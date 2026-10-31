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Почти 18 тысяч тонн за восемь месяцев: кто в Латвии покупает маркированное дизельное топливо 0 23

Бизнес
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: резервуары с дизельным топливом в промышленном порту

Иллюстративное фото.

ФОТО: BB.LV/AI

За первые восемь месяцев 2026 года в Латвии реализовали 17 729 тонн маркированного дизельного топлива — на 4,4% больше, чем годом ранее. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте снабжения судов, тогда как продажи частным лицам сократились.

В Латвии увеличился объем реализации окрашенного, или маркированного, дизельного топлива. С января по август 2026 года его продажи достигли 17 729 тонн, что на 753 тонны превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на обобщенные данные Службы государственных доходов (СГД), прирост составил 4,4%. При этом динамика существенно различалась в зависимости от назначения топлива.

Больше всего топлива приобрели предприятия

Основными покупателями маркированного дизельного топлива остаются юридические лица, использующие его для отопления или получения тепловой энергии в технологических процессах производства и переработки продукции.

За восемь месяцев предприятия приобрели 10 023 тонны такого топлива. Это на 261 тонну, или 2,7%, больше, чем годом ранее.

На этот сегмент пришлось более половины всего объема реализации — около 56,5%.

В то же время продажи физическим лицам сократились на 82 тонны, или 5,6%, до 1375 тонн.

Таким образом, общий рост рынка обеспечили прежде всего корпоративные потребители и другие специализированные направления использования дизельного топлива.

Сильнее всего выросли поставки для судов

Наиболее заметное увеличение продаж зафиксировано в сегменте снабжения судов.

За январь–август было реализовано 3842 тонны маркированного дизельного топлива, что на 401 тонну, или 11,7%, больше, чем за соответствующий период 2025 года.

Увеличились и поставки для техники, работающей в свободных портах и свободных зонах. Объем реализации достиг 2489 тонн, прибавив 173 тонны, или 7,5%.

В исходных данных СГД для этого сегмента указан рост по сравнению с первыми семью месяцами 2025 года, хотя общий отчет охватывает восемь месяцев. Период сравнения требует уточнения.

Кто покупает маркированное дизельное топливо

Направление использования Объем, тонн Изменение
Юридические лица (отопление и производство) 10 023 +2,7%
Снабжение судов 3 842 +11,7%
Свободные порты и зоны 2 489 +7,5%
Физические лица 1 375 −5,6%

Данные СГД за январь–август 2026 года. Изменения относительно предыдущего года, с оговоркой о периоде сравнения для свободных портов и зон.

От чего зависит спрос

В Службе государственных доходов отмечают, что объем потребления маркированного дизельного топлива зависит от нескольких факторов.

Среди них — погодные условия, влияющие на потребности в отоплении, а также решения потребителей о переходе на другие виды топлива.

Поэтому увеличение общего объема реализации не обязательно означает рост спроса во всех категориях. Статистика показывает, что в 2026 году использование маркированного дизтоплива расширилось прежде всего в судоходстве и среди юридических лиц, тогда как частные потребители сократили закупки.

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#Латвия #отопление #судоходство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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