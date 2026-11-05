Цены на отдельные продукты питания в Латвии остаются одними из самых высоких в Европе. Особенно выделяются растительные масла и жиры, молоко и безалкогольные напитки. При этом общий уровень продовольственных цен уже близок к среднему по Евросоюзу. Экономисты считают, что изменить ситуацию могут усиление конкуренции между торговыми сетями и увеличение объемов производства.

Почему в Латвии некоторые продукты питания стоят дороже, чем в значительно более богатых европейских странах? Этот вопрос стал одной из главных тем дискуссии, организованной Советом по конкуренции в среду, 4 ноября.

Экономисты, представители продовольственной отрасли и эксперты обсудили причины высоких цен, влияние налоговых изменений и возможности усиления конкуренции на латвийском рынке, сообщает LSM.

Какие продукты в Латвии особенно дорогие?

Согласно исследованию банка Luminor, общий уровень цен на продукты питания в Латвии сейчас близок к среднему показателю Европейского союза. Однако между отдельными категориями товаров существуют значительные различия.

Так, растительные масла и жиры в Латвии относятся к самым дорогим в рассматриваемом европейском сравнении. По данным, представленным на дискуссии, Латвия занимает второе место после Швейцарии.

Среди особенно дорогих категорий также оказались молоко и безалкогольные напитки.

Что показало сравнение цен

Растительные масла и жиры Второе место после Швейцарии Молоко Среди самых дорогих категорий Безалкогольные напитки Среди самых дорогих категорий Овощи, фрукты и ягоды Близко к средним ценам ЕС

По данным исследования Luminor, представленным на дискуссии.

Экономист Luminor Петерис Страутиньш обратил внимание на неожиданное соотношение цен в Латвии и более обеспеченных странах.

«Трудно поверить, что молоко в Латвии дороже, чем в Финляндии», — отметил он.

Почему цены остаются высокими?

Одной из причин эксперты считают недостаточную конкуренцию в розничной торговле.

На протяжении многих лет на латвийском продовольственном рынке доминировали две крупные сети — Rimi и Maxima. Появление Lidl несколько лет назад заметно изменило ситуацию. По словам Страутиньша, новый игрок заставил существующие торговые сети пересматривать свои подходы и активнее бороться за покупателей.

«Несколько лет назад у них появился сильный конкурент — Lidl, который довольно резко заявил о себе, заставил существующих игроков что-то изменить и пока не достиг их объемов, но растет», — рассказал экономист.

При этом конкуренция усиливается не только благодаря международным сетям. Страутиньш выделил также сеть Top, которая традиционно занимает сильные позиции в регионах, но постепенно увеличивает присутствие в Риге и ее окрестностях.

Несмотря на эти изменения, участники дискуссии считают, что на латвийском рынке по-прежнему есть место для новых торговых сетей. Их появление могло бы усилить ценовую конкуренцию и создать дополнительное давление на действующих участников рынка.

Снижение НДС уже отразилось на некоторых ценах

В ходе обсуждения эксперты также оценили влияние налоговых изменений.

Экономист Банка Латвии Дайна Паула сообщила, что снижение цен уже заметно в тех группах продуктов питания, для которых летом была уменьшена ставка налога на добавленную стоимость. В частности, цены на овощи, фрукты и ягоды сейчас близки к средним показателям ЕС.

В сентябре в Латвии наблюдалось снижение цен на основные продукты питания, однако этот процесс начался позднее, чем на мировом рынке.

Паула отметила, что более точные прогнозы дальнейшей динамики продовольственных цен Банк Латвии представит в декабре. По ее словам, снижение акцизного налога на топливо также помогло смягчить рост цен.

Что происходит с ценами в Литве?

В ходе дискуссии обсуждалась и ситуация в соседней Литве, где продукты питания долгое время стоили дешевле, чем в Латвии. Однако в последнее время инфляция в Литве ускорилась, а разница в ценах между соседними странами сократилась.

Эксперты связывают происходящее в том числе с перегревом литовской экономики, когда высокий спрос способствует усилению ценового давления.

Таким образом, прежнее преимущество Литвы по стоимости продуктов питания становится менее выраженным.

Как сделать продукты дешевле?

Помимо усиления конкуренции между магазинами, эксперты видят возможности для снижения цен в развитии местного производства и экспорта.

Если латвийские производители смогут увеличить объемы выпускаемой продукции, выйти на новые зарубежные рынки и нарастить продажи, у них появится больше возможностей для снижения себестоимости. При достаточных масштабах производства постоянные расходы распределяются на большее количество продукции, что потенциально позволяет предлагать более конкурентоспособные цены.

В то же время участники дискуссии подчеркнули, что для дальнейшего улучшения ситуации необходимо продолжать развивать конкуренцию как в розничной торговле, так и в продовольственной отрасли в целом.