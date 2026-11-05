Победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США может улучшить перспективы безопасности и экономической стабильности стран Балтии. Однако быстрого снижения торговых пошлин ожидать не стоит. По оценке главного экономиста Citadele Карлиса Пургайлиса, в ближайшие месяцы для Латвии гораздо важнее возможное подорожание нефти и дизельного топлива из-за конфликта в Иране.

Результаты промежуточных выборов в Конгресс США могут стать умеренно положительным сигналом для экономики и безопасности Латвии, Литвы и Эстонии. Однако основные экономические риски для региона сохраняются, а в краткосрочной перспективе ситуация на энергетических рынках будет иметь большее значение, чем изменения в американской политике.

Такую оценку агентству LETA представил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Что изменится после победы демократов?

По итогам промежуточных выборов демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США — Палате представителей и Сенате. По мнению Пургайлиса, это ограничит возможности президента Дональда Трампа реализовывать часть своей политической программы, но не приведет к резкому изменению американского курса.

Конгресс контролирует федеральный бюджет и осуществляет надзор за деятельностью правительства. Однако для преодоления президентского вето необходимо большинство в две трети голосов. Поэтому экономист ожидает скорее политического противостояния между президентом и Конгрессом, чем масштабного пересмотра ранее принятых решений.

«Результаты выборов в США в целом являются умеренно положительной новостью для стран Балтии, особенно с точки зрения безопасности и долгосрочной экономической стабильности. Однако это не означает, что прежние риски исчезли», — отметил Пургайлис.

Главный риск для Латвии — возможное подорожание топлива

По оценке экономиста, в ближайшие два месяца странам Балтии следует прежде всего следить за развитием военного конфликта в Иране. Его возможная эскалация способна привести к росту мировых цен на нефть и дизельное топливо, что усилит инфляционное давление в регионе.

Особенно чувствительными к подорожанию топлива окажутся транспортные, логистические и сельскохозяйственные предприятия, поскольку значительная часть их расходов непосредственно зависит от цен на энергоресурсы. Пургайлис напоминает, что страны Балтии являются небольшими открытыми экономиками, поэтому изменения мировых цен на нефть и газ сравнительно быстро отражаются на местном рынке.

Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. До этого момента у президента США сохраняются широкие возможности принимать решения, связанные с военными операциями. В дальнейшем Конгресс сможет влиять на финансирование таких операций, что, по оценке экономиста, потенциально способно снизить риск дальнейшей эскалации.

Может ли Европа столкнуться с ограничением поставок дизельного топлива?

Еще один риск связан с возможными американскими ограничениями на экспорт дизельного топлива. Европа закупает в США значительные объемы дизеля и сжиженного природного газа. Поэтому ограничения американского экспорта могут привести к дополнительному росту цен на европейском рынке.

Пургайлис считает, что после победы демократов политическое давление в пользу подобных ограничений может ослабнуть. Однако окончательные решения в этой сфере по-прежнему будут зависеть от американской администрации.

Американские пошлины останутся

Несмотря на смену большинства в Конгрессе, существенных изменений в торговой политике США экономист не ожидает.

По приведенным им данным, на большинство товаров из Европейского союза продолжают распространяться пошлины в размере около 10%, а на автомобили, автомобильные комплектующие и медикаменты — 15%. Кроме того, сохраняется риск введения дополнительных 25-процентных пошлин в связи с цифровыми налогами ЕС.

Прямая зависимость стран Балтии от американского экспортного рынка сравнительно невелика.

Страна Доля США в товарном экспорте Латвия около 2,5% Эстония около 3% Литва менее 5%

При этом в предыдущем году экспорт в США уже сократился: в Латвии и Литве примерно на 5%, а в Эстонии — почти на 20%.

По словам Пургайлиса, для латвийских предприятий важнее даже не прямое влияние американских пошлин, а их последствия для европейских партнеров. В частности, торговые ограничения США оказывают давление на промышленность Германии и скандинавских стран, с которыми тесно связаны латвийские производители и поставщики.

«Результаты выборов в США не приносят балтийским экспортерам ни существенного облегчения, ни новых прямых потерь, поскольку прежние пошлины сохраняются», — пояснил экономист.

Что изменится для безопасности стран Балтии?

Одним из наиболее значимых положительных последствий выборов, по мнению Пургайлиса, может стать более предсказуемая политика США в сфере безопасности. Он предполагает, что демократическое большинство в Конгрессе будет поддерживать более оперативное предоставление военной помощи Украине и усилит контроль за возможными решениями о сокращении американского военного присутствия в Европе.

Для стран Балтии это особенно важно на фоне неопределенности относительно продолжения ротации американских военнослужащих в Литве и Эстонии.

По оценке экономиста, более активный контроль Конгресса может также усилить давление в пользу восстановления американского военного присутствия в регионе. Пургайлис подчеркивает, что безопасность непосредственно влияет на экономическое развитие.

Большая уверенность в обязательствах США перед НАТО и поддержке Украины способна снизить воспринимаемые инвесторами геополитические риски и улучшить условия для привлечения капитала.

В то же время экономист считает, что Европе необходимо продолжать укреплять собственный оборонный потенциал и снижать зависимость от США, поскольку политическая ситуация в Вашингтоне через два года вновь может измениться.