Европейскую автомобильную промышленность ждёт очередная волна сокращений. Немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler объявил о закрытии пяти предприятий и ликвидации почти 3500 рабочих мест.

Cильнее всего пострадает Германия, где компания намерена закрыть четыре завода. Под сокращения также попадут сотрудники во Франции и Словакии.

Немецкий промышленный концерн Schaeffler, один из крупных мировых производителей автомобильных комплектующих и промышленного оборудования, объявил о масштабной реструктуризации своего европейского бизнеса.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление компании от 3 ноября, до 2028 года Schaeffler намерен ликвидировать 3460 рабочих мест и закрыть пять производственных предприятий.

Германия понесёт основные потери

На Германию придётся около трёх четвертей всех сокращаемых рабочих мест — приблизительно 2600.

Кроме того, именно в Германии расположены четыре из пяти заводов, которые планируется закрыть.

В компании объясняют такое решение прежде всего высокими затратами на рабочую силу, которые превышают средние показатели.

Сокращение персонала также затронет предприятия Schaeffler во Франции и Словакии.

При этом концерн остаётся одним из крупных международных работодателей: по всему миру в нём трудятся почти 110 тысяч человек.

Экономия — 300 миллионов евро ежегодно

Реструктуризация рассчитана на несколько лет. Основные сокращения планируется завершить к 2028 году.

Компания рассчитывает, что благодаря закрытию предприятий и уменьшению численности персонала с 2030 года сможет ежегодно экономить около 300 миллионов евро.

Таким образом, речь идёт не о временном сокращении расходов, а о долгосрочном изменении производственной структуры концерна.

Очередной тревожный сигнал для европейского автопрома

Решение Schaeffler стало ещё одним ударом по европейской автомобильной промышленности, которая уже столкнулась с масштабными сокращениями рабочих мест.

Ранее о планах уменьшить численность персонала объявили и другие компании отрасли.

Новая волна реструктуризации показывает, что изменения затрагивают не только производителей автомобилей, но и предприятия, поставляющие им комплектующие.

Для Германии, традиционно считающейся одним из центров мирового автомобилестроения, закрытие ещё четырёх заводов становится очередным свидетельством серьёзных перемен в промышленности.