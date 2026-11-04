Стоимость электроэнергии в Латвии предстоящей зимой будет во многом зависеть от погоды. Если установятся морозы без сильного ветра, цены могут заметно вырасти. Особенно тревожным фактором энергетики называют стремительное подорожание природного газа в Европе.

Как сообщает энергетическая компания Enefit, в октябре средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии составила 0,113 евро за киловатт-час. Это на 4% больше, чем в сентябре, и на 7% выше показателя октября прошлого года.

При этом рост цен мог оказаться значительно более существенным. Сдержать его помогли сильный ветер и увеличение производства электроэнергии на гидроэлектростанциях.

В октябре ветропарки стран Балтии произвели около 724 гигаватт-часов электроэнергии — на 11% больше, чем в сентябре, и сразу на 50% больше, чем год назад.

Свою роль сыграл и запуск новых мощностей. В частности, в Литве начал работать ветропарк Kelme II мощностью 87 мегаватт, а в Латвии — ветропарк Laflora мощностью 108 мегаватт.

Солнечные электростанции стран Балтии за октябрь произвели около 244 гигаватт-часов электроэнергии. Это на 50% больше, чем годом ранее, однако на 44% меньше сентябрьского показателя. Причина — сокращение светового дня.

В результате ветер и солнце обеспечили 40% всего потребления электроэнергии в странах Балтии. Год назад этот показатель составлял лишь 28%. Одновременно производство электроэнергии из ископаемого топлива сократилось примерно на 58%.

Почему в Латвии электричество дороже, чем в Эстонии?

В Латвии важную роль сыграли гидроэлектростанции. Благодаря местному производству удалось покрыть 73% потребления электроэнергии против 56% годом ранее.

Соответственно, зависимость от импорта снизилась: если в прошлом году за счёт поставок из-за рубежа покрывалось 44% потребления, то теперь — 27%.

Тем не менее на латвийские цены существенно повлияла ситуация в южной части Швеции, где средняя стоимость электроэнергии в ценовой зоне SE4 достигла 0,141 евро за киловатт-час.

Для сравнения, в Литве октябрьская цена составила 0,114 евро за киловатт-час, а в Эстонии — всего 0,082 евро.

Когда электричество становится втрое дороже?

Специалисты обнаружили особенно заметную зависимость между силой ветра и стоимостью электроэнергии.

В дни, когда ветроэлектростанции стран Балтии производили более 30 гигаватт-часов электроэнергии, средняя цена в Латвии составляла всего 0,052 евро за киловатт-час.

Но когда выработка опускалась ниже 15 гигаватт-часов, цена поднималась до 0,161 евро.

Таким образом, в безветренные дни электричество на бирже стоило более чем втрое дороже, чем в периоды высокой выработки ветровой энергии.

При этом развитие аккумуляторных систем хранения энергии помогает сглаживать колебания цен в течение суток. Однако полностью устранить перепады пока не удаётся.

В октябре средняя недельная цена электроэнергии в Латвии колебалась от 0,047 до 0,167 евро за киловатт-час.

Газ дорожает, а зима только начинается

Ещё одним серьёзным фактором риска энергетики называют ситуацию на европейском газовом рынке.

В октябре средняя цена природного газа на бирже TTF достигла 86,6 евро за мегаватт-час. Это на 15% больше сентябрьского уровня и примерно в 2,7 раза выше, чем год назад.

К концу месяца стоимость газа приблизилась к 100 евро за мегаватт-час — максимальному уровню с декабря 2022 года.

Одновременно запасы газа в европейских хранилищах остаются необычно низкими.

Руководитель отдела управления портфелем и исследования рынка Роман Тюрин объясняет, что в холодные безветренные дни странам Балтии приходится активнее использовать электростанции, работающие на природном газе, и увеличивать импорт электроэнергии.

При этом дорогой газ непосредственно повышает себестоимость производства электричества. Дополнительные расходы создают высокие цены на квоты выбросов углекислого газа.

Какой будет зима для потребителей?

По прогнозу специалистов, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть сразу от нескольких факторов: температуры воздуха, силы ветра, стоимости природного газа и доступности гидроэнергии в Северной Европе.

«Холодный безветренный период в сочетании с высокими ценами на природный газ и ограниченной доступностью гидроэнергии в странах Северной Европы может вызвать более стремительный рост цен на электроэнергию во всей Балтии. В то же время ветреная и умеренная зима помогла бы сдержать подорожание», — предупреждает Роман Тюрин.

При этом речь идёт прежде всего о биржевой стоимости электроэнергии. Реальные счета домохозяйств будут зависеть от выбранного тарифа, условий договора, потребления и других составляющих платежа.