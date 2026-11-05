Почти месяц спустя после введения запрета на импорт широкого ассортимента продуктов питания из России и Беларуси эти товары по-прежнему можно найти в латвийских магазинах. Как выяснила Latvijas Avīze, власти лишь сейчас распределили обязанности по контролю за соблюдением ограничений. При этом сам закон оставляет возможности для легальной продажи российской и белорусской продукции.

Несмотря на действующий в Латвии запрет на импорт ряда продуктов питания из России и Беларуси, товары из этих стран продолжают продаваться в некоторых продуктовых магазинах.

Об этом пишет Latvijas Avīze, отмечая, что почти через месяц после введения ограничений Министерство экономики только определило, какие государственные учреждения будут отвечать за контроль их соблюдения.

Однако наличие российских или белорусских продуктов на магазинных полках само по себе еще не означает нарушения закона.

Почему российские товары можно продавать даже после запрета?

Главная особенность действующих ограничений заключается в том, что Латвия запретила импорт определенных товаров, но не их продажу как таковую. Это означает, что магазины вправе распродавать российскую и белорусскую продукцию, которая была ввезена до вступления запрета в силу.

Кроме того, существует еще одно существенное исключение. Если товары российского или белорусского происхождения уже были выпущены в свободное обращение в другом государстве Европейского союза, их можно законно ввозить в Латвию. Таким образом, продукция из России или Беларуси может продолжать поступать в латвийские магазины через другие страны ЕС без нарушения национального запрета на импорт.

Поэтому контролирующие учреждения не смогут изымать такие товары из продажи исключительно на основании страны их происхождения.

Кто будет следить за соблюдением запрета?

Министерство экономики распределило обязанности между несколькими государственными учреждениями.

Служба государственных доходов (СГД) будет контролировать соблюдение запрета при таможенном оформлении товаров, в том числе при их ввозе из третьих стран.

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) займется контролем торговцев и проверкой их публичных заявлений о происхождении товаров, а также об отказе от продажи российской и белорусской продукции. ЦЗПП также должен информировать предпринимателей о действующих национальных запретах и ограничительных мерах ЕС, призывая их добровольно отказываться от торговли товарами, произведенными в России и Беларуси.

Кроме того, покупателям предоставят возможность сообщать о предполагаемых нарушениях запрета на импорт. Центр также должен разъяснять, как определить происхождение продукции непосредственно в магазине.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) продолжит проверки продуктов питания и кормов российского и белорусского происхождения, находящихся в продаже.

К контролю за отдельными категориями товаров при необходимости будут привлекаться и другие органы рыночного надзора.

Общую координацию этой работы возьмет на себя Министерство экономики.

Почему возможности контролирующих органов ограничены?

В государственных учреждениях признают, что контроль за соблюдением запрета имеет существенные правовые ограничения.

Во-первых, наличие российских и белорусских товаров в магазине не доказывает, что они были ввезены после вступления запрета в силу. Во-вторых, продукция может законно поступать в Латвию из других государств ЕС, если она уже находится в свободном обращении на европейском рынке.

Следовательно, даже обнаружив на полке товар российского производства, инспекторы не всегда будут иметь основания требовать его изъятия.

Это означает, что запрет на импорт не равнозначен полному исчезновению российской и белорусской продукции из латвийской розничной торговли.

Результаты контроля оценят весной 2027 года

Министерству экономики поручено до 31 марта 2027 года подготовить новый отчет о результатах работы контролирующих учреждений. В документе предстоит оценить, чего удалось добиться после распределения надзорных функций между государственными службами.

При этом, как отмечает Latvijas Avīze, эффективность ограничений будет зависеть не только от проверок, но и от существующих правовых возможностей контролировать движение товаров внутри единого рынка Европейского союза.