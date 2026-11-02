Латвийская ассоциация рекламы призывает депутатов Сейма не торопиться с рассмотрением предложений Союза профессиональных актеров по изменению Закона об авторском праве. Представители рекламной отрасли опасаются, что поправки, не прошедшие широкого обсуждения, могут затронуть интересы не только актеров, но и СМИ, цифровых платформ и других участников рынка.

Латвийская ассоциация рекламы (ЛАР) обратилась в комиссию Сейма по образованию, культуре и науке с призывом приостановить продвижение предложений Латвийского союза профессиональных актеров (ЛСПА) к Закону об авторском праве до их обсуждения с отраслевыми экспертами.

Как сообщает агентство LETA, соответствующее обращение ассоциация направила депутатам парламентской комиссии.

В ЛАР указывают, что предложения актерского союза поступили непосредственно в Сейм, минуя предварительное обсуждение в рабочей группе Министерства культуры, которая занимается вопросами регулирования авторских прав.

Почему рекламная отрасль обеспокоена поправками?

Ассоциация подчеркивает, что авторское право представляет собой сложную систему, тесно связанную с законодательством Европейского союза.

По мнению ЛАР, изменения, направленные на защиту интересов одной профессиональной группы, могут иметь последствия и для других участников рынка. В частности, они способны затронуть правообладателей, пользователей произведений, средства массовой информации и цифровые платформы.

При этом ассоциация не требует окончательно отказаться от предложений актерского союза. Ее основное требование — сначала провести полноценное обсуждение с заинтересованными сторонами и оценить возможные последствия изменений.

Министерство культуры назначило обсуждение на 6 ноября

Как отмечает ЛАР, Министерство культуры также признало, что предложения ЛСПА пока не обсуждались по существу со всеми заинтересованными сторонами. В связи с этим на пятницу, 6 ноября, назначено заседание рабочей группы, на котором планируется рассмотреть предложенные изменения.

Ассоциация предлагает парламентской комиссии не включать инициативы актерского союза в законопроект ко второму чтению до завершения этой работы. По мнению представителей рекламной отрасли, сначала предложения должны получить экспертную оценку, и лишь после этого возможные изменения следует направлять на рассмотрение Сейма.

Что уже предусматривают поправки к закону?

Ранее Сейм поддержал в первом чтении разработанные Министерством культуры поправки к Закону об авторском праве. Одно из ключевых изменений касается признания театральных режиссеров авторами произведений сценического искусства.

Законопроект призван внести правовую ясность в определение авторства театральных постановок и других сценических произведений. В частности, речь идет о творческом вкладе режиссеров, драматургов, сценографов, художников по костюмам, хореографов и других специалистов, участвующих в создании постановки.

Кроме того, поправки предусматривают совершенствование механизмов защиты авторских прав. Предлагается уточнить полномочия судов при вынесении предписаний и взыскании компенсаций за нарушения.

Эти изменения были подготовлены рабочей группой Министерства культуры с участием представителей отраслевых неправительственных организаций.

В то же время содержание дополнительных предложений актерского союза в сообщении не раскрывается. Поэтому пока нельзя установить, какие именно положения вызвали обеспокоенность рекламной отрасли и как они могли бы повлиять на СМИ или цифровые платформы.