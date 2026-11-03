Предстоящая зима может преподнести жителям Латвии и всей Европы неприятные последствия в виде резкого подорожания газа и электроэнергии. Причём новый энергетический кризис способен развиваться значительно быстрее, чем четыре года назад.

Эксперты называют сразу пять тревожных факторов, которые одновременно давят на энергетический рынок.

Европа вступает в отопительный сезон с недостаточными запасами газа, перебоями в поставках сжиженного природного газа и риском раннего похолодания. Дополнительную угрозу для стран Балтии создаёт уязвимость энергетической инфраструктуры.

Как сообщает агентство LETA, руководитель группы компаний AJ Power Роберт Самтиньш предупреждает, что сочетание геополитических, экономических и погодных факторов может спровоцировать энергетический кризис, который будет развиваться стремительнее, чем в 2022 году.

Газовые хранилища Европы заполнены хуже обычного

Первый тревожный сигнал — недостаточные запасы природного газа.

В конце октября газовые хранилища Евросоюза были заполнены примерно на 75%. Это на 15 процентных пунктов меньше среднего показателя за предыдущие пять лет и самый низкий уровень для данного периода с начала ведения статистики в 2011 году.

Особенно сложная ситуация наблюдается в Германии, располагающей крупнейшими мощностями хранения газа в ЕС. Там хранилища заполнены лишь примерно на 62%.

При этом Австрия, Чехия, Словакия, Франция и Бельгия уже начали расходовать накопленные резервы.

Поставки газа через Ормузский пролив резко сократились

Второй фактор связан с ситуацией на Ближнем Востоке.

Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), фактически остаётся закрытым для газовозов.

До войны с Ираном Катар и Объединённые Арабские Эмираты ежемесячно отправляли около 93 партий СПГ. В сентябре и октябре этот показатель сократился до 27 партий в месяц — примерно 30% обычного объёма.

При этом президент США Дональд Трамп не исключил расширения ударов по Ирану после выборов 3 ноября.

По мнению Самтиньша, дальнейшее обострение конфликта может ещё сильнее ограничить поставки газа и привести к росту цен.

Европа и Азия конкурируют за один и тот же газ

Третий фактор — усиливающаяся конкуренция за СПГ.

Европейским покупателям приходится соперничать с Японией, Южной Кореей и Китаем, которые также готовы платить высокую цену за необходимые объёмы топлива.

Если поставок окажется недостаточно, цены могут продолжить расти до тех пор, пока промышленные предприятия не начнут сокращать потребление газа из-за чрезмерных расходов.

При этом потребность в газе для отопления сохранится независимо от его стоимости.

Раннее похолодание может усугубить ситуацию

Четвёртая угроза связана с погодой.

Некоторые прогностические модели указывают на возможность необычно раннего разрушения полярного вихря уже в начале ноября.

Последствия такого атмосферного процесса обычно проявляются спустя две–четыре недели.

Поэтому уже со второй половины ноября в Европе может увеличиться вероятность периодов сильного похолодания и слабого ветра.

Это особенно неблагоприятное сочетание для энергетического рынка: морозы повышают потребность в отоплении, а отсутствие ветра сокращает производство электроэнергии на ветряных электростанциях.

В результате приходится активнее использовать газовые электростанции, что дополнительно увеличивает спрос на топливо.

Страны Балтии уязвимы перед возможными авариями

Пятый фактор непосредственно касается Латвии, Литвы и Эстонии.

Зимой страны Балтии в значительной степени зависят от импорта энергоресурсов.

Важную роль играют поставки электроэнергии из Финляндии и Швеции, а также импорт сжиженного природного газа через терминалы в Клайпеде и финском Инко.

По словам Самтиньша, любой серьёзный инцидент на межгосударственных энергетических соединениях или СПГ-терминалах в условиях напряжённого рынка способен вызвать резкий скачок цен.

Эксперт напоминает, что подобные инциденты в Балтийском море уже происходили.

Газ за две недели подорожал почти на 20%

По словам руководителя AJ Power, энергетический рынок уже реагирует на растущие риски.

Всего за две недели стоимость природного газа на европейской бирже TTF выросла примерно с 88 до 103 евро за мегаватт-час.

Это почти 20-процентное подорожание и самый высокий уровень приблизительно за четыре года.

При этом цена декабрьских газовых контрактов за три месяца увеличилась на 84%.

Рост стоимости газа неизбежно влияет и на рынок электроэнергии.

Когда ветряные электростанции производят мало энергии, стоимость электричества в регионе всё чаще определяется расходами газовых электростанций.

«Поэтому цены на электроэнергию в первые дни ноября — не неожиданность, а предупреждение», — подчёркивает Самтиньш.

Может ли повториться 2022 год?

Во время предыдущего энергетического кризиса стоимость газа по контрактам с поставкой в последующие месяцы в Германии достигала 340 евро за мегаватт-час, а электроэнергии — 670 евро.

Сегодня цены на фьючерсных рынках остаются значительно ниже тех максимумов.

Однако, по мнению Самтиньша, нынешняя ситуация отличается от событий четырёхлетней давности.

В 2022 году основные потрясения начались после российского вторжения в Украину, когда энергетические рынки уже несколько месяцев находились в напряжённом состоянии.

Теперь же сразу несколько серьёзных рисков присутствуют ещё до наступления зимы.

Поэтому, предупреждает эксперт, при неблагоприятном развитии событий цены способны достичь кризисных значений быстрее, чем в прошлый раз.

Что происходит с запасами газа в Латвии?

Несмотря на тревожные прогнозы, непосредственной угрозы физической нехватки газа или электроэнергии пока нет.

По состоянию на 30 октября в Инчукалнском подземном газохранилище находилось 12,46 тераватт-часа газа.

Из этого объёма 4,03 тераватт-часа составляли региональные резервы безопасности.

Общий запас оказался на 2,13 тераватт-часа, или 15%, меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель для данного периода с 2020 года.

В то же время СПГ-терминалы в Клайпеде и Инко работают стабильно, а поставки запланированы и на следующие зимние месяцы.

Главная опасность для Латвии сейчас заключается не столько в возможном отсутствии энергоресурсов, сколько в их резком подорожании.

Стоимость природного газа в стране тесно связана с европейским индексом TTF, а изменения газовых цен отражаются и на стоимости электроэнергии.

Есть ли надежда избежать кризиса?

Самтиньш подчёркивает, что резкое подорожание энергоресурсов не является неизбежным.

Если движение СПГ-танкеров через Ормузский пролив восстановится в обычном объёме, а зима окажется относительно тёплой, ветреной и влажной, наиболее пессимистичный сценарий может не реализоваться.

В таком случае цены на газ и электроэнергию способны даже снизиться.

Однако нынешнее сочетание рисков заставляет энергетические компании и предприятия готовиться к возможным потрясениям заранее.

Таким образом, вопрос сейчас не в том, останется ли Латвия зимой без газа, а в том, сколько придётся за него платить.