярно использовали Roundup, после чего у них диагностировали неходжкинскую лимфому — онкологическое заболевание лимфатической системы.

Одна из истиц, Синтия Фернандес, умерла ещё до начала судебного разбирательства.

Адвокаты женщин настаивали, что гербицид был недостаточно безопасным и что производитель проявил халатность, выпустив его на рынок.

Однако присяжные отклонили все предъявленные требования, включая обвинения в недостатках конструкции продукта, мошенничестве и халатности.

Почему решение суда особенно важно для Bayer?

В июне 2026 года Верховный суд США вынес решение в пользу Monsanto по другому делу, связанному с Roundup.

Суд постановил, что федеральное законодательство не позволяет предъявлять производителю определённые претензии из-за отсутствия предупреждения о возможном риске рака на этикетке, если маркировка соответствует требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA).

После этого истцы стали активнее использовать другие юридические основания, в частности утверждения о недостаточной безопасности самого продукта.

Разбирательство в Сент-Луисе стало одной из первых проверок того, насколько успешной может оказаться такая стратегия.

В Bayer считают, что новый вердикт свидетельствует о серьёзных трудностях, с которыми столкнутся другие истцы.

На кону — 7,25 миллиарда долларов

Несмотря на победу, судебные проблемы концерна далеки от завершения.

По данным Reuters, в американских судах остаётся около 65 тысяч претензий, связанных с предполагаемыми последствиями использования Roundup.

Компания пытается урегулировать значительную часть этих споров с помощью соглашения на 7,25 миллиарда долларов.

Предложение предусматривает компенсации по соответствующим требованиям, однако окончательное утверждение соглашения зависит от отдельного судебного разбирательства в штате Миссури.

Юридические споры вокруг гербицида продолжаются с тех пор, как Bayer приобрела Monsanto в 2018 году.

Вызывает ли глифосат рак?

В основе разногласий лежит вопрос о безопасности глифосата — действующего вещества гербицида Roundup.

В 2015 году Международное агентство по изучению рака (IARC), входящее в структуру Всемирной организации здравоохранения, отнесло глифосат к веществам, вероятно канцерогенным для человека.

В то же время американское Агентство по охране окружающей среды ранее пришло к выводу, что глифосат, вероятно, не является канцерогенным для человека. Сейчас ведомство проводит новую оценку его безопасности.

Bayer отвергает обвинения и утверждает, что многолетние исследования подтверждают безопасность гербицидов на основе глифосата при соблюдении правил применения.

Таким образом, решение присяжных в пользу концерна касается конкретного судебного дела и представленных в нём доказательств. Оно не означает, что научные споры о возможных рисках глифосата окончательно завершены.