Американский миллиардер Тодд Боули возглавил консорциум инвесторов, который намерен приобрести зарубежные активы российского нефтяного гиганта «Лукойл».
Особенность готовящейся сделки заключается в необычной схеме расчётов: вместо традиционной покупки за деньги инвесторы предлагают обменять замороженные российские ценные бумаги на нефтяные месторождения, заводы и автозаправочные станции.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров, соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие недели.
Первоначальная стоимость зарубежного бизнеса «Лукойла», выставленного на продажу, оценивалась примерно в 22 миллиарда долларов.
Миллиарды долларов — в обмен на замороженные бумаги
Главная особенность предложения американского консорциума — использование российских ценных бумаг, которые оказались заблокированы в результате санкционных ограничений.
По данным источников Reuters, инвесторы уже приобрели у западных инвестиционных фондов бумаги «Лукойла» на миллиарды долларов. Причём покупка осуществлялась со значительным дисконтом — то есть существенно дешевле их номинальной или первоначальной стоимости.
Теперь эти активы предполагается использовать в качестве встречного предоставления при приобретении зарубежного бизнеса российской нефтяной компании.
Таким образом, консорциум рассчитывает превратить ценные бумаги с ограниченной возможностью обращения в реальные производственные активы.
Что может перейти к новым владельцам
Речь идёт о масштабном международном бизнесе «Лукойла», который включает нефтедобывающие предприятия, перерабатывающие мощности и сети автозаправочных станций.
Активы расположены в разных регионах мира, в том числе в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
Для потенциальных покупателей такой портфель представляет интерес не только благодаря нефтяным месторождениям, но и за счёт уже действующей инфраструктуры переработки и продажи топлива.
Сделка ещё не заключена
Несмотря на сообщения о подготовке соглашения, окончательные договорённости пока не достигнуты.
Неизвестно также, на каких именно условиях может состояться обмен и какие разрешения потребуются для реализации предложенной схемы с учётом действующих санкционных ограничений.
Если переговоры завершатся успешно, зарубежные активы одного из крупнейших российских нефтяных производителей могут перейти под контроль консорциума во главе с американским миллиардером.
Пока же речь идёт о готовящемся предложении, а не о состоявшейся продаже.
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