За 50–60 тысяч евро в Латвии вполне реально купить двухкомнатную квартиру, причем не только в регионах, но и в Риге. Однако за одну и ту же сумму покупатели могут рассчитывать на совершенно разные варианты. В Даугавпилсе квартиры встречаются даже за 20–30 тысяч евро, в Елгаве цены близки к столичным, а в Лиепае разброс предложений особенно велик.
Покупка двухкомнатной квартиры в Латвии с бюджетом 50–60 тысяч евро остается вполне реальной задачей. Такие предложения есть и в столице, и в других крупных городах страны. Однако стоимость жилья существенно зависит от местоположения, состояния квартиры и типа здания.
Как пишет Diena, анализ объявлений на порталах недвижимости показывает, что разница в ценах между городами, а также между серийными домами и новыми проектами может достигать нескольких раз.
Рига: за 50–60 тысяч евро можно найти квартиру в серийном доме
В Риге выбор двухкомнатных квартир достаточно широк. На рынке встречаются как предложения дешевле 50 тысяч евро, так и квартиры стоимостью более 100 тысяч.
Есть и эксклюзивные объекты, цены на которые достигают 300 тысяч евро, однако такие предложения скорее исключение.
Наиболее заметная разница наблюдается между серийными домами и новостройками. В жилых районах столицы двухкомнатную квартиру в серийном доме можно найти примерно за 50 тысяч евро. В новых проектах аналогичное по числу комнат жилье зачастую стоит 100–150 тысяч евро.
Таким образом, разница в цене может быть двукратной или даже трехкратной.
Для покупателей с ограниченным бюджетом наиболее доступными остаются районы, застроенные во второй половине XX века, в том числе Кенгарагс.
При этом на рынке иногда появляются и нетипично дешевые предложения в относительно новых домах. Такие цены могут быть связаны с необходимостью срочной продажи недвижимости.
Даугавпилс: двухкомнатные квартиры даже за 20–30 тысяч евро
В Даугавпилсе, крупнейшем городе Латгале, выбор квартир меньше, чем в Риге, зато цены заметно ниже. Двухкомнатное жилье в серийных домах здесь можно найти даже за 20–30 тысяч евро.
Особенно много предложений приходится на ценовую категорию около 40 тысяч евро.
Это означает, что покупатель с бюджетом 50–60 тысяч евро может выбирать из более доступных вариантов, чем в столице.
В то же время рынок новостроек в Даугавпилсе развит значительно слабее: предложений двухкомнатных квартир в новых многоэтажных домах немного.
Елгава: цены на старые квартиры почти как в Риге
В Елгаве ситуация отличается от Даугавпилса. Здесь двухкомнатные квартиры в серийных домах часто продаются примерно за 50 тысяч евро — практически столько же, сколько в жилых районах Риги.
При этом в городе достаточно предложений в новых проектах. Стоимость такого жилья, как и в столице, нередко превышает 100 тысяч евро.
Таким образом, покупатель с бюджетом 50–60 тысяч евро может рассчитывать прежде всего на квартиру в серийном доме.
Лиепая: от очень дешевых квартир до дорогого жилья
Рынок недвижимости Лиепаи отличается особенно большим разбросом цен. В этом портовом и курортном городе можно найти как недорогие двухкомнатные квартиры, так и объекты в значительно более высокой ценовой категории.
Разнообразие связано в том числе с активным развитием жилого фонда. В Лиепае не только строятся новые многоквартирные дома, но и реконструируются старые здания, которые после обновления выходят на рынок уже в другом ценовом сегменте.
Поэтому при поиске жилья здесь особенно важно учитывать не только цену, но и расположение дома, его состояние и характеристики конкретной квартиры.
Валмиера: серийные квартиры стоят почти как в столице
В Валмиере рынок двухкомнатных квартир более однороден, чем в Лиепае. Разброс цен и типов жилья здесь меньше. Квартиры в серийных домах стоят примерно столько же, сколько аналогичные предложения в Риге.
Однако в сегменте новых проектов Валмиера иногда оказывается доступнее столицы. Отдельные двухкомнатные квартиры в новых домах предлагаются менее чем за 100 тысяч евро, тогда как в Риге подобные объекты зачастую стоят дороже.
Где дешевле купить двухкомнатную квартиру?
По данным, приведенным Diena, ситуация в крупнейших городах Латвии выглядит следующим образом:
|Город
|Ориентировочная стоимость и особенности
|Рига
|Около 50–60 тыс. евро в серийных домах; 100–150 тыс. евро в новых проектах
|Даугавпилс
|Есть предложения за 20–30 тыс. евро; много квартир около 40 тыс. евро
|Елгава
|Около 50 тыс. евро в серийных домах; новостройки часто дороже 100 тыс. евро
|Лиепая
|Большой разброс цен — от дешевых квартир до дорогих объектов
|Валмиера
|Серийные квартиры по ценам, близким к рижским; отдельные новостройки дешевле 100 тыс. евро
Цены ориентировочные, основаны на анализе объявлений о продаже недвижимости, приведенном Diena. Это не средние цены фактически заключенных сделок.
Что важнее при покупке — цена или расположение?
Сравнение показывает, что одинаковый бюджет дает покупателям разные возможности в зависимости от города.
За 50–60 тысяч евро в Риге можно рассчитывать преимущественно на квартиру в серийном доме. В Даугавпилсе за меньшую сумму доступно достаточно много предложений, тогда как в Елгаве и Валмиере цены на такое жилье приближаются к столичным.
В Лиепае ситуация менее однозначна из-за большого разнообразия объектов.
При выборе квартиры стоит учитывать не только стоимость покупки, но и состояние здания, необходимость ремонта, транспортную доступность и будущие расходы на содержание жилья.
Поэтому самая дешевая квартира не обязательно окажется наиболее выгодным приобретением.
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