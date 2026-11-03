Управление по делам гражданства и миграции Латвии установило, что предприниматели Нина Линде и Джеральд Хопштедтер в 2018–2026 годах оформили 95 вызовов и два приглашения для граждан Индии, Китая и Вьетнама. Документы были связаны с получением временных видов на жительство на основании инвестиций в капитал предприятий. Теперь компетентные учреждения проверяют обстоятельства их оформления, в том числе наличие возможных признаков преступления.

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) в ходе проверки установило, что предприниматели Нина Линде и Джеральд Хопштедтер, действуя в качестве должностных лиц акционерных обществ Lights и Gtech, за восемь лет оформили десятки документов, позволяющих иностранцам претендовать на получение временного вида на жительство в Латвии.

Как агентство LETA выяснило в УДГМ, с 2018 по 2026 год были оформлены два приглашения и 95 вызовов для запроса ВНЖ гражданами Индии, Китая и Вьетнама. Основанием для получения разрешений на проживание указывались инвестиции в основной капитал предприятий.

В настоящее время УДГМ продолжает сотрудничество с другими компетентными учреждениями для оценки всех обстоятельств.

Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) также сообщил в социальной сети X, что управление проводит дополнительные проверки, чтобы установить, нет ли в этих случаях признаков преступления.

Кто стоит за компаниями Lights и Gtech?

Согласно данным Firmas.lv, Нина Линде является председателем правления АО Lights, а Джеральд Хопштедтер возглавляет совет предприятия. Заместителем председателя совета является Дорис Хопштедтер. Владелицей компании указана Линде.

В настоящее время у Lights насчитывается 11 иностранных инвесторов, в том числе Джеральд Хопштедтер. Им принадлежат акции без права голоса. По итогам прошлого года предприятие понесло убытки в размере 159 569 евро.

В другой компании, АО Gtech, председателем правления является Джеральд Хопштедтер, а совет возглавляет Дорис Хопштедтер. Владельцем предприятия указан Джеральд Хопштедтер.

Среди девяти иностранных инвесторов компании — предприниматель индийского происхождения Канан Вишванат, который 14 сентября 2023 года получил гражданство Латвии по решению Сейма.

Иностранным инвесторам Gtech также принадлежат акции без права голоса. В прошлом году убытки компании составили 101 448 евро.

Проверка началась после сообщений о возможной продаже «золотых виз»

Ранее министр внутренних дел поручил УДГМ и Службе финансовой разведки проверить информацию о возможной причастности Нины Линде, Джеральда и Дорис Хопштедтер к оформлению видов на жительство нескольким десяткам граждан третьих стран. Задача проверки — выяснить, соответствовала ли деятельность предпринимателей требованиям законодательства.

В частности, учреждения должны установить, были ли инвестиции связаны с реальной предпринимательской деятельностью или механизм получения ВНЖ мог использоваться для создания формальных оснований для проживания иностранцев в Латвии.

Поводом для дополнительного внимания стали публикации в СМИ. Латвийское телевидение ранее сообщало о предложениях получить вид на жительство в обмен на инвестиции в размере 50 000 евро в проект элитного пансионата в Спуньциемсе, который на тот момент еще не был построен. По информации телеканала, услуги по оформлению документов рекламировались в том числе как «золотые визы».

В публикациях утверждалось, что соответствующие предложения и связанные с ними компании ведут к Нине Линде. При этом сам факт оформления вызовов для получения ВНЖ не означает нарушения закона. Законность конкретных действий и реальность инвестиционной деятельности должны установить компетентные учреждения.

Как проверяют иностранцев перед выдачей ВНЖ?

В УДГМ подчеркивают, что каждый заявитель на временный вид на жительство проходит индивидуальную проверку. Управление оценивает правовые основания для проживания иностранца в Латвии, представленные документы и другие обстоятельства заявления.

Кроме того, в обязательном порядке запрашиваются и рассматриваются заключения учреждений государственной безопасности.

По утверждению УДГМ, решения принимаются с соблюдением так называемого принципа четырех глаз, предполагающего дополнительный контроль при рассмотрении документов. Управление также регулярно проводит последующие проверки ранее принятых решений, выборочно пересматривая определенную долю дел.

В связи с поручением министра по конкретным случаям будут проведены повторные проверки.

УДГМ напоминает, что приглашающая сторона несет ответственность за соответствие въезда и пребывания иностранца заявленной цели, а также за добросовестное использование механизма приглашений.

Как эта история связана с делом о гражданстве Дивьи Вишванат?

Нина Линде также является совладелицей и председателем правления ООО «Институт экономики Латвийской академии наук». Согласно Firmas.lv, членом совета этого предприятия является Канан Вишванат — предприниматель индийского происхождения, получивший гражданство Латвии по особому решению Сейма в сентябре 2023 года.

Его имя фигурирует и среди инвесторов АО Gtech.

Недавно Сейм принял закон, предусматривавший предоставление гражданства Латвии в особом порядке супруге предпринимателя Дивье Вишванат. Однако впоследствии парламент в ускоренном порядке отменил это решение. В связи с обстоятельствами предоставления ей гражданства прокуратура начала проверку.

Таким образом, проверка оформления видов на жительство затрагивает предпринимателей и компании, связанные с другим резонансным вопросом — предоставлением латвийского гражданства в особом порядке.

Что установлено на данный момент?

УДГМ подтвердило факт оформления 95 вызовов и двух приглашений за период с 2018 по 2026 год. Однако в опубликованной информации не уточняется, сколько иностранцев в итоге получили временные виды на жительство, сколько заявлений было отклонено и сколько разрешений остаются действительными.

Также пока не сообщается об установленных нарушениях или предъявленных обвинениях в связи с оформлением этих документов.

Проверки продолжаются, а окончательные выводы о законности действий предпринимателей еще не сделаны.