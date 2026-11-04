Привлечённые средства планируется направить на финансирование трёх сделок по приобретению компаний, которые предполагается осуществить в ближайшее время.

Публичное предложение облигаций в Латвии, Литве и Эстонии продлится с 5 по 20 ноября до 15:30 по рижскому времени. По облигациям установлена фиксированная годовая процентная ставка в размере 10%, доходность облигаций, указанная в документах предложения, также составляет 10%. В зависимости от спроса со стороны инвесторов объём предлагаемой части выпуска может быть увеличен. Выпущенные облигации будут включены в список для торговли на регулируемом рынке «Nasdaq Vilnius».

«В этом году мы приобрели компании “Metus” и “Admeo” и продолжаем работать над поиском новых возможностей для роста. До конца года надеемся завершить ещё три сделки в разных странах Европы, поэтому заранее готовим финансирование для этих приобретений. При оценке компании для нас важно понять, как она дополнит уже существующие направления бизнеса группы и какие возможности для роста откроются перед её командой. Мы хотим, чтобы приобретённая компания могла продолжать развиваться и после присоединения к группе», — отмечает основатель и председатель правления «Civinity» Дейвидас Яцка.

По словам Д. Яцки, в случае успешного завершения всех трёх запланированных сделок приобретённые компании увеличат годовой оборот группы «Civinity» более чем на 60 млн евро, а EBITDA — более чем на 9 млн евро. Планируется приобрести компании, работающие в различных отраслях, в Хорватии и Словении, где группа уже ведёт деятельность, а также в Эстонии, которая станет для «Civinity» новым рынком. Таким образом, группа расширит свою деятельность, охватив все три страны Балтии.

В предыдущем предложении облигаций участвовали более 600 инвесторов

В июне этого года «Civinity» выпустила облигации общей номинальной стоимостью 13 млн евро, привлекая 13,54 млн евро. Это крупнейшая сумма, которую группе до сих пор удавалось привлечь в рамках одного предложения облигаций.

Облигации приобрели 613 инвесторов из Латвии, Литвы и Эстонии. Из них 604 были частными инвесторами, вложившими в общей сложности 6,84 млн евро, или 50,5% от всей привлечённой суммы. Остальные средства вложили институциональные инвесторы.

Часть средств, привлечённых в рамках предыдущего предложения облигаций, уже использована для финансирования приобретения компаний «Metus» и «Admeo». Покупка «Metus» расширила деятельность группы в Хорватии и Словении. Компания занимается установкой, обслуживанием и модернизацией лифтов. В свою очередь, в Вильнюсе «Civinity» совместно с «Sail Invest» приобрела компанию по управлению недвижимостью «Admeo».

Финансовые результаты группы

Согласно неаудированным проформа-данным, выручка группы «Civinity» за 12-месячный период, завершившийся 30 июня 2026 года, составила 121,3 млн евро, что на 31,4% больше, чем за соответствующий период годом ранее. Показатель EBITDA проформа вырос на 27,7%, достигнув 9,7 млн евро. В эти расчёты включены результаты «Metus» за полный 12-месячный период, в том числе за время до приобретения компании.

Фактическая выручка группы за первое полугодие 2026 года составила 52,9 млн евро, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. EBITDA за первые шесть месяцев увеличилась на 22,6%, достигнув 5,1 млн евро.

Выплата процентов предусмотрена раз в полгода

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 евро, цена предложения — 1035,8961 евро. Минимальный объём приобретения — одна облигация. Выплата процентов будет производиться раз в полгода, дата погашения облигаций — 17 июля 2029 года. Выпуск новой части эмиссии запланирован на 27 ноября 2026 года.

Предложение осуществляется в рамках программы облигаций общей номинальной стоимостью до 50 млн евро и нового базового проспекта, утверждённого Банком Литвы 23 сентября. Проспект распространяется на оставшуюся часть программы и предусматривает выпуск облигаций общей номинальной стоимостью до 26,65 млн евро с последующим включением их в список для торговли на регулируемом рынке «Nasdaq Vilnius». Предлагаемая в ноябре часть выпуска входит в эту сумму.

Юридическим консультантом эмиссии выступает адвокатское бюро TEGOS.