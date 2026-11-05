В гастрономический путеводитель Michelin Guide на 2027 год включены 35 ресторанов Латвии, причём 12 из них попали в список впервые. Два заведения сохранили свои звёзды Michelin, а ещё два получили награду за качественную кухню по доступным ценам.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на представителей Michelin Guide, в новом издании международного ресторанного гида представлены 35 латвийских заведений.

Главную гастрономическую награду — одну звезду Michelin — вновь получили два ресторана:

John Chef's Hall

Max Cekot Kitchen

Оба заведения сохранили свой престижный статус, подтверждающий высокий уровень кухни.

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Помимо звёзд Michelin, международный гид присуждает награды Bib Gourmand. Их получают рестораны, предлагающие качественную и интересную кухню по сравнительно доступным ценам.

В Латвии эту награду сохранили пять заведений:

H.E. Vanadziņš

Milda

SMØR Bistro

Shōyu

Snatch

К ним присоединились два новых ресторана:

Baltā Kaza

Café Mimosa

Таким образом, в списке обладателей Bib Gourmand теперь семь латвийских ресторанов.

Латвийская гастрономия привлекает всё больше внимания

В прошлом году в путеводитель Michelin были включены 34 ресторана Латвии. Из них 27 находились в Риге, а семь — в других городах и регионах страны.

В новом издании представлены 35 заведений, включая 12 новичков.

При этом число ресторанов со звёздами Michelin осталось прежним — два.

Включение в Michelin Guide считается важным признанием для ресторанов, поскольку международный путеводитель помогает привлекать внимание любителей гастрономических путешествий со всего мира.