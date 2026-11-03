Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять заводов под закрытие: немецкий автопром получил новый удар 1 861

Бизнес
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler

Европейскую автомобильную промышленность ждёт очередная волна сокращений. Немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler объявил о закрытии пяти предприятий и ликвидации почти 3500 рабочих мест.

Cильнее всего пострадает Германия, где компания намерена закрыть четыре завода. Под сокращения также попадут сотрудники во Франции и Словакии.

Немецкий промышленный концерн Schaeffler, один из крупных мировых производителей автомобильных комплектующих и промышленного оборудования, объявил о масштабной реструктуризации своего европейского бизнеса.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление компании от 3 ноября, до 2028 года Schaeffler намерен ликвидировать 3460 рабочих мест и закрыть пять производственных предприятий.

Германия понесёт основные потери

На Германию придётся около трёх четвертей всех сокращаемых рабочих мест — приблизительно 2600.

Кроме того, именно в Германии расположены четыре из пяти заводов, которые планируется закрыть.

В компании объясняют такое решение прежде всего высокими затратами на рабочую силу, которые превышают средние показатели.

Сокращение персонала также затронет предприятия Schaeffler во Франции и Словакии.

При этом концерн остаётся одним из крупных международных работодателей: по всему миру в нём трудятся почти 110 тысяч человек.

Экономия — 300 миллионов евро ежегодно

Реструктуризация рассчитана на несколько лет. Основные сокращения планируется завершить к 2028 году.

Компания рассчитывает, что благодаря закрытию предприятий и уменьшению численности персонала с 2030 года сможет ежегодно экономить около 300 миллионов евро.

Таким образом, речь идёт не о временном сокращении расходов, а о долгосрочном изменении производственной структуры концерна.

Очередной тревожный сигнал для европейского автопрома

Решение Schaeffler стало ещё одним ударом по европейской автомобильной промышленности, которая уже столкнулась с масштабными сокращениями рабочих мест.

Ранее о планах уменьшить численность персонала объявили и другие компании отрасли.

Новая волна реструктуризации показывает, что изменения затрагивают не только производителей автомобилей, но и предприятия, поставляющие им комплектующие.

Для Германии, традиционно считающейся одним из центров мирового автомобилестроения, закрытие ещё четырёх заводов становится очередным свидетельством серьёзных перемен в промышленности.

×
#Франция #Словакия #экономика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: коллаж с нефтяными резервуарами, символами доллара и красной нисходящей линией графика.
Изображение к статье: airBaltic
Изображение к статье: недвижимость в Риге
Изображение к статье: Штрафы за грязь на дорогах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: helloween тыква и свечи
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт и шенгенская виза
В мире
1
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич Эксклюзив!
Политика
15
Изображение к статье: граница
Наша Латвия
1
Изображение к статье: протесты в Париже
В мире
Изображение к статье: Флаги Германии и ЕС
В мире
Изображение к статье: helloween тыква и свечи
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт и шенгенская виза
В мире
1
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич Эксклюзив!
Политика
15

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео