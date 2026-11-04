Более половины жителей Латвии — 74% — чувствовали бы себя финансово защищёнными только в том случае, если бы их ежемесячная зарплата после уплаты налогов превышала 2000 евро, свидетельствует опрос, проведенный местным банком.

От полутора до четырех и выше

Чаще всего жители Латвии связывают финансовую стабильность с зарплатой от 2001 до 3000 евро в месяц. Такой уровень дохода указали 47% респондентов.

Более четверти жителей Латвии — 27% — для ощущения финансовой стабильности необходима зарплата свыше 3000 евро в месяц. Из общего числа опрошенных 15% чувствовали бы себя финансово защищёнными при зарплате от 3001 до 4000 евро, а 12% — при доходе свыше 4000 евро.

В то же время 18% жителей было бы достаточно зарплаты от 1501 до 2000 евро в месяц, а 7% — дохода до 1500 евро.

И суровая практика жизни

Несмотря на продолжающийся рост заработной платы в Латвии, представления жителей о доходах, необходимых для финансовой стабильности, значительно превышают среднюю зарплату по стране. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), во втором квартале 2026 года средняя зарплата брутто в Латвии достигла 1886 евро в месяц, что на 4,3% больше, чем годом ранее.

На руки в Латвии выплачивали в среднем 1401 евро. При этом реальный рост зарплаты нетто с учётом инфляции составил 1,1%.

И стар, и млад

Результаты опроса выявили различия между возрастными группами. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет более половины — 56% — чувствовали бы себя финансово защищёнными при зарплате от 2001 до 3000 евро в месяц.

Жители в возрасте от 40 до 49 лет чаще представителей других возрастных групп связывают финансовую стабильность с зарплатой от 3001 до 4000 евро.

В старшей возрастной группе — от 60 до 74 лет — почти треть опрошенных чувствовали бы себя финансово защищёнными только при доходе свыше 3000 евро в месяц. При этом такая же доля респондентов этой возрастной группы считает, что им было бы достаточно зарплаты до 2000 евро.

Скромные запросы Латгалии

В региональном разрезе самые высокие ожидания относительно доходов зафиксированы в регионе Риги, где почти трети опрошенных — 32% — для ощущения финансовой стабильности необходима зарплата свыше 3000 евро в месяц.

Кроме того, 16% жителей Риги считают, что она должна превышать 4000 евро. Это самый высокий показатель среди регионов Латвии.

В Латгалии и Видземе каждый третий опрошенный чувствовал бы себя финансово защищённым при доходе до 2000 евро в месяц. В Курземе такой ответ дали 29% респондентов, а в Земгале — 23%.

В Земгале финансовая стабильность сравнительно чаще, чем в других регионах, ассоциируется с зарплатой от 2001 до 2500 евро. Такой уровень дохода указали 30% опрошенных.