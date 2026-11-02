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Грязь на дороге может обойтись в 2900 евро: в Латвии предупредили фермеров и строителей 0 213

Бизнес
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Штрафы за грязь на дорогах
ФОТО: BB.LV/AI

В Латвии участились случаи загрязнения государственных дорог грязью и щебнем, которые остаются после сельскохозяйственных и строительных работ. Предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) напоминает: виновники обязаны самостоятельно очищать проезжую часть, иначе им грозят крупные штрафы и дополнительные расходы.

Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, особенно остро проблема проявляется осенью, когда из-за дождей и уборки урожая сельскохозяйственная техника вывозит на дороги большое количество грязи.

На прошлой неделе серьёзное загрязнение было обнаружено на местной государственной дороге Салдус — Пампали (V1180). Во время сельскохозяйственных работ с прилегающих полей на проезжую часть попало большое количество грязи. Фермерам направили предупреждение с требованием привести дорогу в порядок.

Штрафы достигают почти 3000 евро

Согласно латвийскому Закону о дорожном движении, за повреждение, загрязнение или засорение дорог, а также за распашку придорожной полосы предусмотрены денежные штрафы:

  • Для физических лиц — от 70 до 350 евро.

  • Для юридических лиц — от 700 до 2900 евро.

Директор управления содержания и эксплуатации дорог LVC Юрис Деревянко поясняет, что чаще всего дороги загрязняются во время уборки сахарной свёклы и кукурузы, а также при проведении строительных работ.

«Нормативные акты запрещают загрязнять дороги, но если это всё же произошло, за собой необходимо убрать. Однако на практике так бывает далеко не всегда», — отмечает представитель LVC.

По его словам, предприятие разыскивает виновников загрязнения и требует очистить проезжую часть. Если добиться этого не удаётся, к решению проблемы привлекают Государственную полицию.

При этом встречаются и ответственные фермеры, которые заранее предупреждают дорожные службы о предстоящих работах и самостоятельно убирают оставшуюся после техники грязь.

Заплатить придётся не только штраф

Правила дорожного движения предусматривают, что сельскохозяйственные и строительные работы должны проводиться таким образом, чтобы не загрязнять дороги и не создавать угрозу безопасности движения.

Если грязь всё же попала на проезжую часть, виновник обязан немедленно и безопасным способом её убрать. Если сделать это сразу невозможно, необходимо предупредить других участников движения и сообщить в полицию.

Если загрязнивший дорогу человек или предприятие не выполняет свои обязанности, LVC организует уборку самостоятельно, а затем предъявляет виновнику счёт за выполненные работы.

В случае отказа добровольно возместить расходы предприятие вправе обратиться в суд.

Куда сообщать о грязных дорогах?

В LVC напоминают, что грязь и щебень на асфальте представляют опасность для автомобилистов, особенно в дождливую погоду, когда сцепление колёс с дорогой ухудшается.

Сообщить об опасном загрязнении государственных дорог можно по круглосуточному бесплатному телефону Latvijas Valsts ceļi 80005555.

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#дороги #сельское хозяйство #Латвия #строительство #штрафы #уборка #фермеры
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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