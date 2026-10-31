На минувшей рабочей неделе во всех трех столицах стран Балтии снизились цены на бензин 95-й марки, тогда как дизельное топливо продолжило дорожать. Наиболее заметное снижение стоимости бензина зафиксировано в Риге — на 5,5%. При этом дизель во всех трех столицах уже стоит более двух евро за литр.

В Риге, Вильнюсе и Таллине за последнюю рабочую неделю бензин 95-й марки подешевел, однако цены на дизельное топливо выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга агентства LETA.

Самый дорогой бензин в конце недели продавался в Вильнюсе, а самый дешевый — в Таллине. Литовская столица также лидировала по стоимости дизельного топлива, тогда как наиболее низкая цена на него была зафиксирована в Риге.

В Риге бензин подешевел более чем на 5%

На автозаправочной станции Circle K на улице Краста в Риге литр бензина 95-й марки в пятницу стоил 1,885 евро. За неделю его цена снизилась на 5,5% — это самое значительное падение среди трех балтийских столиц.

В то же время дизельное топливо на этой АЗС подорожало на 1,7%, достигнув 2,065 евро за литр.

Таким образом, разница между стоимостью бензина и дизеля в Риге составляет уже 18 центов за литр.

В Вильнюсе самое дорогое топливо

В литовской столице на АЗС Circle K на проспекте Саванорю бензин 95-й марки подешевел за неделю на 0,8%, до 1,929 евро за литр.

Дизельное топливо, напротив, прибавило в цене 3,6% и в пятницу стоило 2,319 евро за литр.

Это самая высокая стоимость дизеля среди трех столиц Балтии. Разница с Ригой составляет 25,4 цента за литр, или 12,70 евро при заправке 50-литрового бака.

В Таллине бензин дешевле всего

В эстонской столице бензин 95-й марки на станциях Circle K за неделю подешевел на 4,2%, до 1,804 евро за литр.

Дизельное топливо подорожало на 0,7%, достигнув 2,079 евро за литр.

В результате бензин в Таллине стоит на 8,1 цента за литр дешевле, чем в Риге, а дизель — на 1,4 цента дороже.

Сколько стоит топливо в столицах Балтии

Цены на АЗС Circle K в пятницу, 30 октября 2026 года, евро за литр

Город Бензин 95 Дизель Автогаз Рига 1,885 € 2,065 € 1,085 € Вильнюс 1,929 € 2,319 € 0,969 € Таллин 1,804 € 2,079 € 1,068 €

Данные отражают цены на указанных АЗС, а не среднюю стоимость топлива по городу.

Что происходит с ценами на автогаз

Стоимость автогаза в балтийских столицах за неделю изменилась незначительно. В Риге цена выросла на 1,9%, достигнув 1,085 евро за литр. В Вильнюсе она осталась на прежнем уровне — 0,969 евро. В Таллине автогаз немного подешевел — на 0,3%, до 1,068 евро за литр.

Таким образом, самым дешевым автогаз остается в Вильнюсе, несмотря на то что именно там зафиксированы наиболее высокие цены на бензин и дизельное топливо.