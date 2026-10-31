Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) не допустила в Евросоюз более 541 тонны гранул свекловичного жома из России после обнаружения плесени. Кроме того, в двух партиях российского чая выявлены запрещенные для использования в ЕС растения и остатки неразрешенного пестицида. Информация о нарушениях передана через европейскую систему быстрого оповещения.

При проверке товаров российского происхождения Продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила нарушения сразу в трех партиях продукции. Самым крупным оказался груз гранул свекловичного жома с добавлением мелассы, в котором была выявлена плесень.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на опубликованные ПВС данные, общий вес партии составлял 541 220 килограммов, или более 541 тонны. Продукция была изготовлена в сентябре 2026 года.

Из-за обнаруженной плесени груз не получил разрешения на ввоз в Европейский союз. Все восемь вагонов с гранулами отправили обратно в Россию.

В российском травяном чае нашли запрещенные растения

Еще одно нарушение выявлено при проверке партии травяного чая из России весом 53,8 килограмма.

В составе продукции обнаружили пять видов растений, использование которых в чаях на территории Евросоюза запрещено. Речь идет о Ziziphora clinopodioides, Rhodiola rosea, Orthosiphonis staminei, Hedysarum alpinum и Bergenia crassifolia.

В отличие от партии свекловичных гранул, которую вернули отправителю, травяной чай решено уничтожить.

В черном чае обнаружили запрещенный пестицид

Третье нарушение касается небольшой партии ароматизированного черного чая российского происхождения весом 4,8 килограмма. Лабораторные исследования выявили в продукции остатки толфенпирада — пестицида, не разрешенного к применению в ЕС.

Конечным пунктом назначения этой партии была Эстония. Поэтому латвийская ПВС проинформировала о результатах проверки компетентное ведомство соседней страны.

Информация обо всех выявленных нарушениях внесена в систему быстрого оповещения Европейского союза, которая позволяет государствам обмениваться сведениями о потенциально небезопасной пищевой продукции и кормах.

Таким образом, по итогам проверок к российским товарам применены разные меры: крупную партию свекловичных гранул вернули в страну происхождения, травяной чай направили на уничтожение, а сведения о загрязненном пестицидом черном чае передали эстонским контролирующим органам.

Продовольственно-ветеринарная служба находится в ведении Министерства земледелия Латвии и отвечает за государственный контроль в сфере продовольствия и ветеринарии.