Мировые фондовые рынки завершили пятницу преимущественно снижением на фоне распродажи акций технологических компаний. Инвесторов все больше беспокоят огромные расходы на развитие искусственного интеллекта и сроки окупаемости этих вложений. Одновременно нефть подорожала более чем на 2% после сообщений Ирана о подрывах танкеров в Ормузском проливе.

Технологический сектор потянул биржи вниз

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу, 30 октября, заметным снижением. Сильнее всего пострадали акции технологических компаний, чьи финансовые результаты и прогнозы усилили сомнения инвесторов относительно масштабных вложений в искусственный интеллект.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, особенно резкое падение пережили акции производителя микросхем Intel — их стоимость сократилась почти на 30%.

Причиной стали разочаровавшие инвесторов прогнозы компании относительно дальнейшей деятельности.

Акции Amazon также подешевели после публикации финансовых результатов. Прибыль компании оказалась ниже ожиданий, а руководство дало понять, что намерено еще больше увеличить расходы на развитие искусственного интеллекта.

На этом фоне американский технологический индекс Nasdaq Composite потерял 2,9%.

Инвесторы ждут отдачи от миллиардных вложений в ИИ

На этой неделе Microsoft, Alphabet и Amazon представили квартальные финансовые результаты, подтвердив намерение продолжать масштабные инвестиции в центры обработки данных и микросхемы.

Однако инвесторов все больше волнует вопрос, когда эти расходы начнут приносить достаточную прибыль.

Развитие ИИ требует огромных вложений в вычислительную инфраструктуру, а опубликованные корпоративные отчеты усилили опасения относительно сроков окупаемости таких проектов.

Распродажа затронула не только компании, непосредственно разрабатывающие технологии искусственного интеллекта, но и производителей оборудования и поставщиков вычислительных мощностей.

Акции Nvidia подешевели на 4,2%, производителя памяти Micron — на 5,3%, а компании CoreWeave, специализирующейся на инфраструктуре центров обработки данных, — почти на 10%.

Нефть подорожала после сообщений о взрывах танкеров

Пока технологический сектор испытывал давление, цены на нефть резко выросли. Причиной стали новые опасения относительно безопасности поставок через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли энергоресурсами.

Иран заявил, что четыре танкера подорвались на минах в проливе. Эти сообщения усилили опасения по поводу возможных перебоев в транспортировке нефти.

Марка нефти Цена за баррель Изменение WTI 104,12 $ ▲ +2,1% Brent 117,64 $ ▲ +2,4%

Подорожал и природный газ. На нидерландской бирже Title Transfer Facility (TTF) его цена выросла на 6,15%, достигнув 103,94 евро за мегаватт-час.

Как завершились торги на мировых биржах

Итоги пятницы, 30 октября 2026 года

Биржевой индекс Значение Изменение Dow Jones (США) 51 770,31 −1,1% S&P 500 (США) 7 580,07 −1,8% Nasdaq (США) 25 437,00 −2,9% FTSE 100 (Лондон) 10 729,78 +0,1% CAC 40 (Париж) 7 969,42 менее −0,1% DAX (Франкфурт) 25 818,21 −0,9%

Таким образом, наиболее заметное снижение произошло на американском технологическом рынке. Европейские площадки завершили день разнонаправленно: Лондон показал небольшой рост, тогда как Париж и Франкфурт ушли в минус.

Что происходило на валютном рынке

На валютных рынках изменения были менее значительными.

Евро ослаб по отношению к доллару США с 1,1180 до 1,1168 доллара за евро. Британский фунт, напротив, укрепился с 1,3376 до 1,3396 доллара. Курс американской валюты к японской иене снизился со 157,71 до 157,54 иены за доллар. По отношению к британскому фунту евро также подешевел — с 83,57 до 83,37 пенса за евро.

В итоге пятничные торги продемонстрировали два противоположных движения: технологические акции дешевели из-за сомнений в окупаемости инвестиций в ИИ, тогда как нефть и газ дорожали на фоне обострения рисков для энергетических поставок.