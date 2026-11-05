Хакеры научились портить продукты в супермаркетах, даже не заходя в магазин. Достаточно нескольких команд, отправленных через интернет, — и холодильные витрины начинают нагреваться, а мясо, рыба и замороженные продукты становятся непригодными для продажи. В Европе произошла уже вторая волна подобных атак. Кто за ними стоит и зачем преступникам понадобились обычные холодильники?

В начале ноября магазины сразу нескольких европейских стран столкнулись с необычной кибератакой. Как сообщает, злоумышленники вмешались в работу систем управления холодильным оборудованием и дистанционно изменили температурные настройки. В результате торговым сетям пришлось срочно изымать продукты из продажи, а некоторые магазины понесли серьёзные убытки.

Вместо мороза — плюс 50 градусов

Один из наиболее показательных случаев произошёл в шведском супермаркете ICA.

Ночью злоумышленники изменили настройки морозильного оборудования, установив температуру на уровне +50 °C.

Сотрудники обнаружили проблему лишь спустя несколько часов. К тому времени часть продуктов уже пришлось списать.

Подобные инциденты затронули магазины Coop, Carrefour, Delhaize, Spar и других торговых сетей.

Проблемы возникли даже в одном из магазинов IKEA в бельгийском городе Монс, где пострадало холодильное оборудование.

По информации SecurityWeek, только в начале ноября сообщения о подобных инцидентах поступили более чем из сотни европейских торговых точек.

Позднее география нападений расширилась. По сообщениям зарубежных СМИ, случаи вмешательства в работу холодильного оборудования были зарегистрированы в 11 европейских странах, включая Эстонию, Финляндию, Швецию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Ирландию, Италию, Португалию, Германию и Румынию.

В Бельгии хакеры уничтожили мяса на 15 тысяч евро

Особенно болезненным нападение оказалось для небольших торговых предприятий.

Владелец бельгийской мясной компании De Laet & Van Haver Люк де Лает рассказал Reuters, что ранним утром получил тревожный звонок от сотрудника.

Когда он приехал в магазин, температура в холодильниках поднялась до +18 °C.

В результате пришлось выбросить мясо стоимостью примерно 15 тысяч евро.

Для небольшого предприятия подобные потери могут оказаться чрезвычайно серьёзными.

Именно поэтому атаки на холодильное оборудование представляют особую опасность: злоумышленникам не требуется похищать деньги с банковских счетов или блокировать компьютерные базы данных. Достаточно нарушить условия хранения скоропортящихся продуктов.

В Эстонии хакеры добрались до супермаркета Selver

Случай произошёл и совсем рядом с Латвией.

По данным эстонского общественного вещателя ERR, злоумышленники получили доступ к компьютеру, управлявшему холодильным оборудованием одного из магазинов Selver.

Температурную настройку изменили на +50 °C.

Однако на этот раз серьёзных последствий удалось избежать. Технический партнёр торговой сети быстро обнаружил вмешательство, и оборудование вернули к нормальной работе.

Представитель Selver Марианн Ярвела сообщила, что компания заранее готовилась к подобным угрозам, поскольку знала о случаях взлома холодильных систем за рубежом.

По её словам, атакованный магазин оставался последним в сети, где ещё не была внедрена обновлённая система управления.

Руководитель эстонской компании Kitman Coldtech Янн Мутсо пояснил, что злоумышленники получили доступ к компьютеру старой системы управления холодильным оборудованием датского производителя Danfoss.

Специалист отметил сходство методов с нападениями, ранее зарегистрированными во Франции и Нидерландах.

Почему холодильник вообще можно взломать?

На первый взгляд идея кажется абсурдной: какое отношение холодильник имеет к интернету и компьютерным преступлениям?

Но современные торговые холодильники давно перестали быть просто металлическими шкафами с компрессором.

Крупные супермаркеты используют автоматизированные системы, позволяющие централизованно контролировать температуру десятков и даже сотен холодильных установок.

Такие системы могут передавать данные обслуживающим компаниям, предупреждать о неисправностях и позволять специалистам изменять настройки удалённо.

Это удобно: если в магазине ночью выходит из строя морозильная камера, техническая служба может узнать о проблеме ещё до прихода персонала.

Однако у подобной автоматизации есть обратная сторона.

Если система удалённого управления недостаточно защищена, доступ к ней могут получить посторонние.

Причиной могут стать устаревшее программное обеспечение, ошибки настройки доступа или недостаточная защита соединения.

По информации AFP, после октябрьских атак во Франции компания Danfoss указывала, что значительная часть затронутого оборудования относилась к устаревшим моделям, для которых больше не выпускаются программные обновления безопасности.

Получается, что холодильник может продолжать исправно охлаждать продукты, но его электронная система управления уже не соответствует современным требованиям кибербезопасности.

Почему нападения повторяются?

Нынешняя волна кибератак стала уже второй за несколько недель.

В октябре злоумышленники вмешались в работу холодильных установок сотен французских супермаркетов.

Тогда также сообщалось о порче продуктов, а в некоторых случаях — о возгораниях оборудования.

После этого производители и обслуживающие компании начали проверять системы и устранять обнаруженные уязвимости.

Однако завершить работу успели не все.

Руководитель бельгийской компании Sabcobel Стефан Муланс рассказал AFP, что после октябрьских событий предприятие приступило к защите обслуживаемого оборудования. К началу новой волны нападений около 10% установок ещё оставались без необходимых исправлений.

По его оценке, если бы компания не начала профилактические работы заранее, последствия могли оказаться значительно серьёзнее.

Но зачем хакерам портить продукты?

Именно этот вопрос остаётся главным.

Обычно киберпреступники атакуют компании ради денег. Они могут зашифровать важные файлы, заблокировать доступ к компьютерным системам или похитить конфиденциальную информацию, а затем потребовать выкуп.

Но в случае с европейскими холодильниками ситуация выглядит иначе.

По имеющимся данным, никто публично не взял на себя ответственность за нападения. Сообщений о систематических требованиях выкупа также не поступало.

Это заставляет специалистов рассматривать несколько возможных мотивов.

Первый — экономический саботаж. Нарушение работы холодильного оборудования приводит к прямым финансовым потерям. Магазины вынуждены выбрасывать продукты, останавливать продажи и проводить технические проверки.

Второй — дестабилизация продовольственной торговли. Если подобные атаки становятся массовыми, они могут нарушать поставки и подрывать доверие покупателей к торговым сетям.

Третий — демонстрация уязвимости инфраструктуры. Злоумышленники могут стремиться показать, насколько легко вмешаться в работу систем, от которых зависит повседневная жизнь.

Четвёртый — политически мотивированные действия. Специалисты не исключают, что нападения могут иметь более широкие цели, чем обычное киберпреступление.

Исследователь компании SentinelOne Том Хегель обратил внимание Reuters на отсутствие очевидных финансовых требований. По его мнению, это обстоятельство заставляет серьёзнее рассматривать версию саботажа.

Впрочем, пока ни одна из этих гипотез не подтверждена расследованием.

Почему установить виновных так трудно?

Особенность подобных нападений заключается в том, что злоумышленнику иногда достаточно получить доступ к плохо защищённой панели управления.

При этом он может оставить значительно меньше цифровых следов, чем при сложной атаке на корпоративную компьютерную сеть.

По словам специалистов, по одному лишь способу вмешательства бывает практически невозможно определить, кто стоял за нападением — отдельный хакер, организованная преступная группа или структура, действующая в интересах государства.

Поэтому внешнее сходство нескольких атак ещё не доказывает, что их организовали одни и те же люди.

Евросоюз увидел угрозу продовольственной безопасности

Происходящее уже привлекло внимание европейских властей.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен предупредил, что повторяющиеся кибератаки представляют угрозу для продовольственных цепочек и доверия потребителей.

В Еврокомиссии подчеркнули, что цифровые нападения способны нарушать работу не только банков, государственных учреждений или энергетических объектов, но и предприятий, обеспечивающих население продуктами питания.

В Бельгии расследованием инцидентов занялась федеральная прокуратура.

Проблема особенно актуальна на фоне стремительной цифровизации торговли. Холодильники, системы отопления, камеры наблюдения, электронные замки и другое оборудование всё чаще объединяются в единую сеть.

И чем больше устройств подключено к интернету, тем больше потенциальных точек доступа появляется у злоумышленников.

Может ли подобное произойти в Латвии?

Технически такая угроза существует в любой стране, где торговые сети используют подключённые к интернету системы управления холодильным оборудованием.

Это не означает, что все современные холодильники уязвимы. Многое зависит от модели, программного обеспечения, настроек безопасности и организации удалённого доступа.

Однако события в Эстонии показывают, что подобные атаки уже происходят в непосредственной близости от Латвии.

Но европейские инциденты наглядно демонстрируют новую проблему: кибербезопасность становится важной не только для защиты информации, но и для сохранности самых обычных продуктов на магазинных полках.

И если раньше хакерская атака ассоциировалась прежде всего с украденными паролями или заблокированными компьютерами, теперь её последствия могут выглядеть гораздо прозаичнее — пустые холодильные витрины, тонны испорченного мяса и многотысячные убытки магазинов.