Крупные компании из Индии, Турции и Финляндии проявляют интерес к инвестиционным возможностям Латгале. В Резекне состоялась встреча местных предпринимателей с экономическими дипломатами иностранных посольств, на которой обсуждались новые рынки экспорта, развитие промышленных территорий и привлечение капитала. При этом одной из задач остается преодоление опасений инвесторов, связанных с расположением региона у восточной границы Латвии.

Латгале пытается привлечь инвесторов из разных частей мира

В Резекне прошла встреча предпринимателей с представителями иностранных посольств, отвечающими за экономическое сотрудничество, сообщают Новости ТВ3.

Это уже второй подобный визит зарубежных дипломатов в Латгале за последнее время. Около месяца назад регион посетили послы иностранных государств, а теперь возможности сотрудничества изучали экономические специалисты дипломатических представительств.

Главная цель таких встреч — помочь местным предприятиям выйти на новые зарубежные рынки и заинтересовать иностранные компании созданием или расширением производств в регионе.

Управляющая Латгальской специальной экономической зоной Ивета Малиня-Табуне рассказала, что интерес уже проявляют представители нескольких крупных зарубежных компаний.

«Интерес проявляют и крупные компании из таких стран, как Индия, Турция и Финляндия», — отметила она.

По ее словам, нестабильная международная обстановка заставляет бизнес пересматривать привычные направления инвестиций.

«Сейчас мир находится в довольно нестабильном состоянии и, можно сказать, нет каких-то четких правил игры. Это означает, что инвестиции и финансовые потоки тоже ищут различные альтернативные пути», — пояснила Малиня-Табуне.

Инвесторам нужны большие территории и современные производства

В Латгальской специальной экономической зоне отмечают, что требования потенциальных инвесторов постепенно меняются. Компании все чаще ищут не просто свободные участки земли, а достаточно крупные промышленные территории с современной инфраструктурой и энергоэффективными производственными помещениями.

Поэтому одним из приоритетов региона стало развитие промышленных зон, пригодных для размещения новых предприятий.

«Сейчас мы довольно активно работаем совместно с самоуправлениями именно над развитием промышленных зон, этим занимается и частный сектор», — рассказала управляющая специальной экономической зоной.

Предполагается, что наличие подготовленных площадок позволит сократить время, необходимое инвесторам для запуска производства.

Однако одной инфраструктуры недостаточно. Латгале также приходится убеждать потенциальных партнеров в том, что близость к восточной границе Латвии не исключает возможностей для успешного ведения бизнеса.

МИД хочет разрушить стереотип об опасности инвестиций в приграничье

В Министерстве иностранных дел считают, что непосредственное знакомство с регионом помогает иностранным дипломатам и предпринимателям лучше оценить его экономический потенциал.

Заместитель государственного секретаря МИД по экономическим вопросам Зигмарс Зилгалвис подчеркнул, что предприятия Латгале продолжают работать, развиваться и выходить на внешние рынки. По его словам, статистика свидетельствует об увеличении объема инвестиций и числа компаний, занимающихся экспортом.

«Я бы сказал, что все движется в правильном направлении, и нам просто необходимо приложить достаточно большие усилия, в том числе со стороны Министерства иностранных дел, чтобы рассказывать об этом и разрушать стереотип, который не соответствует действительности», — заявил Зилгалвис.

Таким образом, одна из задач дипломатических визитов заключается в том, чтобы показать потенциальным инвесторам реальную работу предприятий, а не ограничиваться обсуждением географического положения региона.

Сербия также ищет возможности для сотрудничества

Во встрече участвовали представители дипломатических миссий стран Европы, Азии и Северной Америки. Среди них были и сотрудники посольства Сербии, которое начало работу в Латвии всего несколько месяцев назад.

Заместитель главы сербского посольства Елена Блажевич рассказала, что дипломатическое представительство заинтересовано в установлении контактов как с местными властями, так и с предпринимателями.

«Мы слышали, что местное самоуправление очень заинтересовано в укреплении международного сотрудничества и приглашает страны со всего мира приехать в Латгале и познакомиться с возможностями сотрудничества», — отметила она.

По словам Блажевич, цель визита — найти направления, которые могут представлять взаимный интерес для латгальских и сербских компаний.

«Мы постараемся установить контакты не только с самоуправлением, но и с предпринимателями, чтобы найти направления сотрудничества, представляющие интерес для обеих сторон», — добавила представитель посольства.

От дипломатических встреч ждут реальных заказов

Программа визита не ограничилась переговорами с предпринимателями. Иностранным дипломатам также представили работу местных исследователей и возможности региона в области разработки новых технологий.

В Министерстве иностранных дел рассчитывают, что такие встречи помогут не только повысить узнаваемость Латгале среди зарубежных партнеров, но и приведут к практическим результатам — новым экспортным заказам и инвестиционным проектам.

При этом конкретные соглашения или суммы будущих инвестиций пока не объявлены.

Интерес компаний из Индии, Турции и Финляндии свидетельствует о наличии потенциальных возможностей, однако дальнейший результат будет зависеть от того, удастся ли превратить установленные контакты в реальные деловые проекты.