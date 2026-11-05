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Michelin назвал лучшие рестораны Латвии: кто получил звёзды и где можно вкусно поесть за разумные деньги? 0 86

Бизнес
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ресторанное блюдо
ФОТО: BB.LV/AI

В гастрономический путеводитель Michelin Guide на 2027 год включены 35 ресторанов Латвии, причём 12 из них попали в список впервые. Два заведения сохранили свои звёзды Michelin, а ещё два получили награду за качественную кухню по доступным ценам.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на представителей Michelin Guide, в новом издании международного ресторанного гида представлены 35 латвийских заведений.

Главную гастрономическую награду — одну звезду Michelin — вновь получили два ресторана:

  • John Chef's Hall

  • Max Cekot Kitchen

Оба заведения сохранили свой престижный статус, подтверждающий высокий уровень кухни.

Где можно вкусно поесть за разумные деньги?

Помимо звёзд Michelin, международный гид присуждает награды Bib Gourmand. Их получают рестораны, предлагающие качественную и интересную кухню по сравнительно доступным ценам.

В Латвии эту награду сохранили пять заведений:

  • H.E. Vanadziņš

  • Milda

  • SMØR Bistro

  • Shōyu

  • Snatch

К ним присоединились два новых ресторана:

  • Baltā Kaza

  • Café Mimosa

Таким образом, в списке обладателей Bib Gourmand теперь семь латвийских ресторанов.

Латвийская гастрономия привлекает всё больше внимания

В прошлом году в путеводитель Michelin были включены 34 ресторана Латвии. Из них 27 находились в Риге, а семь — в других городах и регионах страны.

В новом издании представлены 35 заведений, включая 12 новичков.

При этом число ресторанов со звёздами Michelin осталось прежним — два.

Включение в Michelin Guide считается важным признанием для ресторанов, поскольку международный путеводитель помогает привлекать внимание любителей гастрономических путешествий со всего мира.

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#Рига #Латвия #рестораны #кухня
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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