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Это не наши проблемы: латвийское министерство не может влиять на зарплаты водителей автобусов 1 1824

Бизнес
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: отмена рейсов
ФОТО: LETA

Министерство сообщений ответило оппозиционным парламентариям, которые пытались понять – почему в Латвии отменяются десятки автобусных рейсов.

«Нехватка водителей автобусов и значительная текучесть кадров могут напрямую влиять на способность перевозчика обеспечить выполнение предусмотренных контрактом рейсов и непрерывность предоставления услуг, – констатирует Министерство сообщений. – В то же время на обеспеченность водителями влияют не только модель финансирования общественного транспорта, но и общая ситуация на рынке труда, кадровая политика перевозчиков, а также условия оплаты труда».

«Автотранспортная дирекция не является работодателем водителей автобусов и не может определять политику оплаты труда перевозчиков», – напоминает при этом Минсообщений.

А ведь еще потребуются шофера для «автотранспорта по запросу» – новой услуги, которую собираются развернуть в регионах, на период 2027-2032 гг. благодаря финансированию Социального климатического фонда.

Предполагается, что «на территориях, где регулярный общественный транспорт недостаточно доступен», будет эдакий муниципальный каршеринг, который довезет старушку с хутора, например, в центр края к доктору. Или до ближайшей железнодорожной станции, где она пересядет на электричку.

Для этой услуги, осуществлять которую будут, конечно же, климатически-нейтральные транспортные средства, потребуется еще создать колл-центры и мобильное приложение. К тому же, подчеркивается в документе Минсообщений, это «дополнит, а не заменит имеющуюся сеть регулярных маршрутов общественного транспорта».

Ну а что там будет через 6 лет, когда денюжка с Брюсселя капать перестанет? Вероятно, сознательные муниципалитеты амортизированные электромобили выкупят, что там от них останется после эксплуатации, по нашим-то дорогам. Или – в утиль.

ДО СОТОЙ ДОЛИ ЦЕНТА

1 евро 53,38 цента – такую цену за 1 км предлагают ныне коммерческим автобусам в государственной дирекции. Это на 13% больше, чем значилось в «докризисных» договорах. И при том прирост – втрое меньше инфляции.

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#Латвия #инфляция #электромобили #общественный транспорт
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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