С середины лета оптовые цены на электроэнергию в Латвии остаются заметно ниже, чем во многих странах Западной Европы. В третьем квартале разница с Германией, Польшей и рядом других государств превышала 40%. Одни эксперты видят в этом начало долгосрочной тенденции, связанной с развитием возобновляемой энергетики, другие предупреждают: пока Латвия зависит от импорта электричества, говорить об устойчивом ценовом преимуществе преждевременно.

На европейском энергетическом рынке сложилась необычная ситуация: уже несколько месяцев оптовая электроэнергия в Латвии и других странах Балтии стоит значительно дешевле, чем в Германии, Польше и ряде других государств Западной Европы.

Ранее столь продолжительной и существенной разницы в ценах не наблюдалось. Однако эксперты расходятся во мнениях относительно того, станет ли это новой нормой или окажется временным явлением, пишет Diena.

Насколько электричество в Латвии дешевле?

По данным, приведенным руководителем Citadele Рутой Эжерскене, в третьем квартале средняя оптовая цена электроэнергии на бирже Nord Pool составила около 88 евро за мегаватт-час в Латвии и Литве.

В Эстонии электричество стоило еще дешевле — около 59 евро за мегаватт-час. В то же время в Германии, Нидерландах, Бельгии, Польше и Австрии средняя цена превышала 125 евро за мегаватт-час.

Страна Средняя оптовая цена Эстония 59 €/МВт·ч Латвия 88 €/МВт·ч Литва 88 €/МВт·ч Германия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Австрия Более 125 €/МВт·ч Средние оптовые цены на электроэнергию в III квартале 2026 года. Источник: Nord Pool, данные, приведенные изданием Diena.

Таким образом, в Латвии оптовая электроэнергия стоила как минимум на 30% дешевле, чем в перечисленных западноевропейских странах. В Эстонии разница превышала 50%.

Это создало более благоприятные условия для балтийских предприятий, особенно тех, у которых расходы на электричество составляют значительную часть производственных затрат.

Почему цены в Балтии снизились?

Руководитель энергетического департамента компании Virši Линда Озола считает, что нынешняя ситуация объясняется сочетанием долгосрочных изменений и временных рыночных факторов.

Главное структурное изменение — увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников в странах Балтии. Развитие солнечной и ветровой энергетики увеличивает предложение электричества и в определенные периоды способствует снижению биржевых цен.

Кроме того, более тесные связи с рынками, где электроэнергия стоит дешевле, позволяют странам Балтии получать дополнительные преимущества. По оценке Озолы, рост местного производства возобновляемой энергии продолжит влиять на формирование цен и в будущем.

Однако нынешнюю разницу с Западной Европой пока нельзя считать постоянной. На нее способны существенно повлиять стоимость природного газа, погодные условия, потребление электроэнергии и доступность межгосударственных линий электропередачи.

Почему в Германии электричество дороже?

Одно из объяснений связано с особенностями формирования оптовых цен на электроэнергию.

Как отмечает председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Катрина Зариня, в Германии цену на рынке нередко определяют газовые электростанции. Поэтому подорожание природного газа и квот на выбросы углекислого газа непосредственно отражается на стоимости электричества.

Дополнительное влияние на энергетические рынки оказывают напряженность на Ближнем Востоке и ограничения поставок сжиженного природного газа.

В странах Балтии структура производства и условия формирования цен отличаются. В частности, летом значительную роль играет увеличение выработки солнечных электростанций.

Почему эксперты не спешат говорить о новой тенденции?

В Латвийской торгово-промышленной палате считают, что делать вывод о долгосрочном преимуществе Латвии пока рано.

Основная причина заключается в том, что страна по-прежнему не производит достаточно электроэнергии для покрытия собственного годового потребления и вынуждена импортировать недостающие объемы. По словам Катрины Зарини, развитие солнечной и ветровой энергетики действительно помогает снижать цены в летние месяцы, однако это еще не гарантирует аналогичной ситуации в течение всего года. В периоды слабого ветра, недостатка солнечной генерации или высокого спроса стоимость электричества может вновь существенно вырасти.

Таким образом, нынешнее ценовое преимущество Балтии пока зависит не только от развития местной энергетики, но и от внешних условий.

Дешевая электроэнергия может стать преимуществом для бизнеса

Рута Эжерскене из Citadele обращает внимание на экономическое значение нынешней разницы в ценах. Для предприятий стран Балтии более низкая стоимость электроэнергии означает сокращение производственных расходов по сравнению с конкурентами в ряде западноевропейских стран.

Особенно заметно это преимущество в Эстонии, где средняя оптовая цена в третьем квартале оказалась более чем вдвое ниже, чем в некоторых странах Западной Европы.

По мнению Эжерскене, происходящее показывает, что местное производство возобновляемой энергии и доступ к более дешевым рынкам электроэнергии становятся важными факторами конкурентоспособности.

Однако в других странах ЕС также предпринимаются меры для снижения энергетических расходов промышленности. В частности, Болгария, Германия и Словения уже утвердили механизмы поддержки энергоемких предприятий. В Германии действуют инструменты, позволяющие уменьшать счета промышленности за электричество, включая субсидирование платы за передачу электроэнергии и снижение налогов.

Поэтому даже если оптовые цены в Балтии останутся относительно низкими, итоговые расходы предприятий в разных странах будут зависеть также от государственных мер поддержки.

Станет ли электричество дешевле для жителей Латвии?

Нынешняя ситуация создает предпосылки для более низкой стоимости электроэнергии, однако снижение биржевых цен не обязательно означает такое же сокращение итоговых счетов домохозяйств. Конечная стоимость зависит от выбранного тарифного плана, условий договора, платы за передачу и распределение электроэнергии, а также налогов. При этом для потребителей с динамическими тарифами изменения оптовых цен могут отражаться на счетах быстрее, чем для клиентов с фиксированной ценой.

Главный вопрос остается открытым: сможет ли развитие возобновляемой энергетики обеспечить странам Балтии устойчивое преимущество и в холодные месяцы, когда потребление электроэнергии увеличивается, а солнечная генерация сокращается.