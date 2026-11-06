Жители Латвии и предприятия малого и среднего бизнеса смогут заключать договоры на поставку электроэнергии по фиксированной цене без штрафа за досрочное расторжение. Правительство 6 ноября одобрило соответствующие поправки к Закону о рынке электроэнергии. Однако новые правила будут обязательными только для крупнейших торговцев электричеством, а возможность взимать штрафы по другим договорам сохранится.

Правительство Латвии в пятницу поддержало поправки к Закону о рынке электроэнергии, предусматривающие новые требования к поставщикам электричества, усиление кибербезопасности энергетической инфраструктуры и расширение полномочий оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls (AST), сообщает агентство LETA.

Кому предложат договоры без штрафов

Согласно законопроекту, торговцы электроэнергией, обслуживающие более 200 000 конечных потребителей, будут обязаны предлагать как минимум один договор с фиксированной ценой, который можно расторгнуть досрочно без дополнительной платы.

Такие предложения должны быть доступны как домохозяйствам, так и малым и средним предприятиям.

Одновременно законопроект запрещает торговцам в одностороннем порядке изменять условия договоров с фиксированной ценой или расторгать их до окончания срока действия.

Поправки также закрепляют право конечных потребителей свободно и бесплатно менять торговца электроэнергией и агрегатора.

Однако штрафы за досрочное расторжение договоров с фиксированной ценой полностью не исчезнут. Поставщики по-прежнему смогут предусматривать такую плату в других договорах, за исключением тех предложений без штрафов, которые они будут обязаны предоставлять в соответствии с законом.

Дополнительный контроль за крупными поставщиками

Поправки предусматривают дополнительные требования к торговцам электроэнергией, обслуживающим более 10 000 потребителей.

Такие компании будут обязаны внедрить меры управления рисками, связанными с договорами на поставку электричества. Это необходимо для ограничения влияния изменений на оптовом рынке электроэнергии на экономическую устойчивость уже заключённых договоров.

Поставщики также должны будут принимать обоснованные меры для снижения рисков невыполнения договорных обязательств и ограничения последствий колебаний цен на электроэнергию и других финансовых показателей.

За соблюдением этих требований будет следить Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK).

AST получит больше полномочий

Законопроект предусматривает расширение прав оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls на получение информации от участников рынка.

При выполнении функций, предусмотренных регламентом Европейского союза о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка, AST сможет запрашивать и получать необходимые сведения от участников рынка.

При необходимости полученная информация может передаваться Комиссии по регулированию общественных услуг и Агентству по сотрудничеству энергетических регуляторов.

При этом участники рынка смогут отказаться от предоставления запрашиваемых сведений, если они содержат коммерческую тайну.

Подключение электростанций и накопителей энергии станет строже

Отдельная часть поправок касается кибербезопасности и национальной безопасности при подключении электростанций, накопителей электроэнергии и потребительского оборудования к системе передачи.

AST будет обязана разработать и опубликовать на своём сайте требования к кибербезопасности информационных систем и систем управления оборудованием для производства, хранения и потребления электроэнергии.

При подаче заявки на подключение производители электроэнергии, операторы накопителей и конечные потребители должны будут предоставлять сведения о стране регистрации предприятия, структуре управления, гражданстве членов правления и совета, владельцев долей капитала и истинных выгодоприобретателей.

Кроме того, потребуется указывать страну регистрации производителя информационных систем и систем управления подключаемого оборудования.

Законопроект устанавливает, что заявители на подключение, субъекты их управления и производители соответствующих систем должны быть зарегистрированы в странах НАТО, Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли либо странах Индо-Тихоокеанского региона, сотрудничающих с НАТО, или иметь гражданство этих государств.

Если заявители, связанные с ними лица или производители оборудования не будут соответствовать установленным требованиям, AST будет обязана отказать в подключении.

Отказ последует также в случае непредоставления необходимых документов или информации.

Кроме того, оператор сможет отказать в подключении при несоблюдении требований кибербезопасности.

При угрозе национальной безопасности оборудование отключат от сети

Если у AST возникнут обоснованные сомнения в достоверности представленной информации или её соответствии интересам национальной безопасности, оператор будет обязан запросить заключение компетентного государственного учреждения безопасности.

Если такое учреждение установит, что производитель электроэнергии, оператор накопителя или конечный потребитель представляет угрозу национальной безопасности Латвии, AST должна будет отказать в подключении либо отключить соответствующее оборудование от системы передачи.

Новые требования кибербезопасности AST должна разработать и опубликовать в течение шести месяцев после вступления соответствующей нормы в силу.

Для уже подключённого оборудования предусмотрен переходный период

Законопроект предусматривает переходные положения.

Оборудование, для подключения которого технические требования были выданы до вступления в силу новых норм безопасности, разрешат подключать независимо от страны регистрации производителя его информационных систем и систем управления.

Для уже подключённого оборудования, если потребуется замена или существенная модернизация информационных систем и систем управления, соответствие новым требованиям необходимо будет обеспечить до 31 декабря 2029 года.

Остальные операторы оборудования, указанные в переходных положениях, должны будут выполнить требования до 31 декабря 2027 года.

Латвия сможет использовать трансграничные энергетические объекты

Поправки также предусматривают включение в латвийскую электроэнергетическую систему трансграничных объектов производства и накопления электроэнергии, расположенных одновременно на территории Латвии и другого государства — члена ЕС.

Для получения разрешения на реализацию такого проекта производитель электроэнергии или оператор накопителя должен будет представить в Государственную службу окружающей среды Латвии заключение компетентного учреждения другого государства ЕС.

Этот документ должен подтверждать соответствие проекта законодательству соответствующей страны в области оценки воздействия на окружающую среду.

Также потребуется предоставить документы, подтверждающие право собственности или владения недвижимостью на территории другого государства ЕС, где планируется разместить оборудование для производства или накопления электроэнергии.

Перед началом эксплуатации трансграничного объекта оператору системы необходимо будет представить сведения, подтверждающие соответствие оборудования требованиям законодательства другого государства ЕС в области национальной безопасности и строительства.

Если же оборудование, расположенное одновременно в Латвии и другом государстве ЕС, планируется подключить к системе передачи или распределения электроэнергии другого государства, заключение о его соответствии латвийским нормативным требованиям будет выдавать Государственная служба окружающей среды.

Что изменится для потребителей

Главное нововведение для жителей Латвии — возможность выбрать договор с фиксированной ценой на электричество, не опасаясь штрафа за досрочное расторжение.

Это позволит потребителям легче менять поставщика, если на рынке появится более выгодное предложение.

Однако важно учитывать, что обязательство предлагать договоры без штрафов будет распространяться только на торговцев, обслуживающих более 200 000 конечных потребителей. Кроме того, другие договоры с фиксированной ценой по-прежнему могут предусматривать плату за досрочное прекращение.

Поправки пока не вступили в силу: 6 ноября их поддержало правительство, но для изменения действующих правил законопроект ещё должен пройти дальнейшую законодательную процедуру.