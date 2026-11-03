Несмотря на активизацию рынка типового жилья в Риге, рост цен нельзя назвать значительным: суммы сделок увеличились на 7%. В то же время цены на жильё у соседей шокируют.

Так долго быть не может

В микрорайонах Вильнюса средняя цена квартир в домах советской постройки достигла почти 3000 евро за квадратный метр.

Это в два с половиной раза дороже, чем аналогичное жильё в Риге, и соответствует ценам на квартиры в новых рижских проектах.

Эксперты объясняют, что разрыв в ценах между Ригой и Вильнюсом особенно заметен на рынке типового жилья. На него повлияли рост населения и спроса, нехватка новостроек и более высокая покупательная способность жителей.

«Сценарий Вильнюса, скорее всего, со временем повторится и в Риге. Стоит помнить, что сейчас жильё в Латвии — самое дешёвое в Балтии, и такие цены не сохранятся вечно. Однако точно предсказать, насколько быстро они будут меняться, невозможно», — отмечает рыночный аналитик Ксения Иевлева.

Одна квартира по цене трёх

Разницу в ценах иллюстрирует объявление о продаже квартиры в микрорайоне Жирмунай, который по характеру советской застройки можно сравнить с рижским Пурвциемсом. Там двухкомнатная квартира площадью 44 кв метров в панельном доме, построенном 60 лет назад, стоит 145 000 евро. Для сравнения: в Риге квартиру аналогичной площади и качества можно купить примерно за 52 000 евро.

В третьем квартале этого года средняя цена квартир с одной–тремя комнатами в типовых домах Вильнюса составляла чуть менее 3000 евро за квадратный метр. В Риге сделки с типовыми квартирами проходили в среднем по цене около 1200 евро за кв метр.

На первичном рынке новостроек за пределами городских центров разница составляет около 1000 евро за квадратный метр: в Вильнюсе квартиру в новом проекте можно купить за 3800 евро за кв метр, тогда как в Риге средняя цена составляет 2800 евро. Важно отметить, что в Вильнюсе за такую цену в новостройках обычно предлагают квартиры с частичной отделкой, а в Риге — с полной.

Литовцам не хватает комнат

Аналитик Томас Совиюс Квайницкас объясняет, что постоянная потребность Вильнюса в дополнительном жилье обусловлена ростом населения. В предыдущие годы предложение квартир в новых проектах не поспевало за высоким спросом, что усиливало давление на цены и на вторичном рынке, в том числе в типовых домах. На стоимость жилья влияла и покупательная способность населения.

В свою очередь Ксения Иевлева прогнозирует, что цены на жильё в Риге и более высокая потенциальная доходность могут привлечь не только местных, но и литовских инвесторов. Однако возможность резкого роста цен в ближайшие годы следует оценивать осторожно.

«Более быстрый рост цен в Риге возможен, если одновременно совпадут несколько факторов: увеличатся доходы домохозяйств, улучшится доступность кредитования и вырастет число людей, которые хотят работать и жить в Риге», — считает К. Иевлева.

По её словам, подорожание может затронуть и нереновированные дома в наиболее востребованных районах Риги.