Крупнейших торговцев электроэнергией в Латвии планируют обязать предлагать потребителям договоры с фиксированной ценой, которые можно расторгнуть досрочно без дополнительной платы. Новые требования коснутся компаний, обслуживающих более 200 тысяч клиентов, а воспользоваться такими предложениями смогут как домохозяйства, так и малые и средние предприятия.

Жители Латвии и предприниматели могут получить больше свободы при выборе поставщика электроэнергии. Министерство климата и энергетики (МКЭ) подготовило поправки к Закону о рынке электроэнергии, которые предусматривают новые требования к крупнейшим торговцам электричеством.

Согласно законопроекту, компании, поставляющие электроэнергию более чем 200 тысячам конечных потребителей, должны будут предлагать как минимум один договор с фиксированной ценой без платы за досрочное расторжение.

Поправки в пятницу, 6 ноября, рассмотрит Кабинет министров, сообщает агентство LETA.

Что изменится для жителей?

Сейчас договоры с фиксированной ценой могут предусматривать дополнительную плату, если клиент решит прекратить сотрудничество с торговцем до окончания установленного срока.

Предлагаемые изменения не отменяют такую плату полностью, однако обяжут крупнейших поставщиков иметь хотя бы один вариант договора, который можно будет расторгнуть досрочно без финансовых санкций. Это позволит потребителям выбирать между разными условиями и при необходимости переходить на более выгодные предложения.

Новая возможность будет доступна не только частным клиентам, но и малым и средним предприятиям.

При этом не все договоры с фиксированной ценой станут автоматически бесплатными при досрочном расторжении. Торговцы смогут продолжать предлагать и другие тарифные планы, предусматривающие соответствующую плату.

Поставщикам запретят менять фиксированную цену в одностороннем порядке

Еще одно важное изменение касается защиты потребителей от односторонних решений торговцев.

Законопроект предусматривает, что поставщик электроэнергии не сможет самостоятельно изменять условия договора с фиксированной ценой или расторгать его до окончания срока действия.

Таким образом, потребители получат дополнительные гарантии сохранения согласованных условий договора. Поправки также закрепят право конечных потребителей бесплатно и без ограничений менять торговца электроэнергией и агрегатора.

Новые требования затронут и компании с 10 тысячами клиентов

Отдельная часть законопроекта касается финансовой устойчивости торговцев электроэнергией. Для компаний, обслуживающих более 10 тысяч потребителей, планируется установить дополнительные требования по управлению рисками.

Такие торговцы должны будут принимать меры для защиты от резких изменений оптовых цен на электричество и других финансовых колебаний, способных повлиять на выполнение заключенных договоров. В частности, компании должны будут снижать риск неисполнения своих обязательств перед клиентами и обеспечивать экономическую устойчивость договоров.

За соблюдением этих требований будет следить Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ).

Усилят и требования безопасности энергетической инфраструктуры

Поправки затрагивают не только торговлю электроэнергией, но и подключение новых объектов к системе передачи электричества.

Для установок по производству и накоплению электроэнергии планируется ввести более строгие требования безопасности. Они будут касаться связей заявителей на подключение, владельцев компаний и их истинных выгодоприобретателей с определенными государствами.

Также предполагается учитывать происхождение информационных систем и систем управления, используемых в энергетическом оборудовании.

Цель этих требований — снизить потенциальные риски для безопасности энергетической инфраструктуры.

Будут ли новые договоры дороже?

Вопрос стоимости таких предложений поднимался еще в начале 2025 года, когда Министерство климата и энергетики впервые предложило разрешить торговцам заключать с малыми и средними предприятиями договоры с фиксированной ценой без платы за досрочное расторжение.

Тогда несколько участников рынка предупредили, что подобные тарифы могут оказаться дороже обычных договоров с фиксированной ценой.

Причина заключается в дополнительных рисках для поставщиков: если клиент сможет в любой момент отказаться от договора без финансовых последствий, торговцу придется учитывать такую возможность при формировании цены.

Поэтому наличие договора без платы за досрочное расторжение само по себе еще не гарантирует более низкую стоимость электроэнергии.

Потребителям по-прежнему будет важно сравнивать не только условия прекращения договора, но и цену за киловатт-час.

Когда изменения вступят в силу?

Пока речь идет только о законопроекте, который должен рассмотреть Кабинет министров. Для вступления новых требований в силу необходимо завершить законодательную процедуру.