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Нефтяная империя за бесценок? Американский миллиардер готовит хитрую сделку с «Лукойлом» 0 173

Бизнес
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американский миллиардер возглавил консорциум инвесторов, который намерен приобрести зарубежные активы российского нефтяного гиганта «Лукойл».
ФОТО: BB.LV/AI

Американский миллиардер Тодд Боули возглавил консорциум инвесторов, который намерен приобрести зарубежные активы российского нефтяного гиганта «Лукойл».

Особенность готовящейся сделки заключается в необычной схеме расчётов: вместо традиционной покупки за деньги инвесторы предлагают обменять замороженные российские ценные бумаги на нефтяные месторождения, заводы и автозаправочные станции.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров, соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие недели.

Первоначальная стоимость зарубежного бизнеса «Лукойла», выставленного на продажу, оценивалась примерно в 22 миллиарда долларов.

Миллиарды долларов — в обмен на замороженные бумаги

Главная особенность предложения американского консорциума — использование российских ценных бумаг, которые оказались заблокированы в результате санкционных ограничений.

По данным источников Reuters, инвесторы уже приобрели у западных инвестиционных фондов бумаги «Лукойла» на миллиарды долларов. Причём покупка осуществлялась со значительным дисконтом — то есть существенно дешевле их номинальной или первоначальной стоимости.

Теперь эти активы предполагается использовать в качестве встречного предоставления при приобретении зарубежного бизнеса российской нефтяной компании.

Таким образом, консорциум рассчитывает превратить ценные бумаги с ограниченной возможностью обращения в реальные производственные активы.

Что может перейти к новым владельцам

Речь идёт о масштабном международном бизнесе «Лукойла», который включает нефтедобывающие предприятия, перерабатывающие мощности и сети автозаправочных станций.

Активы расположены в разных регионах мира, в том числе в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Для потенциальных покупателей такой портфель представляет интерес не только благодаря нефтяным месторождениям, но и за счёт уже действующей инфраструктуры переработки и продажи топлива.

Сделка ещё не заключена

Несмотря на сообщения о подготовке соглашения, окончательные договорённости пока не достигнуты.

Неизвестно также, на каких именно условиях может состояться обмен и какие разрешения потребуются для реализации предложенной схемы с учётом действующих санкционных ограничений.

Если переговоры завершатся успешно, зарубежные активы одного из крупнейших российских нефтяных производителей могут перейти под контроль консорциума во главе с американским миллиардером.

Пока же речь идёт о готовящемся предложении, а не о состоявшейся продаже.

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#санкции #инвестиции
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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