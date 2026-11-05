Если в следующий раз кто-нибудь попытается убедить вас, что современная физика и средневековая алхимия — две совершенно разные науки, покажите ему карту электроэнергетического рынка Северной Европы, пишет Раймондс Криевиньш на Pietiek.com.

Алхимики веками пытались превратить свинец в золото, но рынок электроэнергии нашего региона добился куда более впечатляющего результата: он способен превращать дешёвое электричество в дорогое. Причём без видимых затрат энергии на сам процесс превращения.

Вот совершенно обычная картина на едином европейском рынке электроэнергии.

В Финляндии электричество в определённый момент стоит около 15 евро за мегаватт-час. Практически даром!

Казалось бы, такой дешёвый ресурс — прекрасная возможность и для соседей. И действительно, электричество течёт через Финский залив в Эстонию. Электросети Финляндии и Эстонии соединяют межгосударственные линии электропередачи общей мощностью более 1000 МВт.

Но стоит электричеству попасть в балтийские ценовые зоны, как происходит нечто поистине удивительное.

В Финляндии оно стоит 15 евро за МВт·ч, а в Эстонии, Латвии и Литве биржевая цена за тот же период поставки достигает примерно 400 евро за МВт·ч.

То есть в рамках одной рыночной системы разница в цене составляет почти 27 раз!

Вместо пятнадцати евро — четыреста. Алхимикам было бы чему поучиться!

Но самое прекрасное в нашей истории ещё впереди.

В то же самое время Латвия сама производит примерно на 250 МВт электроэнергии больше, чем потребляет. Иными словами, в данный момент у нас есть собственный избыток производства.

Логично было бы предположить, что при таких обстоятельствах местное электричество должно быть доступнее.

Но не стоит опускаться до столь примитивного мышления!

Мы ведь живём в современной, интегрированной экономике свободного рынка. Если цена электричества в балтийской ценовой зоне составляет 400 евро за МВт·ч, значит, она составляет 400 евро за МВт·ч.

Неважно, произведено ли это электричество на латвийских гидроэлектростанциях, когенерационных станциях или другими местными производителями.

Биржевая цена определяется общим соотношением спроса и предложения с учётом ограничений пропускной способности электросетей.

Рынок установил цену, а рынок, как известно, никогда не ошибается. Разве что потребителю иногда кажется иначе.

И куда же направляется всё это электричество?

В то же время на линии электропередачи между Литвой и Швецией наблюдается поток электроэнергии мощностью около 553 МВт в направлении Швеции.

При этом на юге Швеции электричество стоит примерно 354 евро за МВт·ч.

А вот на севере Швеции его цена составляет всего от нескольких евро до полутора десятков евро за мегаватт-час.

Получается, что в рамках одного европейского рынка электроэнергии цены могут различаться в десятки раз.

Электричество пересекает границы, течёт по межгосударственным линиям и попадает в разные ценовые зоны.

Физически это всё то же электричество. Но с экономической точки зрения оно напоминает человека, который, пересекая границу, внезапно обнаруживает, что его стоимость выросла почти в 27 раз.

Этот феномен стоило бы включить в учебники экономики.

В Финляндии электричество стоит 15 евро за МВт·ч. В странах Балтии — около 400 евро. На юге Швеции — 354 евро, а на севере — во много раз дешевле.

Латвия тем временем сама производит больше электроэнергии, чем потребляет, однако её жителям и предприятиям приходится считаться с общей балтийской биржевой ценой.

Разумеется, у участников рынка наверняка найдутся очень серьёзные объяснения относительно ценовых зон, мощности межгосударственных соединений, ограничений электропередачи и рыночных алгоритмов.

И эти объяснения вполне могут быть совершенно правильными.

Рынок электроэнергии не настолько прост, чтобы его можно было объяснить одной картой и несколькими цифрами.

Однако у потребителя остаётся совершенно простой вопрос: почему в стране, которая сама способна производить больше электричества, чем потребляет, его цена может достигать 400 евро за МВт·ч, тогда как в соседней стране оно стоит всего 15 евро?

Возможно, нам просто нужно научиться радоваться этому современному европейскому сотрудничеству.

Финляндия производит дешёвое электричество, межгосударственные линии обеспечивают его передачу между странами, рыночные алгоритмы рассчитывают собственную цену для каждой ценовой зоны, и все вместе мы продолжаем строить более зелёное, устойчивое и, самое главное, более дорогое будущее.

Поэтому в следующий раз, включая чайник, делайте это с гордостью!

Вы платите не только за потреблённую электроэнергию. Вы участвуете в международном алхимическом проекте, в котором 15 евро по дороге превращаются в 400.

А если у кого-нибудь возникнет вопрос, куда девается добавленная стоимость, возникающая в результате этих превращений, то, пожалуйста, не мешайте рынку работать.

Это свободный рынок. А свобода, как известно, дешёвой не бывает.

Главное, чтобы электричество было зелёным.

А о цене лучше не спрашивать — можно испортить всю эту прекрасную картину европейской солидарности.