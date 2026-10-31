За рулем микроавтобуса Шяуляй-Рига, бодро мчавшего из соседнего государства, восседал смуглый мужчина, по виду ни разу не литовец. Так тамошний бизнес выходит из ситуации. Наши же собственники бизнеса продолжают тягаться с правительством.

В прошлом месяце Латвию потрясла беспрецедентная акция протеста региональных автобусников – было отменено 3250 рейсов, что нарушило планы около 60 тысяч человек. Что вызывает подобную реакцию, и какие меры собирается предпринимать Кабинет Министров?

100 тысяч штрафа несогласным

Латвийская ассоциация пассажироперевозчиков (ЛАПП) в своей публичной коммуникации напирает на то, что действующие договоры «заключены в докризисный период». То есть частные автобусы ходят по ценам, которые оплачивает государство, исходя из доковидных и довоенных затрат на то же дизельное топливо! Между тем, как подсчитали участники провинциальных перевозок, топливные тарифы возросли на 56%, а общая инфляция на 38%.

«Хотя за день до акции протеста правительство в порядке срочности выдало 9,8 миллиона евро из средств на непредвиденные расходы, все же представители отрасли указывают, что это финансирование только покрывает уже накопленные государством ранее долги за заказанные на этот год рейсы, но не решает структурные проблемы…», – указано в письме парламентской оппозиции в Министерство сообщений.

К тому же, за невыполненные рейсы участники протестов подвергнутся дополнительным санкциям: штрафы для некоторых операторов могут достичь 100 000 евро. Выписавшая их Автотранспортная дирекция (АТД – государственная компания в подчинении Минсообщений) действует «с позиции силы». «Непонятно, как через 3-5 лет должна выглядеть маршрутная сеть, где государство продолжит дотировать перевозки, где будет уменьшен государственный заказ и куда нужно войти коммерческим перевозчикам».

Между тем государственное АТД заплатило 30 000 евро частному консультанту – KPMG – но ясного видения развития автобусного хозяйства не получило.

«Соблюдая требования Закона о публичных закупках»

В ответе парламентариям Минсообщений настаивает, что подотчетное ему предприятие, «как договорная сторона заказа услуг общественного транспорта в рамках своей компетенции уже оценивает и решает вопросы о поправках договоров…». В любом случае, «необходимо обеспечить непрерывность услуги, выбирая для конкретной ситуации юридически приемлемое временное решение…».

Всего на 2026 год для компенсаций автобусникам было выделено 107,6 миллиона евро (в 2025 году – 103,32 миллиона). В дополнение к этому Министерство сообщений 16 сентября докинуло еще 9 854 232 евро – ведь и там признают, что «существенно изменились многие позиции затрат». В частности, рост цен на дизельное топливо оценивается с 27,43% до 55,23%; повышение оплаты труда – с 38,6% до 43,8%.

Министерство, на момент написания данной статьи еще находившееся в ведении Рихардса Козловскиса («Новое Единство»), оценило объем возможных дополнительных обязательств на 2027-2030 гг. в размере 25 млн евро в год. «Эти расчеты не являются бюджетным решением», – на всякий случай предупредили высокопоставленные господа народных избранников и представляемых ими автобусных общественников.

Если что, министр финансов Марис Кучинскис (он от победившего на выборах «Объединенного списка», так что, вероятней всего, останется в должности) уже высказался в духе: денег нет, но вы держитесь. При «негативном фискальном пространстве» нечего и думать про повышение затрат на какие-то автобусы. Это в прошлой жизни сам господин Кучинскис был мэром Валмиеры и близко принимал к сердцу заботы провинциальных жителей…

«Уменьшение маршрутной сети в 2027 году не утверждено»

Этим утверждением Министерство сообщений старается успокоить выведенную из терпения отрасль. Однако тут же выясняется, что «объем финансирования государственного бюджета на 2027 год и последующие годы определяется в процессе подготовки и утверждения бюджета, поэтому на данный миг невозможно гарантировать…». В понимании ведомства Р.Козловскиса, однако, имеется «нецелесообразный проезд». Его надо уменьшить, одновременно сохраняя мобильность населения.

«Минимальный объем гарантированной государством услуги общественного транспорта уже определен в 6-й статье Закона об услугах общественного транспорта, – просветили чиновники. – Соответственно определенным там условиям для отдельных соединений в рабочие дни предусмотрена интенсивность восьми или шести рейсов, соблюдая указанные в законе критерии спроса и экономики».

Это по-хорошему. Однако, может быть и по-плохому: «Если иные компенсационные мероприятия не были бы достаточны для уменьшения недостачи финансирования, надо было бы оценить также пересмотр объема маршрутной сети…» И далее приводится оптимистичная оценка: «уменьшение не превысит 15%»!

Конкретные же изменения маршрутов проведут через Совет по общественному транспорту.