«Что касается птицеводства — одной из наших ключевых отраслей, — то можно с уверенностью сказать, что все ведущие компании показали весьма успешные результаты... Не так давно мы посетили птицефабрику в Алуксне, где был запущен масштабный новый проект, который позволит расширить производство и, как следствие, увеличить объёмы экспорта.

В секторе овощеводства ситуация в этом году в целом довольно позитивная. Однако возникли сложности с уборкой урожая: поля переувлажнены, из-за чего техника не может проехать на некоторые участки, что препятствует сбору урожая. Кроме того, остаётся открытым вопрос о том, насколько хорошо овощи, собранные на таких чрезмерно влажных полях, перенесут хранение.

Что касается картофеля, то урожайность хорошая, но его уборка также затруднена по той же причине — из-за избыточной влажности почвы. Это влечёт за собой дополнительные расходы для хозяйств: работа на влажной земле приводит к повышенному расходу топлива, что, в свою очередь, отражается на себестоимости продукции. При этом закупочные цены в текущем году даже ниже прошлогодних; с учётом роста издержек это создаёт неблагоприятную ситуацию.

В свиноводстве с начала года объёмы производства сократились примерно на 8%, а закупочные цены упали на 14%. За последние пять лет цены снизились более чем на 20%. В результате ситуация в этой отрасли сейчас далека от оптимистичной, и по итогам года она окажется убыточной.

Что касается выращивания фруктов и ягод, то на ситуацию серьёзно повлияли холодная зима и сильные заморозки. Минувшей зимой многие культуры вымерзли — в том числе высокорослая черника и облепиха, чего раньше не случалось. В итоге были понесены значительные потери: в некоторых регионах в этом году утрачено до 80% урожая.

В то же время урожай яблок выглядит относительно неплохим, хотя он и меньше прошлогоднего»