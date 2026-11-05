Рижская дума планирует отказаться от штатных смотрителей зданий детских садов и передать охрану частным компаниям. Вместо постоянного присутствия сотрудников безопасность учреждений будут обеспечивать сигнализация и мобильные группы реагирования. Власти рассчитывают ежегодно экономить 6,2 миллиона евро.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Рижское самоуправление, изменения затронут систему охраны муниципальных дошкольных учреждений. Должности смотрителей зданий планируется упразднить, а их функции передать внешним поставщикам охранных услуг.

Вместо нынешней системы предполагается использовать технические средства безопасности: сигнализацию, подключённую к диспетчерскому центру охранной компании, и мобильные группы, которые будут выезжать при поступлении тревожного сигнала.

В самоуправлении уверены, что такая модель позволит сохранить необходимый уровень безопасности детей и одновременно значительно сократить расходы.

Сколько денег рассчитывают сэкономить?

Сегодня на оплату труда смотрителей зданий детских садов Рига ежегодно расходует около 7,3 миллиона евро.

После реформы затраты должны существенно сократиться:

7,3 млн евро — нынешний годовой фонд оплаты труда смотрителей зданий;

300 тысяч евро — предполагаемые ежегодные расходы на техническую охрану;

800 тысяч евро — дополнительные средства на повышение зарплат заведующим хозяйством, которым поручат новые обязанности;

6,2 млн евро — ожидаемая ежегодная экономия.

Получить такую экономию самоуправление рассчитывает начиная с 2027 года.

При этом в нынешнем году сокращения расходов не ожидается. Напротив, на проведение реформы придётся потратить приблизительно 1,9 миллиона евро.

Эти средства предназначены для выплаты выходных пособий увольняемым работникам и компенсаций за неиспользованные отпуска.

Окончательная сумма будет зависеть от индивидуальных обстоятельств прекращения трудовых отношений.

Кто будет отвечать за безопасность детей?

По словам координатора проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Синтии Плацинской, предстоящие изменения уже обсуждались с руководителями дошкольных учреждений.

В самоуправлении утверждают, что директора детских садов поддержали предложенную реформу и выразили готовность обеспечить высокий уровень безопасности при новой организации работы.

В каждом учреждении назначат ответственного сотрудника, который будет поддерживать связь с охранной компанией и при необходимости обеспечивать прибытие представителя учреждения на объект.

До перехода на новую систему детские сады должны обновить внутренние инструкции и должностные обязанности работников.

Отдельно будут определены действия персонала в случае проникновения посторонних, срабатывания пожарной сигнализации, ложных тревог и технических неисправностей.

Также предусмотрят резервные решения на случай сбоев в работе охранной системы.

Когда начнут увольнять сотрудников?

Должности смотрителей зданий планируется исключить из штатных расписаний дошкольных учреждений с 22 декабря 2026 года.

Однако в самоуправлении подчёркивают, что в каждом конкретном детском саду это произойдёт только после фактического подключения новой охранной системы и обеспечения непрерывной работы охраны.

Трудовые отношения с сотрудниками будут прекращаться в индивидуальном порядке.

Власти отдельно отмечают, что реформа не связана с оценкой профессиональных качеств работников.

По утверждению самоуправления, речь идёт исключительно о реорганизации хозяйственной деятельности и изменении способа обеспечения безопасности зданий.

Проверят, насколько эффективно работает новая охрана

Через три месяца после внедрения новой модели Рижская дума намерена оценить её результаты.

Проверка будет включать качество охранных услуг, скорость обработки тревожных сигналов, время прибытия мобильных групп и фактическую финансовую экономию.

В самоуправлении рассчитывают, что переход на техническую охрану позволит значительно сократить расходы на содержание детских садов без снижения уровня безопасности.