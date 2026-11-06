За 50–60 тысяч евро в Латвии вполне реально купить двухкомнатную квартиру, причем не только в регионах, но и в Риге. Однако за одну и ту же сумму покупатели могут рассчитывать на совершенно разные варианты. В Даугавпилсе квартиры встречаются даже за 20–30 тысяч евро, в Елгаве цены близки к столичным, а в Лиепае разброс предложений особенно велик.

Покупка двухкомнатной квартиры в Латвии с бюджетом 50–60 тысяч евро остается вполне реальной задачей. Такие предложения есть и в столице, и в других крупных городах страны. Однако стоимость жилья существенно зависит от местоположения, состояния квартиры и типа здания.

Как пишет Diena, анализ объявлений на порталах недвижимости показывает, что разница в ценах между городами, а также между серийными домами и новыми проектами может достигать нескольких раз.

Рига: за 50–60 тысяч евро можно найти квартиру в серийном доме

В Риге выбор двухкомнатных квартир достаточно широк. На рынке встречаются как предложения дешевле 50 тысяч евро, так и квартиры стоимостью более 100 тысяч.

Есть и эксклюзивные объекты, цены на которые достигают 300 тысяч евро, однако такие предложения скорее исключение.

Наиболее заметная разница наблюдается между серийными домами и новостройками. В жилых районах столицы двухкомнатную квартиру в серийном доме можно найти примерно за 50 тысяч евро. В новых проектах аналогичное по числу комнат жилье зачастую стоит 100–150 тысяч евро.

Таким образом, разница в цене может быть двукратной или даже трехкратной.

Для покупателей с ограниченным бюджетом наиболее доступными остаются районы, застроенные во второй половине XX века, в том числе Кенгарагс.

При этом на рынке иногда появляются и нетипично дешевые предложения в относительно новых домах. Такие цены могут быть связаны с необходимостью срочной продажи недвижимости.

Даугавпилс: двухкомнатные квартиры даже за 20–30 тысяч евро

В Даугавпилсе, крупнейшем городе Латгале, выбор квартир меньше, чем в Риге, зато цены заметно ниже. Двухкомнатное жилье в серийных домах здесь можно найти даже за 20–30 тысяч евро.

Особенно много предложений приходится на ценовую категорию около 40 тысяч евро.

Это означает, что покупатель с бюджетом 50–60 тысяч евро может выбирать из более доступных вариантов, чем в столице.

В то же время рынок новостроек в Даугавпилсе развит значительно слабее: предложений двухкомнатных квартир в новых многоэтажных домах немного.

Елгава: цены на старые квартиры почти как в Риге

В Елгаве ситуация отличается от Даугавпилса. Здесь двухкомнатные квартиры в серийных домах часто продаются примерно за 50 тысяч евро — практически столько же, сколько в жилых районах Риги.

При этом в городе достаточно предложений в новых проектах. Стоимость такого жилья, как и в столице, нередко превышает 100 тысяч евро.

Таким образом, покупатель с бюджетом 50–60 тысяч евро может рассчитывать прежде всего на квартиру в серийном доме.

Лиепая: от очень дешевых квартир до дорогого жилья

Рынок недвижимости Лиепаи отличается особенно большим разбросом цен. В этом портовом и курортном городе можно найти как недорогие двухкомнатные квартиры, так и объекты в значительно более высокой ценовой категории.

Разнообразие связано в том числе с активным развитием жилого фонда. В Лиепае не только строятся новые многоквартирные дома, но и реконструируются старые здания, которые после обновления выходят на рынок уже в другом ценовом сегменте.

Поэтому при поиске жилья здесь особенно важно учитывать не только цену, но и расположение дома, его состояние и характеристики конкретной квартиры.

Валмиера: серийные квартиры стоят почти как в столице

В Валмиере рынок двухкомнатных квартир более однороден, чем в Лиепае. Разброс цен и типов жилья здесь меньше. Квартиры в серийных домах стоят примерно столько же, сколько аналогичные предложения в Риге.

Однако в сегменте новых проектов Валмиера иногда оказывается доступнее столицы. Отдельные двухкомнатные квартиры в новых домах предлагаются менее чем за 100 тысяч евро, тогда как в Риге подобные объекты зачастую стоят дороже.

Где дешевле купить двухкомнатную квартиру?

По данным, приведенным Diena, ситуация в крупнейших городах Латвии выглядит следующим образом:

Город Ориентировочная стоимость и особенности Рига Около 50–60 тыс. евро в серийных домах; 100–150 тыс. евро в новых проектах Даугавпилс Есть предложения за 20–30 тыс. евро; много квартир около 40 тыс. евро Елгава Около 50 тыс. евро в серийных домах; новостройки часто дороже 100 тыс. евро Лиепая Большой разброс цен — от дешевых квартир до дорогих объектов Валмиера Серийные квартиры по ценам, близким к рижским; отдельные новостройки дешевле 100 тыс. евро

Цены ориентировочные, основаны на анализе объявлений о продаже недвижимости, приведенном Diena. Это не средние цены фактически заключенных сделок.

Что важнее при покупке — цена или расположение?

Сравнение показывает, что одинаковый бюджет дает покупателям разные возможности в зависимости от города.

За 50–60 тысяч евро в Риге можно рассчитывать преимущественно на квартиру в серийном доме. В Даугавпилсе за меньшую сумму доступно достаточно много предложений, тогда как в Елгаве и Валмиере цены на такое жилье приближаются к столичным.

В Лиепае ситуация менее однозначна из-за большого разнообразия объектов.

При выборе квартиры стоит учитывать не только стоимость покупки, но и состояние здания, необходимость ремонта, транспортную доступность и будущие расходы на содержание жилья.

Поэтому самая дешевая квартира не обязательно окажется наиболее выгодным приобретением.