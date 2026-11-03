Латвийская национальная авиакомпания airBaltic обратилась в американский суд за разрешением отказаться от аренды шести самолетов Airbus A220-300. Все они находятся в Рижском аэропорту. Компания также допускает дальнейшее сокращение авиапарка и возврат избыточных запасных двигателей. При этом в airBaltic заверяют, что полеты продолжатся в обычном режиме, а действующие билеты останутся в силе.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic планирует сократить свой авиапарк в рамках процедуры реструктуризации финансовых обязательств, начатой в США. Компания уже обратилась в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка с просьбой разрешить отказаться от исполнения договоров аренды шести самолетов Airbus A220-300.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на судебные документы, авиакомпания также предусматривает необходимость дальнейшего сокращения флота, включая возврат дополнительных самолетов и запасных двигателей.

Какие самолеты airBaltic хочет вернуть?

Заявление касается шести Airbus A220-300, которые в настоящее время находятся в Рижском аэропорту. Речь идет о самолетах с регистрационными номерами YL-CSI, YL-ABD, YL-ABE, YL-ABF, YL-BTC и YL-BTD.

Четыре из них поступили в авиапарк airBaltic в 2018–2021 годах, а два были получены совсем недавно — в феврале 2026 года.

Самолет Когда получен YL-CSI Июнь 2018 года YL-ABD Август 2021 года YL-ABE Сентябрь 2021 года YL-ABF Октябрь 2021 года YL-BTC Февраль 2026 года YL-BTD Февраль 2026 года

Арендодателем всех шести самолетов в судебных документах указана Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited. В числе дополнительных получателей уведомлений фигурируют компании группы Azorra, а в случае одного самолета — также Artemis Funding Limited.

airBaltic просит суд разрешить прекратить исполнение соответствующих договоров аренды с 17 ноября 2026 года.

Почему авиакомпания отказывается от самолетов?

До начала процедуры реструктуризации airBaltic совместно с финансовыми консультантами провела оценку долгосрочных потребностей в самолетах и оборудовании. По итогам анализа компания пришла к выводу, что шесть указанных Airbus A220-300 больше не нужны для ее дальнейшей деятельности и не входят в обновленный бизнес-план.

Кроме того, действующие договоры предусматривают арендные ставки, превышающие нынешние рыночные цены на сопоставимые самолеты. Таким образом, отказ от этих договоров должен помочь компании сократить расходы.

Однако шестью самолетами сокращение авиапарка может не ограничиться. В судебных документах airBaltic указывает, что продолжает оценивать будущие потребности и предполагает необходимость возврата дополнительных воздушных судов.

В связи с этим авиакомпании также могут оказаться не нужны все запасные двигатели, которые она сейчас арендует.

Для отказа от дополнительных договоров аренды самолетов или двигателей потребуется отдельное разрешение суда.

Сколько самолетов сейчас у airBaltic?

Согласно представленным данным, авиапарк airBaltic насчитывает 54 самолета Airbus A220-300: 46 — в операционном лизинге и 8 — в собственности.

Кроме того, у авиакомпании имеется 14 запасных двигателей. Из них семь находятся в собственности, четыре — в операционном лизинге, еще три — в финансовом лизинге.

Самолеты предлагают вернуть в нынешнем состоянии

В рамках обращения в суд airBaltic просит утвердить упрощенный порядок возврата самолетов арендодателям. Авиакомпания утверждает, что выполнение всех предусмотренных договорами условий возврата было бы для нее слишком обременительным. Поэтому предлагается передать самолеты и связанное с ними оборудование в их текущем состоянии и непосредственно в месте нахождения.

airBaltic не намерена предоставлять гарантии относительно технического состояния оборудования. Если оно окажется непригодным к эксплуатации, компания просит освободить ее от обязанности проводить ремонт перед возвратом.

При этом до передачи самолетов арендодателям авиакомпания хочет сохранить право демонтировать оборудование спутникового интернета Starlink компании SpaceX.

Согласно предложенной процедуре, арендодатели должны будут забрать самолеты в течение 15 дней после соответствующего судебного решения. После истечения этого срока расходы на хранение, страхование и содержание самолетов должны будут нести арендодатели.

airBaltic также готова содействовать снятию воздушных судов с регистрации и оформлению документов для их вывоза из Латвии, однако соответствующие расходы предлагается возложить на арендодателей.

Суд рассмотрит просьбу 17 ноября

Пока американский суд не удовлетворил заявление airBaltic. Рассмотрение назначено на 17 ноября в 10:00 по нью-йоркскому времени — в 17:00 по латвийскому времени.

Возражения по заявлению можно представить до 10 ноября, 23:00 по латвийскому времени.

Для финансового оздоровления airBaltic нужны сотни миллионов евро

Сокращение авиапарка является частью более масштабного плана реструктуризации компании.

Председатель правления и исполнительный директор финансово-консультационной компании Seabury Global Advisors Майкл Кокс сообщил суду, что консультанты совместно с руководством airBaltic разработали новый бизнес-план. Он предусматривает сокращение количества избыточных самолетов, получение уступок от основных договорных партнеров и реализацию мер по повышению прибыльности. Однако для стабилизации финансового положения авиакомпании также необходимы существенное пополнение ликвидности и рекапитализация баланса.

19 октября американский суд утвердил структуру финансирования airBaltic по механизму debtor-in-possession (DIP) на сумму до 350 млн евро.

Средства предполагается предоставлять тремя траншами:

первый — 175 млн евро;

второй — до 125 млн евро;

третий — до 50 млн евро.

Из первого транша компания уже направила 78,925 млн евро на выкуп восьми Airbus A220 и семи двигателей.

Организатором финансирования выступила Strategic Value Partners (SVP). Обязательства по предоставлению средств взяли на себя Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners.

Процентная ставка составляет SOFR + 8%, что на момент подготовки документов соответствует примерно 12% годовых. Дополнительно предусмотрены комиссионные платежи на сумму до 52,5 млн евро.

Ранее airBaltic рассматривала возможность привлечения до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых, однако от этого варианта финансирования отказались.

Что будет с рейсами и билетами airBaltic?

Несмотря на реструктуризацию и планы сокращения авиапарка, авиакомпания заявляет, что продолжит обслуживать пассажиров в обычном режиме. По информации airBaltic, действующие билеты и бронирования остаются в силе, а полеты должны выполняться в соответствии с запланированной программой. Пассажиры могут продолжать покупать билеты и пользоваться услугами авиакомпании.

Процедура Chapter 11, которую airBaltic проходит в США, предусматривает защиту от требований кредиторов на период реструктуризации финансовых обязательств. По завершении процесса компания должна представить план реорганизации на утверждение суда.

Предполагается, что реструктуризация может завершиться в середине 2027 года.

Финансовые показатели и акционеры airBaltic

По итогам 2025 года оборот концерна airBaltic вырос на 4,2% и достиг 779,344 млн евро. Убытки составили 44,337 млн евро — в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.

За прошлый год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше показателя 2024 года.

Крупнейшим акционером airBaltic остается Латвийское государство, которому принадлежат 88,37% акций. Немецкая Lufthansa владеет 10%, компания Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тюссена — 1,62%, остальные акционеры — 0,01%.

Основной капитал airBaltic составляет 41,819 млн евро.