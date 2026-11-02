«Во многих странах практикуется такое мероприятие, как „гаражная распродажа“ (garage sale), когда люди, предварительно сделав ревизию в своем доме, выносят и продают по очень невысоким ценам вещи, вполне пригодные к употреблению, но конкретно им совершенно ненужные — какие-то сувениры, посуду, книги, инструменты, электроприборы и т. д.

Хотелось бы знать: существует ли какая-то нормативная база для проведения подобных мероприятий в Латвии? Например, если соседи решили устроить такое мероприятие во дворе своего многоквартирного дома, нужно ли брать для этого какое-то разрешение и, если нужно, то где именно? Есть ли какие-то ограничения — что можно продавать, а что нельзя? Каковы условия, если человек устраивает такое мероприятие самостоятельно на своей частной территории?

И еще: если кому-то удалось что-то продать, нужно ли платить с этого какие-то налоги? Если нужно — сколько именно и как фиксировать факт продажи? Не будешь же покупать кассовый аппарат для таких целей?».

Отвечает координатор проектов Отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс:

— В настоящее время, чтобы продавать в Риге подержанные товары вне помещений, требуется разрешение на уличную торговлю. Если продажа планируется в течение одного-трех дней и в ней примут участие лишь соседи по дому, наиболее подходящим решением будет организация краткосрочной уличной торговли.

Такой формат торговли позволяет частным лицам продавать бывшие в употреблении личные вещи: одежду, посуду, книги, инструменты, предметы быта, электроприборы, сувениры и другие ненужные им вещи.

При этом необходимо соблюдать установленные законом ограничения на оборот отдельных товаров. Например, в рамках временной уличной торговли запрещено продавать табачные изделия, электронные сигареты и жидкости к ним, заменители табака, а также объекты авторского и смежных прав, воспроизведенные для личного пользования.

Если торговля проходит во дворе многоквартирного дома или на другой частной территории, потребуется согласие собственника недвижимости либо законного представителя владельца — управляющего недвижимостью.

Разрешение на проведение краткосрочной уличной торговли или ее организацию в Риге выдает Рижский центр жителей районов (Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs). Заявление можно подать и в электронном виде через муниципальный портал услуг eRīga.

Важно отметить, что на государственном уровне в Правилах уличной торговли планируются изменения. Министерство экономики подготовило поправки к Правилам Кабинета министров № 440 от 12 мая 2010 года «О видах торговли, подлежащих согласованию с самоуправлением, и порядке организации торговли». Согласно проекту поправок, с 1 января 2027 года разрешение на уличную торговлю потребуется только в том случае, если торговля ведется на земельных участках, принадлежащих самоуправлению. Во всех остальных случаях организаторам нужно будет всего лишь уведомить соответствующее самоуправление не позднее чем за пять дней до мероприятия.

В свою очередь, как пояснила специалист отдела общественных связей Службы государственных доходов Кристине Аугсткалне-Яунберзиня, налог на продажу личного имущества не взимается: