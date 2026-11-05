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Свиньи пропадают, куры идут на экспорт, картошка подгнивает – вести с латвийских полей 0 47

Бизнес
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: сельское хозяйство
ФОТО: LETA

Diena опубликовала интервью с Гунтисом Гутманисом, председателем правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций. Он рассказал о положении в аграрном секторе Латвии:

«Что касается птицеводства — одной из наших ключевых отраслей, — то можно с уверенностью сказать, что все ведущие компании показали весьма успешные результаты... Не так давно мы посетили птицефабрику в Алуксне, где был запущен масштабный новый проект, который позволит расширить производство и, как следствие, увеличить объёмы экспорта.

В секторе овощеводства ситуация в этом году в целом довольно позитивная. Однако возникли сложности с уборкой урожая: поля переувлажнены, из-за чего техника не может проехать на некоторые участки, что препятствует сбору урожая. Кроме того, остаётся открытым вопрос о том, насколько хорошо овощи, собранные на таких чрезмерно влажных полях, перенесут хранение.

Что касается картофеля, то урожайность хорошая, но его уборка также затруднена по той же причине — из-за избыточной влажности почвы. Это влечёт за собой дополнительные расходы для хозяйств: работа на влажной земле приводит к повышенному расходу топлива, что, в свою очередь, отражается на себестоимости продукции. При этом закупочные цены в текущем году даже ниже прошлогодних; с учётом роста издержек это создаёт неблагоприятную ситуацию.

В свиноводстве с начала года объёмы производства сократились примерно на 8%, а закупочные цены упали на 14%. За последние пять лет цены снизились более чем на 20%. В результате ситуация в этой отрасли сейчас далека от оптимистичной, и по итогам года она окажется убыточной.

Что касается выращивания фруктов и ягод, то на ситуацию серьёзно повлияли холодная зима и сильные заморозки. Минувшей зимой многие культуры вымерзли — в том числе высокорослая черника и облепиха, чего раньше не случалось. В итоге были понесены значительные потери: в некоторых регионах в этом году утрачено до 80% урожая.

В то же время урожай яблок выглядит относительно неплохим, хотя он и меньше прошлогоднего»

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#сельское хозяйство #Латвия #экспорт #урожай #птицеводство #картофель
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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