В ходе сделки Agrone Grupp через свою материнскую компанию приобрела 100% акций Food Union Management, которой принадлежат мажоритарные пакеты акций обоих латвийских молокозаводов. Доля была выкуплена у прежнего владельца – Food Union Luxembourg Holdings II S.à r.l. Сделка была завершена после получения одобрения от департаментов конкуренции Эстонии и Латвии и профинансирована банком SEB.

Председатель правления Agrone Рауль Еэтс заявил, что это историческая сделка для молочной промышленности обеих стран. «Rīgas piena kombināts – это предприятие с почти вековой историей, сильными рыночными позициями и известными и любимыми во всей Балтии брендами, такими как Kārums и Lakto. Объединив опыт Agrone в производстве сырого молока со знаниями Rīgas piena kombināts в области его переработки, разработки продукции и продаж, мы заложим прочную основу для наращивания объемов деятельности, повышения эффективности и укрепления конкурентоспособности всего концерна», – сказал он.

По словам Еэтса, Agrone много лет работала над расширением своей деятельности от производства молока до его переработки. «Мы – предприниматели с многолетним опытом в производстве молока и амбициями создать нечто гораздо большее. Приобретение Rīgas piena kombināts является для нас важным стратегическим шагом, открывающим новые возможности для роста в странах Балтии и расширения экспорта на более дальние рынки», – отметил он.

По словам председателя правления AS Rīgas piena kombināts Артурса Чирьевскиса, цель компании – и впредь предлагать клиентам и потребителям качественные и вкусные молочные продукты. «Мы рады, что сделка завершена. Отныне мы входим в сильный балтийский молочный концерн, который охватывает всю производственно-сбытовую цепочку. Это было нашей давней амбицией. Главная сила объединения балтийских компаний в том, что мы знаем здешних людей, их вкусовые предпочтения и традиции, но у нас также есть навыки и амбиции для создания продуктов, которые будут выделяться на мировом рынке. Сделка придаст нашей команде новый импульс для развития брендов и вывода на рынок инновационных продуктов. Потребительские предпочтения меняются, и это открывает новые возможности на мировом рынке молочных продуктов. Мы хотим воспользоваться этими возможностями и готовимся отметить 100-летие Rīgas piena kombināts в 2028 году», – добавил он.

По словам руководителя отдела корпоративных банковских услуг SEB Йоозепа Кадака, финансировавшего сделку, Agrone – хороший пример того, как сельскохозяйственное предприятие, выросшее на эстонском капитале, делает следующий шаг к тому, чтобы стать полноценной балтийской компанией. «Эта сделка отражает более широкие тенденции в продовольственном секторе региона. Местная пищевая промышленность становится все сильнее, а акцент смещается в сторону производства с более высокой добавленной стоимостью, что способствует продовольственной безопасности и более смелому экспорту. Rīgas piena kombināts и Valmieras piens уже экспортируют около трети своей продукции более чем в 30 стран. Все большая ориентация на переработку в молочной промышленности является очень позитивным развитием для Эстонии и региона как в экономическом плане, так и с точки зрения более широкой безопасности», – сказал Кадак.

Сумма сделки по договоренности сторон не разглашается. Консультантами сделки выступили Eversheds Sutherland и PwC.

Смена собственника на начальном этапе не повлечет за собой изменений в повседневной работе Rīgas piena kombināts и Valmieras piens, а также в отношениях с сотрудниками, клиентами, поставщиками сырого молока и другими партнерами. Производство и поставки продолжатся в обычном режиме. В качестве следующего шага руководство Agrone и латвийских компаний приступит к совместной разработке дальнейшей стратегии развития.

История AS Rīgas piena kombināts берет свое начало в 1927 году, когда в Риге была основана компания Rīgas piena centrāle. В 1940 году предприятие получило название Rīgas piena kombināts, а в 1963 году началось производство на новом заводе на улице Баускас.

В настоящее время Rīgas piena kombināts вместе со своим дочерним предприятием Valmieras piens является одним из ведущих молокоперерабатывающих предприятий Латвии. Компания производит широкий ассортимент молочной продукции. Среди известных брендов – популярные в Латвии и других странах Балтии Kārums, Lakto, RASA, Dzintars, Limbažu piens, Valmiera, Rasēns и Mājas.

Ассортимент продукции компании насчитывает около 300 наименований, а общая мощность переработки молока на двух латвийских заводах составляет почти 1000 тонн в день. Примерно треть продукции Rīgas piena kombināts экспортируется более чем в 35 стран мира. На двух заводах работает в общей сложности чуть более 750 человек. Консолидированный доход от продаж AS Rīgas piena kombināts в 2022 году превысил 155 миллионов евро.