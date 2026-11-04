После продолжительного периода роста цен на продукты питания в Латвии наметилась обратная тенденция. По последним данным, страна оказалась среди лидеров Евросоюза по снижению стоимости продовольствия. Экономисты связывают происходящее с усилением конкуренции между торговыми сетями и изменением их ценовой политики.

Продукты в Латвии начали дешеветь: экономист объяснил, что происходит с ценами в магазинах

Как сообщает bb.lv, об этом 4 ноября на мероприятии в рамках Недели конкурентного права заявил экономист Петерис Страутиньш.

По его словам, ещё в прошлом году продукты питания в Латвии стоили несколько дороже, чем в среднем по Европейскому союзу. Однако в нынешнем году ситуация начала меняться.

Согласно последним статистическим данным, в сентябре Латвия заняла второе место в ЕС по темпам снижения цен на продовольствие, уступив только Швеции.

Экономист отметил, что на динамику цен могли повлиять изменения ставок налога на добавленную стоимость, а также новые подходы торговых сетей к продаже товаров.

В частности, магазины могут постепенно отказываться от модели, при которой покупатели ориентируются прежде всего на временные скидки и акции, в пользу более низких повседневных цен.

При этом Страутиньш обратил внимание на важный нюанс: статистические показатели не всегда точно отражают суммы, которые покупатели фактически платят на кассе.

Почему магазины вынуждены снижать цены?

Одной из главных причин происходящих изменений экономист считает усиление конкуренции.

Долгое время на латвийском рынке продовольственной розницы доминировали две крупные торговые сети. Однако несколько лет назад ситуация изменилась с приходом немецкого дискаунтера Lidl.

Новый участник рынка заставил конкурентов пересматривать ассортимент, ценовую политику и подходы к привлечению покупателей.

Теперь усиливается и присутствие других торговых сетей. В частности, сеть top!, традиционно занимающая сильные позиции в регионах, расширяет деятельность в Риге и её окрестностях.

По мнению Страутиньша, конкуренция на латвийском продуктовом рынке не только существует, но и продолжает усиливаться.

Именно она является одним из важнейших условий дальнейшего снижения цен для покупателей.

Латвийские производители нашли новые рынки

Положительные изменения происходят не только в торговле, но и в пищевой промышленности.

После длительного периода стагнации производство продуктов питания в Латвии в последние два-три года начало увеличиваться.

В прошлом году пищевая промышленность росла даже быстрее, чем обрабатывающая промышленность в целом.

Этому способствовали крупные инвестиционные проекты, а также решения отдельных литовских производителей перенести или открыть производство в Латвии.

При этом главным направлением дальнейшего развития отрасли экономист считает экспорт.

Он напомнил, что латвийский рынок сравнительно невелик, поэтому наиболее значительные возможности для расширения производства связаны с зарубежными покупателями.

В качестве успешного примера Страутиньш привёл рыбоперерабатывающую промышленность.

После кризиса, вызванного российским эмбарго, латвийские предприятия сумели укрепить позиции на рынках других стран. Теперь эта стратегия приносит результаты, а производители успешно реализуют свою продукцию.

Что это означает для покупателей?

По оценке экономиста, усиление конкуренции создаёт предпосылки для дальнейшего сдерживания продовольственных цен.

Однако многое будет зависеть от того, как торговые сети станут выстраивать ценовую политику и насколько активно новые участники рынка смогут конкурировать с крупнейшими продавцами.