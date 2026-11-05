В рамках реструктуризации латвийской национальной авиакомпании airBaltic по американской процедуре Chapter 11 юридические и финансовые консультанты учли вознаграждения и расходы на общую сумму почти 7,6 млн долларов. Из них 4,41 млн долларов уже выплачены финансовому консультанту Seabury за успешное привлечение финансирования. Остальные суммы пока не полностью оплачены и подлежат дальнейшему рассмотрению.

Юридические и финансовые консультации в рамках реструктуризации airBaltic обошлись в значительные суммы уже на начальном этапе процесса. Согласно документам, представленным в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, два консультанта авиакомпании учли вознаграждения и расходы на общую сумму 7,59 млн долларов США.

Как сообщает агентство LETA, речь идет о юридической фирме Milbank LLP и финансовом консультанте Seabury.

Отчеты охватывают период с 14 по 30 сентября 2026 года — первые 17 дней после начала процедуры Chapter 11. Однако в документах отражены также вознаграждения за услуги, относящиеся к более продолжительным периодам, поэтому всю сумму нельзя считать расходами исключительно за эти 17 дней.

В совместно администрируемом процессе участвуют три предприятия: airBaltic, Air Baltic Training и Baltijas kravu centrs.

Сколько получили и запросили консультанты?

Показатель Сумма Всего учтено вознаграждений и расходов 7,59 млн $ Уже выплачено Seabury 4,41 млн $ Дополнительно запрашивается к выплате 2,55 млн $ Источник: отчеты консультантов airBaltic, представленные в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Запрашиваемые суммы еще не являются окончательно утвержденными выплатами.

Международная юридическая фирма Milbank LLP учла 2 530 914 долларов за оказанные юридические услуги и еще 13 374 доллара расходов.

Таким образом, общая сумма в отчете юридического консультанта составляет 2 544 288 долларов.

В соответствии с временным порядком выплаты вознаграждений Milbank сейчас запрашивает 80% начисленного вознаграждения — 2 024 731 доллар — и полное возмещение расходов.

Общая запрашиваемая выплата составляет 2 038 105 долларов.

Seabury уже получила 4,41 млн долларов за привлечение финансирования

Финансовый консультант airBaltic — компания Seabury — указал, что уже получил 4,41 млн долларов за успешное привлечение финансирования по механизму debtor-in-possession (DIP). Такое финансирование позволяет компании продолжать деятельность во время судебной реструктуризации.

Выплата произведена на основании договора с консультантом и условий, утвержденных судом.

Помимо этого, Seabury учла еще 605 тысяч долларов за консультационные услуги. Из них 280 тысяч долларов составляют фиксированное ежемесячное вознаграждение за период с 15 сентября по 14 октября, которое по условиям договора выплачивается авансом.

Еще 325 тысяч долларов начислены за услуги по управлению ликвидностью авиакомпании.

При этом фактическая стоимость этих услуг, рассчитанная по отработанным часам, составила 403 302 доллара, однако вознаграждение было ограничено установленным договором максимумом. В сводной части отчета Seabury расходы составляют 26 166 долларов.

Компания запрашивает выплату 484 тысяч долларов, или 80% учтенного вознаграждения, а также возмещение расходов. Общая запрашиваемая сумма, согласно сводным данным, составляет 510 166 долларов.

При этом LETA обращает внимание на расхождение в документе: в заключительной части ходатайства Seabury указана другая сумма расходов — 27 789 долларов.

Можно ли считать эти деньги окончательными расходами?

В общей сложности оба консультанта учли 7 585 454 доллара, если использовать расходы Seabury из сводной части отчета и приложений к нему.

Из этой суммы 4,41 млн долларов уже выплачены финансовому консультанту. Еще 2 548 271 доллар оба консультанта в совокупности запрашивают к выплате в рамках временного порядка.

Этот порядок предусматривает возможность перечисления 80% начисленного вознаграждения и полного возмещения расходов, если в установленный срок не поступят возражения.

Возражения по обоим отчетам можно подать до 18 ноября, 12:00 по нью-йоркскому времени, что соответствует 19:00 по латвийскому времени.

Если будет оспорена только часть суммы, удержанию подлежит лишь эта часть. Неоспариваемые вознаграждения и расходы могут быть выплачены в установленном порядке.

Неразрешенные возражения планируется рассмотреть на следующем судебном заседании, посвященном временным выплатам консультантам.

При этом временная выплата не означает окончательного утверждения вознаграждения. Его итоговый размер будет оцениваться позднее.

Чем занимаются финансовые консультанты airBaltic?

Из отчета Seabury следует, что на начальном этапе реструктуризации компания занималась вопросами управления ликвидностью, переговорами с поставщиками и проблемами, связанными с авиапарком.

Кроме того, консультанты проводили финансовый анализ деятельности авиакомпании и участвовали в разработке стратегии реструктуризации.

Одной из ключевых задач стало привлечение нового финансирования, необходимого для продолжения работы airBaltic в период Chapter 11.

Авиакомпания привлекла до 350 млн евро нового финансирования

Как сообщалось ранее, 19 октября Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка утвердил структуру DIP-финансирования airBaltic на сумму до 350 млн евро.

Финансирование предусматривает три транша:

Первый — 175 млн евро.

Второй — до 125 млн евро.

Третий — до 50 млн евро.

Из первого транша airBaltic уже использовала 78,925 млн евро для выкупа восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей.

Организатором привлечения финансирования выступила Strategic Value Partners (SVP), а обязательства предоставить средства взяли на себя Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners.

Процентная ставка составляет SOFR + 8%, что на момент подготовки материала соответствует примерно 12% годовых.

Помимо процентов, соглашения предусматривают дополнительные комиссионные платежи на сумму до 52,5 млн евро.

Ранее airBaltic рассматривала возможность привлечения до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых, однако этот план реализован не будет.

Что будет с рейсами и билетами airBaltic?

Процедура Chapter 11 предоставляет авиакомпании судебную защиту от требований кредиторов на время реструктуризации обязательств.

В airBaltic подчеркивают, что операционная деятельность продолжается в обычном режиме. Рейсы должны выполняться согласно расписанию, ранее приобретенные билеты и бронирования сохраняют силу, а пассажиры могут продолжать покупать билеты и пользоваться услугами авиакомпании.

К завершению процесса Chapter 11 планируется подготовить план реорганизации, который должен утвердить суд.

По предварительным ожиданиям, реструктуризация может завершиться в середине 2027 года.

Финансовые результаты и акционеры airBaltic

В 2025 году оборот концерна airBaltic вырос на 4,2% по сравнению с 2024 годом и достиг 779,344 млн евро. Убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше показателя предыдущего года.

За год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров — на 1% больше, чем в 2024 году.

Основным акционером airBaltic остается Латвийское государство, которому принадлежат 88,37% акций. Немецкая Lufthansa владеет 10%, компания Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тусена — 1,62%, остальные акционеры — 0,01%.

Основной капитал авиакомпании составляет 41,819 млн евро.