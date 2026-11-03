Панамский канал десятилетиями оставался одним из важнейших транспортных коридоров планеты. Но теперь у него появляется серьёзный конкурент. Мексика заканчивает строительство железнодорожного маршрута, который позволит перевозить грузы между Тихим и Атлантическим океанами, не проходя через перегруженные шлюзы Панамы. Первые испытания уже показали впечатляющий результат: 900 автомобилей доставили с одного побережья на другое менее чем за сутки.

На юге Мексики, в портовом городе Салина-Крус, кипит масштабная стройка. На причалах работают экскаваторы, заливается бетон, возводятся огромные складские помещения. Рядом стоит длинный грузовой поезд — будущий участник новой международной торговой магистрали.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, Мексика рассчитывает превратить этот транспортный коридор в полноценную альтернативу Панамскому каналу, через который сегодня проходит значительная часть грузопотока между двумя океанами.

Вместо кораблей — поезда

Проект получил название Corredor Interoceánico — Межокеанский коридор.

Его главная идея проста: контейнеровозы из Азии будут прибывать в мексиканский порт Салина-Крус на Тихом океане, где грузы перегрузят на железнодорожные составы.

Затем поезда доставят контейнеры через самую узкую часть Мексики — перешеек Теуантепек шириной около 200 километров — в порт Коацакоалькос на побережье Мексиканского залива.

Оттуда товары снова отправятся морем — к восточному побережью США или в Европу.

Таким образом, вместо долгого ожидания прохода через Панамский канал транспортные компании смогут использовать комбинированный маршрут: корабль — поезд — корабль.

Мексиканские власти уже придумали для него выразительное название — «сухой канал».

900 автомобилей за один день

Первые результаты испытаний внушают оптимизм.

В прошлом месяце по новому маршруту перевезли 900 автомобилей южнокорейского производителя Hyundai.

Груз доставили с тихоокеанского побережья на атлантическую сторону Мексики менее чем за сутки.

По оценке организаторов проекта, при использовании Панамского канала перевозка могла бы занять значительно больше времени.

Главное преимущество железнодорожного коридора — возможность избежать очередей из судов, ожидающих прохода через шлюзы.

Однако общая скорость международной доставки будет зависеть и от времени перегрузки контейнеров, расписания судов и пропускной способности портов.

Панамский канал столкнулся с неожиданным врагом

Одна из причин, по которым Мексика рассчитывает привлечь международных перевозчиков, — проблемы самого Панамского канала.

В последние годы он серьёзно пострадал от засухи.

Уровень воды в системе каналов и шлюзов опускался настолько низко, что администрации приходилось ограничивать количество проходящих судов.

В результате возникали многодневные очереди, а отдельные перевозки задерживались на недели.

Для транспортных компаний, работающих по жёстким графикам, такие задержки означают дополнительные расходы.

Мексиканский «сухой канал» не зависит от уровня воды в шлюзах, что делает его потенциально более устойчивым к подобным проблемам.

Впрочем, полностью заменить Панамский канал железная дорога не сможет: её возможности ограничены количеством поездов, вместимостью терминалов и необходимостью дважды перегружать товары.

Европа уже заинтересовалась

Новый маршрут привлёк внимание не только американских и азиатских компаний.

По словам одного из координаторов проекта Паскуаля Росарио Сепульведы Сото, Мексика уже заключила соглашение с Португалией об использовании транспортного коридора.

«Мы хотим распространить это сотрудничество на остальные страны Европейского союза», — рассказал он.

Интерес проявляют и в Нидерландах — одной из крупнейших логистических держав Европы.

Нидерландская торговая организация Evofenedex считает мексиканскую железную дорогу перспективной альтернативой Панамскому каналу.

Причём дело не только в засухах.

Дополнительную неопределённость создают заявления президента США Дональда Трампа о желании установить американский контроль над Панамским каналом.

По словам советника организации Элмара Оттена, наличие альтернативного маршрута в такой ситуации было бы полезным для международных перевозчиков.

Но окончательное решение компаний будет зависеть от нескольких факторов: стоимости перевозок, надёжности железнодорожного сообщения, пропускной способности и возможностей морских портов.

Если все эти условия окажутся конкурентоспособными, мексиканский маршрут сможет занять заметное место в мировой логистике.

Десять промышленных парков и новые рабочие места

Мексиканское правительство рассчитывает, что проект принесёт пользу не только международным транспортным компаниям.

Вдоль железной дороги планируется создать десять промышленных парков.

Здесь предприятия смогут размещать производства, склады и логистические центры, а также загружать и разгружать товары непосредственно по пути следования поездов.

Особое значение проект имеет для юго-востока Мексики — региона, который экономически заметно отстаёт от более развитого севера страны.

Новые предприятия должны привлечь инвестиции, создать рабочие места и дать местным жителям дополнительные возможности для заработка.

Близость к американскому рынку также рассматривается как серьёзное преимущество.

Но есть проблема: деньги вкладывают в порты, а не в города

Несмотря на масштабные планы, не все местные власти довольны тем, как развивается проект.

Мэр Салина-Крус Даниэль Мендес Соса обращает внимание на то, что федеральное правительство активно инвестирует в железную дорогу и портовую инфраструктуру, но гораздо меньше внимания уделяет самим городам.

По его словам, для полноценной работы транспортного коридора необходимы новые дороги и другие объекты инфраструктуры.

Однако у муниципалитета нет средств на столь крупные инвестиции.

«Этот проект может работать только в том случае, если все власти будут сотрудничать», — предупреждает мэр.

Он опасается, что без развития городской инфраструктуры огромный экономический потенциал новой магистрали не удастся использовать полностью.

Тем не менее Мендес Соса уверен в будущем своего города.

По его мнению, благодаря железнодорожному коридору Салина-Крус может превратиться в один из важнейших транспортных и промышленных центров не только Мексики, но и мира.

Сможет ли железная дорога победить Панамский канал?

Пока говорить о смене лидера мировой торговли рано.

Панамский канал обладает огромной инфраструктурой и позволяет судам переходить между океанами без перегрузки товаров.

Мексиканский маршрут, напротив, требует сложной координации железнодорожных перевозок и морского транспорта.

Но если новый коридор обеспечит более низкие цены, предсказуемые сроки и стабильную работу, он сможет перетянуть часть грузопотока.

И тогда небольшой участок суши шириной около 200 километров может стать одним из важнейших транспортных перекрёстков планеты.