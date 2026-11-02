Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сообщила о снижении квартальной чистой прибыли на 6%, несмотря на рост выручки и пассажиропотока. Главной причиной стали возросшие расходы на авиационное топливо. Глава компании Майкл О'Лири предупреждает, что в следующем году европейских пассажиров может ожидать беспрецедентное повышение стоимости авиабилетов.

Одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы Ryanair завершила второй квартал финансового года со снижением прибыли, хотя продолжила наращивать пассажиропоток.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, согласно опубликованным в понедельник, 2 ноября, финансовым результатам, чистая прибыль перевозчика за квартал, завершившийся в конце сентября, составила 1,61 млрд евро.

Это на 6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Основной причиной ухудшения финансовых показателей компания называет рост стоимости авиационного топлива, связанный с войной в Иране.

Пассажиров стало больше, но прибыль снизилась

Несмотря на увеличение расходов, Ryanair удалось нарастить выручку. За отчетный квартал она выросла на 4%, достигнув 5,7 млрд евро. Одновременно на 6% увеличилось количество перевезенных пассажиров.

Таким образом, авиакомпания обслужила больше путешественников и получила больше доходов, однако рост затрат на топливо отрицательно сказался на конечной прибыли.

Расходы на топливо могут увеличиться на 2 млрд евро

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что в следующем финансовом году топливные расходы компании могут вырасти еще на 2 млрд евро. В таком случае перевозчику, возможно, придется принимать дополнительные меры по сокращению затрат.

Первые решения уже были объявлены в сентябре. Из-за подорожания топлива Ryanair планирует уменьшить количество рейсов в зимнем расписании. Кроме того, авиакомпания пересмотрела прогноз годового пассажиропотока. Если ранее Ryanair рассчитывала перевезти 216 млн человек, то теперь целевой показатель снижен до 214 млн пассажиров.

Это означает сокращение прогноза на 2 млн человек.

Авиабилеты в Европе могут резко подорожать

Повышение топливных расходов может отразиться не только на финансовых результатах авиакомпаний, но и на стоимости перелетов для пассажиров. В октябре Майкл О'Лири заявил, что в следующем году Европу может ожидать самое значительное подорожание авиабилетов за всю историю. По оценке руководителя Ryanair, рост стоимости топлива создает серьезное давление на авиационную отрасль.

При этом конкретные размеры будущего повышения тарифов в опубликованном сообщении не приводятся.

Для пассажиров изменения могут означать не только более дорогие билеты, но и сокращение выбора рейсов в зимнем расписании Ryanair.