Мировые энергетические рынки отреагировали резким снижением цен на сообщения о возможном возобновлении переговоров между США и Ираном. В понедельник нефть подешевела более чем на 7%, а европейский природный газ — почти на 9%. При этом американские фондовые индексы преимущественно снизились, тогда как европейские биржи завершили торги ростом.

В понедельник, 2 ноября, на мировых финансовых рынках наблюдалась разнонаправленная динамика. Акции на Уолл-стрит преимущественно дешевели, европейские фондовые индексы росли, а цены на нефть и природный газ резко снизились.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, главным фактором для энергетических рынков стали сообщения о возможном возобновлении переговоров между США и Ираном, которые усилили надежды инвесторов на прекращение войны на Ближнем Востоке.

Нефть подешевела более чем на 7%

В ходе электронных торгов на Нью-Йоркской бирже американская нефть марки WTI потеряла 7,4% стоимости, опустившись до 96,46 доллара за баррель. Североморская нефть Brent на Лондонской бирже подешевела на 7,6%, до 104,77 доллара за баррель.

Нефть и газ резко подешевели Изменение цен на энергоносители 2 ноября 2026 года Нефть WTI 96,46 $/барр. −7,4% Нефть Brent 104,77 $/барр. −7,6% Природный газ TTF 94,86 €/МВт·ч −8,7% Самое сильное снижение — у природного газа: почти 9% за день. Полосы показывают масштаб процентного снижения по шкале от 0 до 10%. Источник: LETA / AFP.

Еще сильнее снизилась цена природного газа на европейском рынке.

На нидерландской бирже Title Transfer Facility (TTF) газ подешевел на 8,7%, до 94,86 евро за мегаватт-час.

Рынки надеются на смягчение конфликта с Ираном

Резкое снижение цен на энергоносители произошло после появления новых сигналов о возможном дипломатическом урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

В понедельник Иран сообщил об «интенсивных» контактах с Соединенными Штатами и предложил вновь открыть Ормузский пролив, однако выдвинул для этого жесткие условия.

Ормузский пролив является одним из важнейших морских маршрутов для мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Поэтому любые изменения ситуации вокруг него существенно влияют на ожидания участников энергетического рынка.

Американское издание Axios также сообщило, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо о возможных новых переговорах руководителю службы национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи.

Аналитик Again Capital Джон Килдафф охарактеризовал происходящее как радикальную смену настроений на рынке. По его словам, еще недавно инвесторы ожидали масштабного наступления против Ирана после промежуточных выборов в США, однако теперь внимание переключилось на возможность перелома в конфликте.

На Уолл-стрит большинство индексов снизилось

Несмотря на позитивные сигналы с энергетического рынка, американские фондовые индексы в понедельник показали преимущественно отрицательную динамику.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,4%, достигнув 51 983,98 пункта. Однако более широкий индекс S&P 500 снизился на 0,5%, до 7541,40 пункта. Технологический Nasdaq Composite потерял 1,1% и завершил торги на отметке 25 164,32 пункта.

Европейские биржи завершили день ростом

На крупнейших европейских фондовых площадках в понедельник преобладали покупки.

Биржевой индекс Значение Изменение Лондонский FTSE 100 10 761,33 +0,3% Парижский CAC 40 8 047,69 +1,0% Франкфуртский DAX 25 981,09 +0,6% Dow Jones 51 983,98 +0,4% S&P 500 7 541,40 −0,5% Nasdaq Composite 25 164,32 −1,1%

Наиболее заметный рост среди трех основных европейских индексов продемонстрировал французский CAC 40, прибавивший 1%.

Евро укрепился по отношению к доллару

На валютном рынке в понедельник также наблюдались изменения.

Курс евро вырос с 1,1160 до 1,1193 доллара за евро. Британский фунт укрепился с 1,3391 до 1,3410 доллара. При этом американская валюта подорожала по отношению к японской иене: курс вырос со 157,56 до 157,92 иены за доллар.

Евро также укрепился к британскому фунту — с 83,33 до 83,46 пенса за евро.

Внимание инвесторов приковано к выборам в США

Помимо событий на Ближнем Востоке, участники финансовых рынков следят за промежуточными выборами в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. Согласно опросам, Демократическая партия может вернуть контроль над Палатой представителей, тогда как республиканцы, вероятно, сохранят большинство в Сенате.

Итоги выборов могут повлиять на дальнейшую политическую повестку Вашингтона, в том числе на решения, связанные с ближневосточным конфликтом.

Пока же главным фактором снижения цен на нефть и газ стали ожидания возможного возобновления переговоров между США и Ираном.