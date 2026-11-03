Латвийское государство продолжает нести расходы по международному арбитражному разбирательству с бывшим владельцем PNB banka Григорием Гусельниковым. С середины мая на юридические услуги дополнительно потрачено 1922 евро, а на административные расходы арбитража перечислено почти 134 тысячи евро. Общая стоимость процесса, который продолжается с 2017 года, уже превысила 7 млн евро. Когда будет вынесено решение, пока неизвестно.

Международный судебный спор между Латвией и бывшим владельцем PNB banka Григорием Гусельниковым продолжает требовать расходов из государственного бюджета. С 18 мая 2026 года государство дополнительно заплатило 1922 евро за юридические услуги.

Как сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии, счета были оплачены швейцарскому адвокатскому бюро Lalive, расположенному в Женеве.

Кроме того, Международному центру по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) перечислено 150 тысяч долларов США, или 133 782 евро, для покрытия административных расходов.

Таким образом, дополнительные платежи за указанный период составили около 135,7 тысячи евро.

Сколько Латвия потратила на судебный спор с Гусельниковым Международное арбитражное разбирательство продолжается с 2017 года Общие расходы государства Более 7 млн € С начала судебного разбирательства Дополнительные платежи с 18 мая 2026 года Юридические услуги Адвокатское бюро Lalive, Женева 1 922 € Административные расходы Международный арбитраж ICSID 133 782 € 150 000 долларов США Всего дополнительных платежей 135 704 € Окончательная сумма пока неизвестна. Государственная канцелярия обещает раскрыть полную стоимость разбирательства после его завершения. Дата решения арбитража пока не объявлена. Источник: Государственная канцелярия, LETA

В общей сложности судебное разбирательство уже обошлось Латвии более чем в 7 млн евро.

В Государственной канцелярии ранее обещали раскрыть окончательную стоимость процесса после его завершения. Однако информации о том, когда международный арбитраж вынесет решение, пока нет.

Почему Гусельников судится с Латвией?

История разбирательства началась в 2017 году, когда PNB banka, в то время работавший под названием Norvik banka, и его тогдашние владельцы обратились с иском против Латвии в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Среди заявителей были Аглая, Александр, Григорий, Петр и Юлия Гусельниковы.

Истцы утверждают, что действия и бездействие латвийских государственных учреждений причинили банку значительные финансовые убытки. В иске допускается, что ущерб может исчисляться сотнями миллионов евро, хотя конкретные суммы в первоначальном заявлении не указаны.

Основанием для обращения в арбитраж заявители называют предполагаемое нарушение межправительственного соглашения между Великобританией и Латвией о поощрении и защите инвестиций.

Бывшие владельцы банка обвиняют регулятора в давлении

По версии истцов, с декабря 2015 года Norvik banka подвергался систематическому и несоразмерному давлению со стороны латвийских государственных учреждений, в том числе тогдашней Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

В частности, заявители оспаривают неоднократное повышение требований к достаточности капитала банка. Они утверждают, что требования были чрезмерными по сравнению с общими нормативами, действовавшими в банковском секторе Латвии и Европейского союза.

В иске также упоминаются многочисленные проверки, ограничения деятельности банка и действия, которые, по мнению заявителей, привели к снижению стоимости его активов.

Отдельно истцы утверждают, что государственные учреждения препятствовали реализации бизнес-плана банка, в том числе продаже его российского подразделения. Эти обвинения являются позицией заявителей в арбитражном разбирательстве, а не установленными судом фактами.

В иске фигурирует бывший глава Банка Латвии

Одна из наиболее резонансных частей разбирательства связана с утверждениями о предполагаемом вмешательстве высокопоставленного латвийского должностного лица. В иске говорится, что действия финансового регулятора якобы осуществлялись под влиянием лица, занимавшего высокий пост в финансовой системе страны.

Бывший председатель правления PNB banka Оливер Брамвелл ранее сообщил агентству AP, что речь идет о бывшем президенте Банка Латвии Илмаре Римшевиче. В частности, истцы утверждают, что 24 апреля 2017 года Римшевич якобы потребовал прекратить переговоры о возможном обмене акций российского Norvik Bank Russia на акции украинского Сбербанка.

Кроме того, в иске содержатся обвинения в предполагаемом вымогательстве взяток в 2016–2017 годах. Согласно версии заявителей, посредником на некоторых встречах выступал Ренар Кокин.

В материалах также упоминается бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс, которого истцы обвиняют в предполагаемых неправомерных действиях, связанных с кредитами проекта ветропарка Winergy. Речь идет о кредитных обязательствах на сумму около 60 млн евро.

Все эти утверждения изложены в иске бывших владельцев банка и сами по себе не означают, что упомянутые лица совершили противоправные действия.

Что произошло с PNB banka?

В июне 2019 года представители PNB banka сообщили о продаже 60% акций группе американских и европейских инвесторов. Тогда утверждалось, что новые владельцы контрольного пакета не заинтересованы в продолжении судебных споров банка с Латвийским государством, КРФК и Европейским центральным банком.

Однако уже 15 августа 2019 года деятельность PNB banka была приостановлена. Европейский центральный банк, осуществлявший непосредственный надзор за кредитным учреждением, признал, что банк столкнулся или с высокой вероятностью столкнется с финансовыми трудностями. При принятии решения учитывались финансовое положение банка и несоблюдение им нормативных требований.

Единый совет по урегулированию решил не предпринимать мер по стабилизации банка, после чего КРФК приостановила предоставление им финансовых услуг и признала вклады недоступными.

12 сентября 2019 года Рижский городской суд Видземского предместья признал PNB banka неплатежеспособным.

Администратором процесса неплатежеспособности был назначен Виго Крастиньш.

С бывшего руководства банка требуют еще 32 млн евро

Параллельно с международным арбитражным разбирательством в Латвии продолжается другой судебный процесс, связанный с PNB banka. Администратор неплатежеспособности Виго Крастиньш требует взыскать 32 млн евро с девяти бывших членов правления и совета банка.

Среди ответчиков — Григорий Гусельников, бывший премьер-министр Дании и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, а также бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг.

Ответчиками также являются бывший член совета банка Петер Михаэль Одинцов и бывшие члены правления Оливер Брамвелл, Анна Вербицкая, Наталия Игнатьева, Дмитрий Калмыков и Алексей Кутявин.

По версии администратора, убытки возникли вследствие решений, принятых до прекращения деятельности банка и связанных, в частности, с освобождением Гусельникова от долговых обязательств.

Крастиньш связывает предполагаемый ущерб со сделками между банком и группой инвесторов во главе с гражданином США Роджером Эдвардом Тамразом, которых Гусельников незадолго до закрытия банка представлял как новых владельцев.

Администратор требует солидарного взыскания убытков со всех девяти ответчиков.

Суд арестовал часть имущества бывших руководителей

Ранее передача Латвийского телевидения De facto сообщала, что в рамках дела о взыскании 32 млн евро суд разрешил наложить арест на имущество нескольких ответчиков. В частности, обеспечительные меры затронули недвижимость Андерса Фога Расмуссена в Дании стоимостью более 700 тысяч евро и дом Августа Ханнинга в Германии. Кроме того, были арестованы доли в принадлежащих им компаниях.

По информации De facto, у самого Гусельникова официально практически не было имущества, за исключением долей в кипрской компании стоимостью шесть евро. Это может осложнить взыскание средств в случае удовлетворения требований администратора.

При этом арест имущества в рамках обеспечения иска не означает признания ответчиков виновными или окончательного установления их ответственности.

Когда завершится многомиллионный спор?

Международное разбирательство между бывшими владельцами PNB banka и Латвией продолжается уже девятый год. Истцы добиваются признания того, что Латвия нарушила свои международные обязательства по защите инвестиций, и требуют возмещения предполагаемого ущерба.

Государство, в свою очередь, продолжает оплачивать юридическое представительство и административные расходы арбитража.

Когда будет принято окончательное решение, в Государственной канцелярии пока не сообщают.

Таким образом, уже потраченные более 7 млн евро не обязательно являются окончательной стоимостью судебного процесса для Латвии.

Григорий Гусельников известен не только своей деятельностью в банковском секторе, но и участием в интеллектуальных телепередачах. С 2002 года он регулярно появлялся в клубе «Что? Где? Когда?», а с 2010 по 2016 год занимал почетную должность «Хранителя традиций» клуба. В 2010 году он также выступал независимым арбитром телеигры «Брэйн-ринг». В ноябре 2015 года Гусельников впервые одержал победу за игровым столом «Что? Где? Когда?» в качестве знатока, выступая в команде Ольги и Михаила Барщевских.