За первые десять месяцев 2026 года через Латвию транзитом перевезли 1,115 млн тонн зерновых из России — в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще заметнее увеличились поставки из Беларуси: с 60,8 тонны до почти 186 тысяч тонн. При этом ввоз российского и белорусского зерна для свободного обращения в Латвии запрещен, но транзит остается разрешенным.

Транзит зерновых грузов из России через территорию Латвии за январь–октябрь 2026 года увеличился в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД), сообщает агентство LETA.

За десять месяцев через Латвию транзитом было перевезено 1,115 млн тонн российского зерна. За тот же период 2025 года объем составлял 357 645 тонн.

Таким образом, за год объем перевозок увеличился более чем на 750 тысяч тонн.

Основной объем пришелся на сентябрь и октябрь

Наиболее интенсивные перевозки российского зерна были зафиксированы осенью. В октябре через Латвию транзитом прошло 425 163 тонны зерновых, а в сентябре — 346 952 тонны.

В совокупности за эти два месяца было перевезено более 772 тысяч тонн — около 69% всего объема российского зернового транзита за десять месяцев. Для сравнения, за весь 2025 год транзит зерна из России через Латвию составил почти 652 тысячи тонн.

Это означает, что уже за первые десять месяцев 2026 года объем перевозок превысил показатель всего предыдущего года примерно на 71%.

Транзит зерна из Беларуси вырос в тысячи раз

Еще более существенное увеличение СГД зафиксировала в перевозках зерновых из Беларуси. За январь–октябрь 2026 года через Латвию транзитом было перевезено 185 756 тонн белорусского зерна. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял всего 60,8 тонны.

Таким образом, объем вырос примерно в 3055 раз, хотя столь большой относительный прирост объясняется прежде всего крайне низкой базой сравнения.

За весь 2025 год транзит белорусского зерна через Латвию составлял лишь 128 тонн.

Транзит зерна через Латвию резко вырос Январь–октябрь 2025 и 2026 годов Россия 2025 — 357,6 тыс. тонн 2026 — 1 115 тыс. тонн Рост в 3,1 раза Беларусь 2025 — 60,8 тонны 2026 — 185,8 тыс. тонн Рост примерно в 3 055 раз Длина полос рассчитана отдельно для каждой страны. Показатель Беларуси за 2025 год обозначен минимальной отметкой.

Источник: СГД / LETA

Почему российское зерно продолжают перевозить через Латвию?

В СГД поясняют, что действующее законодательство Латвии и Европейского союза не запрещает транзитную перевозку зерновой продукции. При этом ввоз соответствующих товаров в Латвию для выпуска в свободное обращение запрещен.

Иными словами, законодательство различает импорт зерна на латвийский рынок и его перевозку через территорию страны в рамках транзитных процедур. Таможенные органы контролируют соблюдение установленных ограничений.

Таможня проверяет, где было выращено зерно

Особое внимание уделяется происхождению перевозимой продукции.

Законодательство ЕС запрещает ввоз товаров, происходящих с территорий Украины, которые не находятся под контролем украинского правительства. Ограничения распространяются в том числе на товары из незаконно аннексированного Крыма, а также неподконтрольных Украине территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В отличие от общего регулирования транзита российского зерна, этот запрет распространяется также на транзитные операции. Поэтому таможенные органы проверяют документы, подтверждающие происхождение продукции.

В зависимости от результатов анализа рисков перевозчиков и других участников поставок могут обязать предоставить дополнительные сведения, в частности:

сорт зерна и точное место его выращивания;

маршрут перевозки от места происхождения до границы Евросоюза;

товарно-транспортные накладные и договоры;

документы о перевозке, перегрузке и хранении груза.

Образцы пшеницы отправляют в лабораторию

Таможенное управление СГД сотрудничает с Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), которая отвечает за фитосанитарный пограничный контроль.

Специалисты ПВС отбирают образцы из партий пшеницы, перевозимой транзитом из России через Латвию. Затем образцы передают в лабораторию для исследований, направленных на установление происхождения зерна.

Такие проверки призваны выявлять возможные нарушения ограничений на перевозку продукции с оккупированных территорий Украины.

Перевозчикам напомнили об ответственности за соблюдение санкций

Таможенное управление СГД также направило письма компаниям, участвующим в транзите зерновой продукции. Предприятиям предложили предоставить информацию о внутренних процедурах контроля за соблюдением санкций.

Ведомство напоминает, что коммерсанты обязаны самостоятельно проверять соблюдение ограничений еще до заключения договоров на перевозку, перегрузку, хранение и дальнейшую транспортировку грузов.

Таким образом, несмотря на отсутствие общего запрета на транзит зерновых из России и Беларуси, компании должны обеспечивать соблюдение действующих санкций и требований к подтверждению происхождения продукции.