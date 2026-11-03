Панамский канал десятилетиями оставался одним из важнейших транспортных коридоров планеты. Но теперь у него появляется серьёзный конкурент. Мексика заканчивает строительство железнодорожного маршрута, который позволит перевозить грузы между Тихим и Атлантическим океанами, не проходя через перегруженные шлюзы Панамы. Первые испытания уже показали впечатляющий результат: 900 автомобилей доставили с одного побережья на другое менее чем за сутки.
На юге Мексики, в портовом городе Салина-Крус, кипит масштабная стройка. На причалах работают экскаваторы, заливается бетон, возводятся огромные складские помещения. Рядом стоит длинный грузовой поезд — будущий участник новой международной торговой магистрали.
Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, Мексика рассчитывает превратить этот транспортный коридор в полноценную альтернативу Панамскому каналу, через который сегодня проходит значительная часть грузопотока между двумя океанами.
Вместо кораблей — поезда
Проект получил название Corredor Interoceánico — Межокеанский коридор.
Его главная идея проста: контейнеровозы из Азии будут прибывать в мексиканский порт Салина-Крус на Тихом океане, где грузы перегрузят на железнодорожные составы.
Затем поезда доставят контейнеры через самую узкую часть Мексики — перешеек Теуантепек шириной около 200 километров — в порт Коацакоалькос на побережье Мексиканского залива.
Оттуда товары снова отправятся морем — к восточному побережью США или в Европу.
Таким образом, вместо долгого ожидания прохода через Панамский канал транспортные компании смогут использовать комбинированный маршрут: корабль — поезд — корабль.
Мексиканские власти уже придумали для него выразительное название — «сухой канал».
900 автомобилей за один день
Первые результаты испытаний внушают оптимизм.
В прошлом месяце по новому маршруту перевезли 900 автомобилей южнокорейского производителя Hyundai.
Груз доставили с тихоокеанского побережья на атлантическую сторону Мексики менее чем за сутки.
По оценке организаторов проекта, при использовании Панамского канала перевозка могла бы занять значительно больше времени.
Главное преимущество железнодорожного коридора — возможность избежать очередей из судов, ожидающих прохода через шлюзы.
Однако общая скорость международной доставки будет зависеть и от времени перегрузки контейнеров, расписания судов и пропускной способности портов.
Панамский канал столкнулся с неожиданным врагом
Одна из причин, по которым Мексика рассчитывает привлечь международных перевозчиков, — проблемы самого Панамского канала.
В последние годы он серьёзно пострадал от засухи.
Уровень воды в системе каналов и шлюзов опускался настолько низко, что администрации приходилось ограничивать количество проходящих судов.
В результате возникали многодневные очереди, а отдельные перевозки задерживались на недели.
Для транспортных компаний, работающих по жёстким графикам, такие задержки означают дополнительные расходы.
Мексиканский «сухой канал» не зависит от уровня воды в шлюзах, что делает его потенциально более устойчивым к подобным проблемам.
Впрочем, полностью заменить Панамский канал железная дорога не сможет: её возможности ограничены количеством поездов, вместимостью терминалов и необходимостью дважды перегружать товары.
Европа уже заинтересовалась
Новый маршрут привлёк внимание не только американских и азиатских компаний.
По словам одного из координаторов проекта Паскуаля Росарио Сепульведы Сото, Мексика уже заключила соглашение с Португалией об использовании транспортного коридора.
«Мы хотим распространить это сотрудничество на остальные страны Европейского союза», — рассказал он.
Интерес проявляют и в Нидерландах — одной из крупнейших логистических держав Европы.
Нидерландская торговая организация Evofenedex считает мексиканскую железную дорогу перспективной альтернативой Панамскому каналу.
Причём дело не только в засухах.
Дополнительную неопределённость создают заявления президента США Дональда Трампа о желании установить американский контроль над Панамским каналом.
По словам советника организации Элмара Оттена, наличие альтернативного маршрута в такой ситуации было бы полезным для международных перевозчиков.
Но окончательное решение компаний будет зависеть от нескольких факторов: стоимости перевозок, надёжности железнодорожного сообщения, пропускной способности и возможностей морских портов.
Если все эти условия окажутся конкурентоспособными, мексиканский маршрут сможет занять заметное место в мировой логистике.
Десять промышленных парков и новые рабочие места
Мексиканское правительство рассчитывает, что проект принесёт пользу не только международным транспортным компаниям.
Вдоль железной дороги планируется создать десять промышленных парков.
Здесь предприятия смогут размещать производства, склады и логистические центры, а также загружать и разгружать товары непосредственно по пути следования поездов.
Особое значение проект имеет для юго-востока Мексики — региона, который экономически заметно отстаёт от более развитого севера страны.
Новые предприятия должны привлечь инвестиции, создать рабочие места и дать местным жителям дополнительные возможности для заработка.
Близость к американскому рынку также рассматривается как серьёзное преимущество.
Но есть проблема: деньги вкладывают в порты, а не в города
Несмотря на масштабные планы, не все местные власти довольны тем, как развивается проект.
Мэр Салина-Крус Даниэль Мендес Соса обращает внимание на то, что федеральное правительство активно инвестирует в железную дорогу и портовую инфраструктуру, но гораздо меньше внимания уделяет самим городам.
По его словам, для полноценной работы транспортного коридора необходимы новые дороги и другие объекты инфраструктуры.
Однако у муниципалитета нет средств на столь крупные инвестиции.
«Этот проект может работать только в том случае, если все власти будут сотрудничать», — предупреждает мэр.
Он опасается, что без развития городской инфраструктуры огромный экономический потенциал новой магистрали не удастся использовать полностью.
Тем не менее Мендес Соса уверен в будущем своего города.
По его мнению, благодаря железнодорожному коридору Салина-Крус может превратиться в один из важнейших транспортных и промышленных центров не только Мексики, но и мира.
Сможет ли железная дорога победить Панамский канал?
Пока говорить о смене лидера мировой торговли рано.
Панамский канал обладает огромной инфраструктурой и позволяет судам переходить между океанами без перегрузки товаров.
Мексиканский маршрут, напротив, требует сложной координации железнодорожных перевозок и морского транспорта.
Но если новый коридор обеспечит более низкие цены, предсказуемые сроки и стабильную работу, он сможет перетянуть часть грузопотока.
И тогда небольшой участок суши шириной около 200 километров может стать одним из важнейших транспортных перекрёстков планеты.
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