Мировые фондовые рынки завершили пятницу преимущественно снижением на фоне распродажи акций технологических компаний. Инвесторов все больше беспокоят огромные расходы на развитие искусственного интеллекта и сроки окупаемости этих вложений. Одновременно нефть подорожала более чем на 2% после сообщений Ирана о подрывах танкеров в Ормузском проливе.
Технологический сектор потянул биржи вниз
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу, 30 октября, заметным снижением. Сильнее всего пострадали акции технологических компаний, чьи финансовые результаты и прогнозы усилили сомнения инвесторов относительно масштабных вложений в искусственный интеллект.
Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, особенно резкое падение пережили акции производителя микросхем Intel — их стоимость сократилась почти на 30%.
Причиной стали разочаровавшие инвесторов прогнозы компании относительно дальнейшей деятельности.
Акции Amazon также подешевели после публикации финансовых результатов. Прибыль компании оказалась ниже ожиданий, а руководство дало понять, что намерено еще больше увеличить расходы на развитие искусственного интеллекта.
На этом фоне американский технологический индекс Nasdaq Composite потерял 2,9%.
Инвесторы ждут отдачи от миллиардных вложений в ИИ
На этой неделе Microsoft, Alphabet и Amazon представили квартальные финансовые результаты, подтвердив намерение продолжать масштабные инвестиции в центры обработки данных и микросхемы.
Однако инвесторов все больше волнует вопрос, когда эти расходы начнут приносить достаточную прибыль.
Развитие ИИ требует огромных вложений в вычислительную инфраструктуру, а опубликованные корпоративные отчеты усилили опасения относительно сроков окупаемости таких проектов.
Распродажа затронула не только компании, непосредственно разрабатывающие технологии искусственного интеллекта, но и производителей оборудования и поставщиков вычислительных мощностей.
Акции Nvidia подешевели на 4,2%, производителя памяти Micron — на 5,3%, а компании CoreWeave, специализирующейся на инфраструктуре центров обработки данных, — почти на 10%.
Нефть подорожала после сообщений о взрывах танкеров
Пока технологический сектор испытывал давление, цены на нефть резко выросли. Причиной стали новые опасения относительно безопасности поставок через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли энергоресурсами.
Иран заявил, что четыре танкера подорвались на минах в проливе. Эти сообщения усилили опасения по поводу возможных перебоев в транспортировке нефти.
|Марка нефти
|Цена за баррель
|Изменение
|WTI
|104,12 $
|▲ +2,1%
|Brent
|117,64 $
|▲ +2,4%
Подорожал и природный газ. На нидерландской бирже Title Transfer Facility (TTF) его цена выросла на 6,15%, достигнув 103,94 евро за мегаватт-час.
Как завершились торги на мировых биржах
Итоги пятницы, 30 октября 2026 года
|Биржевой индекс
|Значение
|Изменение
|Dow Jones (США)
|51 770,31
|−1,1%
|S&P 500 (США)
|7 580,07
|−1,8%
|Nasdaq (США)
|25 437,00
|−2,9%
|FTSE 100 (Лондон)
|10 729,78
|+0,1%
|CAC 40 (Париж)
|7 969,42
|менее −0,1%
|DAX (Франкфурт)
|25 818,21
|−0,9%
Таким образом, наиболее заметное снижение произошло на американском технологическом рынке. Европейские площадки завершили день разнонаправленно: Лондон показал небольшой рост, тогда как Париж и Франкфурт ушли в минус.
Что происходило на валютном рынке
На валютных рынках изменения были менее значительными.
Евро ослаб по отношению к доллару США с 1,1180 до 1,1168 доллара за евро. Британский фунт, напротив, укрепился с 1,3376 до 1,3396 доллара. Курс американской валюты к японской иене снизился со 157,71 до 157,54 иены за доллар. По отношению к британскому фунту евро также подешевел — с 83,57 до 83,37 пенса за евро.
В итоге пятничные торги продемонстрировали два противоположных движения: технологические акции дешевели из-за сомнений в окупаемости инвестиций в ИИ, тогда как нефть и газ дорожали на фоне обострения рисков для энергетических поставок.
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