Государственная полиция Латвии приобрела три комплекта переносных автомобильных весов общей стоимостью 119 790 евро. Новое оборудование позволит проверять массу грузовиков и нагрузку на оси в разных регионах страны. При этом полиция подчеркивает, что увеличивать количество рейдов пока не планируется.

Контроль за перегруженными грузовиками на дорогах Латвии станет более доступным для полицейских патрулей. Государственная полиция закупила три комплекта портативных весов, которые позволят проверять массу транспортных средств непосредственно в местах проведения дорожного контроля.

Общая стоимость оборудования составила 119 790 евро, или 39 930 евро за комплект, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Грузовики смогут взвешивать в разных регионах

Новые неавтоматические весы предназначены для проверки фактической массы грузового транспорта и нагрузки на отдельные оси. В полиции поясняют, что дополнительное оборудование позволит расширить географию проверок и обеспечить патрули необходимыми техническими средствами в разных частях Латвии.

Это особенно важно для контроля транспорта, перевозящего тяжелые грузы: даже если общая масса автомобиля находится в допустимых пределах, превышение разрешенной нагрузки на отдельную ось также может создавать проблемы для дорожного покрытия и безопасности движения.

Больше весов — не обязательно больше рейдов

При этом в Государственной полиции отдельно подчеркнули, что закупка оборудования не означает автоматического увеличения числа специальных проверок или рейдов. Речь идет прежде всего об улучшении технического оснащения для выполнения повседневных контрольных мероприятий.

«Главная цель — профилактическая: сократить количество перегруженных транспортных средств на государственных автодорогах», — отметили в полиции.

Таким образом, новые весы должны сделать уже существующий контроль более эффективным и равномерным по всей территории страны.

Почему полиция уделяет внимание перегруженным фурам

В Государственной полиции напоминают, что превышение допустимой массы транспортных средств и нагрузки на оси создает сразу несколько проблем.

Перегруженные грузовики повышают риски для безопасности дорожного движения и ускоряют износ дорожной инфраструктуры. Кроме того, нарушения допустимых весовых ограничений влияют на конкуренцию в транспортной отрасли: перевозчики, соблюдающие установленные требования, оказываются в неравных условиях с компаниями, перевозящими грузы с превышением разрешенной массы.

Поэтому проверки направлены не только на выявление нарушений, но и на предотвращение повреждения дорог и обеспечение равных условий работы перевозчиков.

Кто поставит оборудование

Победителем закупки стало ООО Labochema Latvija. По имеющимся данным, в прошлом году оборот предприятия составил 3 430 307 евро, а прибыль — 60 057 евро.

Владельцем латвийской компании является зарегистрированное в Литве предприятие Labochema LT.