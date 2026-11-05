Победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США может улучшить перспективы безопасности и экономической стабильности стран Балтии. Однако быстрого снижения торговых пошлин ожидать не стоит. По оценке главного экономиста Citadele Карлиса Пургайлиса, в ближайшие месяцы для Латвии гораздо важнее возможное подорожание нефти и дизельного топлива из-за конфликта в Иране.
Результаты промежуточных выборов в Конгресс США могут стать умеренно положительным сигналом для экономики и безопасности Латвии, Литвы и Эстонии. Однако основные экономические риски для региона сохраняются, а в краткосрочной перспективе ситуация на энергетических рынках будет иметь большее значение, чем изменения в американской политике.
Такую оценку агентству LETA представил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Что изменится после победы демократов?
По итогам промежуточных выборов демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США — Палате представителей и Сенате. По мнению Пургайлиса, это ограничит возможности президента Дональда Трампа реализовывать часть своей политической программы, но не приведет к резкому изменению американского курса.
Конгресс контролирует федеральный бюджет и осуществляет надзор за деятельностью правительства. Однако для преодоления президентского вето необходимо большинство в две трети голосов. Поэтому экономист ожидает скорее политического противостояния между президентом и Конгрессом, чем масштабного пересмотра ранее принятых решений.
«Результаты выборов в США в целом являются умеренно положительной новостью для стран Балтии, особенно с точки зрения безопасности и долгосрочной экономической стабильности. Однако это не означает, что прежние риски исчезли», — отметил Пургайлис.
Главный риск для Латвии — возможное подорожание топлива
По оценке экономиста, в ближайшие два месяца странам Балтии следует прежде всего следить за развитием военного конфликта в Иране. Его возможная эскалация способна привести к росту мировых цен на нефть и дизельное топливо, что усилит инфляционное давление в регионе.
Особенно чувствительными к подорожанию топлива окажутся транспортные, логистические и сельскохозяйственные предприятия, поскольку значительная часть их расходов непосредственно зависит от цен на энергоресурсы. Пургайлис напоминает, что страны Балтии являются небольшими открытыми экономиками, поэтому изменения мировых цен на нефть и газ сравнительно быстро отражаются на местном рынке.
Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. До этого момента у президента США сохраняются широкие возможности принимать решения, связанные с военными операциями. В дальнейшем Конгресс сможет влиять на финансирование таких операций, что, по оценке экономиста, потенциально способно снизить риск дальнейшей эскалации.
Может ли Европа столкнуться с ограничением поставок дизельного топлива?
Еще один риск связан с возможными американскими ограничениями на экспорт дизельного топлива. Европа закупает в США значительные объемы дизеля и сжиженного природного газа. Поэтому ограничения американского экспорта могут привести к дополнительному росту цен на европейском рынке.
Пургайлис считает, что после победы демократов политическое давление в пользу подобных ограничений может ослабнуть. Однако окончательные решения в этой сфере по-прежнему будут зависеть от американской администрации.
Американские пошлины останутся
Несмотря на смену большинства в Конгрессе, существенных изменений в торговой политике США экономист не ожидает.
По приведенным им данным, на большинство товаров из Европейского союза продолжают распространяться пошлины в размере около 10%, а на автомобили, автомобильные комплектующие и медикаменты — 15%. Кроме того, сохраняется риск введения дополнительных 25-процентных пошлин в связи с цифровыми налогами ЕС.
Прямая зависимость стран Балтии от американского экспортного рынка сравнительно невелика.
|Страна
|Доля США в товарном экспорте
|Латвия
|около 2,5%
|Эстония
|около 3%
|Литва
|менее 5%
При этом в предыдущем году экспорт в США уже сократился: в Латвии и Литве примерно на 5%, а в Эстонии — почти на 20%.
По словам Пургайлиса, для латвийских предприятий важнее даже не прямое влияние американских пошлин, а их последствия для европейских партнеров. В частности, торговые ограничения США оказывают давление на промышленность Германии и скандинавских стран, с которыми тесно связаны латвийские производители и поставщики.
«Результаты выборов в США не приносят балтийским экспортерам ни существенного облегчения, ни новых прямых потерь, поскольку прежние пошлины сохраняются», — пояснил экономист.
Что изменится для безопасности стран Балтии?
Одним из наиболее значимых положительных последствий выборов, по мнению Пургайлиса, может стать более предсказуемая политика США в сфере безопасности. Он предполагает, что демократическое большинство в Конгрессе будет поддерживать более оперативное предоставление военной помощи Украине и усилит контроль за возможными решениями о сокращении американского военного присутствия в Европе.
Для стран Балтии это особенно важно на фоне неопределенности относительно продолжения ротации американских военнослужащих в Литве и Эстонии.
По оценке экономиста, более активный контроль Конгресса может также усилить давление в пользу восстановления американского военного присутствия в регионе. Пургайлис подчеркивает, что безопасность непосредственно влияет на экономическое развитие.
Большая уверенность в обязательствах США перед НАТО и поддержке Украины способна снизить воспринимаемые инвесторами геополитические риски и улучшить условия для привлечения капитала.
В то же время экономист считает, что Европе необходимо продолжать укреплять собственный оборонный потенциал и снижать зависимость от США, поскольку политическая ситуация в Вашингтоне через два года вновь может измениться.
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