Волна необычных кибератак, охватившая европейские супермаркеты, затронула и Латвию. Специалисты обнаружили около 50 потенциально уязвимых холодильных установок, которыми злоумышленники могут попытаться управлять через интернет, передает bb.lv. Один инцидент уже зафиксирован на складе. При этом хакеры могут не только испортить продукты, но и создать угрозу для медицинских учреждений.

Как сообщает латвийское учреждение по предотвращению киберинцидентов CERT.LV, в течение последней недели в стране наблюдались попытки взлома систем управления холодильным оборудованием.

По имеющимся данным, ни одна из латвийских торговых сетей пока не пострадала. Однако на одном из складов кибератака действительно произошла.

Специалистам удалось остановить вмешательство, поэтому причинённый ущерб оказался минимальным.

Под угрозой около 50 холодильных установок

CERT.LV выявило в частном секторе Латвии приблизительно 50 холодильных установок, системы управления которыми доступны через интернет и потенциально уязвимы для злоумышленников.

Это не означает, что все они уже взломаны. Однако подобная доступность значительно повышает риск несанкционированного вмешательства.

Специалисты связались с владельцами оборудования, предупредили об опасности и предоставили рекомендации по устранению уязвимостей.

Всего с начала года CERT.LV помогло устранить более 300 угроз безопасности, связанных с различными промышленными системами управления. Некоторые из них потенциально могли привести к серьёзным последствиям.

Хакеры могут добраться даже до запасов крови

До недавнего времени атаки на холодильное оборудование в Европе затрагивали преимущественно продовольственные магазины и склады.

Однако теперь появились сообщения об угрозах для медицинской отрасли.

На этой неделе стало известно об инциденте во Франции, где злоумышленники вмешались в температурные настройки оборудования для хранения плазмы крови.

Серьёзных последствий удалось избежать, но происшествие продемонстрировало, насколько опасными могут быть подобные атаки.

Нарушение температурного режима способно поставить под угрозу сохранность лекарств, вакцин, биологических материалов и другой продукции, требующей специальных условий хранения.

В связи с этим CERT.LV призывает частные медицинские учреждения, лаборатории, фармацевтические компании и поставщиков медицинских товаров проверить защищённость своих систем охлаждения.

Почему холодильник можно взломать через интернет?

Современное промышленное холодильное оборудование нередко оснащено системами дистанционного управления.

Это удобно: специалисты могут удалённо контролировать температуру, отслеживать неисправности и изменять настройки.

Однако если такие системы недостаточно защищены, ими могут воспользоваться преступники.

По данным CERT.LV, злоумышленники чаще всего ищут доступные через интернет панели управления, использующие устаревшее программное обеспечение, слабые пароли или заводские настройки безопасности.

Получив доступ, хакеры способны изменять температуру хранения продуктов.

Есть и другая опасность: преступники могут манипулировать показаниями на экранах, создавая впечатление, будто оборудование работает нормально.

Таким образом, продукты могут портиться, пока сотрудники склада или магазина даже не подозревают о происходящем.

Другой возможный способ проникновения — через корпоративную компьютерную сеть. Если холодильное оборудование связано с обычными офисными компьютерами, заражение одного устройства может открыть злоумышленникам путь к промышленным системам управления.

Под ударом не только холодильники

Специалисты предупреждают, что аналогичные угрозы существуют и для другого оборудования, подключённого к интернету.

В частности, злоумышленники могут попытаться вмешаться в работу систем отопления, водяных насосов, вентиляции, кондиционирования и управления солнечными электростанциями.

В отличие от обычных кибератак, при которых похищают информацию или блокируют компьютерные системы, подобные вмешательства способны непосредственно влиять на физические процессы.

Последствиями могут стать остановка производства, порча продукции, финансовые убытки и даже угроза здоровью людей.

В зависимости от конструкции оборудования и предусмотренных механизмов безопасности не исключены перегрев и повышенный риск возгорания.

Что говорят Maxima, Rimi и Lidl?

Крупнейшие торговые сети Латвии сообщили, что пока не столкнулись с подобными атаками.

Представитель Maxima Latvija Катрина Кайре рассказала LETA, что предприятие превентивно пересмотрело политику безопасности и усилило защиту, в том числе систем управления холодильным оборудованием.

По её словам, попыток кибератак на внутренние системы компании не обнаружено.

Поставки товаров на склады также осуществляются без перебоев.

Об отсутствии подобных инцидентов сообщили и Lidl Latvija, и Rimi Latvia.

Кто стоит за атаками: деньги или саботаж?

Пока ни одна группировка публично не взяла на себя ответственность за происходящее.

Как подчёркивает CERT.LV, ни одно государство, насколько известно специалистам, не представило подтверждённых доказательствами выводов о происхождении злоумышленников.

При этом характер атак вызывает серьёзные подозрения.

По оценке латвийских экспертов, основной целью преступников, вероятно, является не получение денег, а сознательное нарушение работы оборудования и причинение ущерба.

Это позволяет рассматривать версию саботажа или операций влияния, особенно с учётом нынешней геополитической обстановки.

Однако специалисты предупреждают: пока нельзя утверждать, что за атаками стоит конкретная страна или организация.

Кроме того, преступники могут выбирать жертв не по названию предприятия, а по типу установленного оборудования и наличию технических уязвимостей.

В Европе холодильники нагревали до +50 градусов

Ранее серия атак затронула торговые предприятия Франции, Эстонии, Швеции, Бельгии и Нидерландов.

Во Франции под удар попали сотни магазинов, включая торговые точки Intermarché, Netto, Cooperative U и E. Leclerc. Из-за нарушений температурного режима часть продуктов пришлось уничтожить.

В Эстонии 2 ноября злоумышленники получили доступ к системе дистанционного управления холодильным оборудованием одной из крупных торговых сетей.

Температуру в холодильной витрине подняли до +50 градусов.

Инцидент подтвердил руководитель компании Kitman Coldtech Ян Мутсо.

Как предприятиям защититься?

CERT.LV рекомендует компаниям прежде всего проверить, доступны ли панели управления промышленным оборудованием напрямую из интернета.

Если дистанционное подключение необходимо, следует использовать защищённые соединения, многофакторную аутентификацию и надёжные уникальные пароли.

Кроме того, важно своевременно обновлять программное обеспечение, ограничивать права доступа и отделять промышленные системы от общей компьютерной сети предприятия.

Особое внимание специалисты советуют уделить независимому контролю температуры. Это позволит обнаружить опасные изменения даже в том случае, если хакеры подменят данные на экранах управления.

При обнаружении взлома необходимо сообщить о нём в CERT.LV.

Главная опасность новой волны кибератак заключается в том, что злоумышленники способны вмешиваться не просто в работу компьютеров, а в реальные производственные процессы. И если в супермаркете последствиями могут стать испорченные продукты и финансовые потери, то в медицинской сфере нарушение температурного режима способно создать гораздо более серьёзную угрозу.