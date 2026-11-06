Ограничения на продажу алкоголя, введённые в Латвии 1 августа 2025 года, не привели к ускорению снижения его потребления. Более того, темпы сокращения объёмов алкоголя замедлились. К такому выводу пришла Латвийская ассоциация алкогольной отрасли, проанализировав данные за последние три года.

Представители отрасли считают, что новые правила не дали ожидаемого эффекта, зато увеличили расходы и бюрократическую нагрузку на торговцев, особенно на небольшие сельские магазины.

Алкоголя становится меньше, но снижение замедлилось

По данным, собранным ассоциацией, объёмы чистого алкоголя, выпущенного для потребления, сокращаются во всех трёх странах Балтии.

Однако после введения новых ограничений в Латвии темпы снижения не ускорились, а замедлились.

За период с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года по сравнению с предыдущими 12 месяцами объём чистого алкоголя, выпущенного для потребления, сократился:

в Латвии — на 4,11%;

в Литве — на 3,68%;

в Эстонии — на 2,65%.

Для сравнения, за предыдущий аналогичный период сокращение было более значительным:

в Латвии — на 5,36%;

в Литве — на 4,82%;

в Эстонии — на 4,05%.

Таким образом, снижение наблюдалось во всём Балтийском регионе ещё до введения в Латвии новых ограничений.

В ассоциации считают, что это может свидетельствовать о влиянии более широких факторов — изменения потребительских привычек и общих рыночных тенденций.

Магазинам добавили расходов и бюрократии

По мнению представителей алкогольной отрасли, новые ограничения создали дополнительные сложности не только для предпринимателей, но и для государственных учреждений.

Чиновникам пришлось тратить ресурсы на разъяснение новых требований, а контролирующим органам — на проверку их соблюдения.

Особенно сильно изменения затронули небольшие сельские магазины, которые нередко остаются единственными торговыми точками в населённом пункте.

Для таких предприятий дополнительные административные процедуры и расходы могут оказаться непропорционально тяжёлыми.

В результате, утверждает ассоциация, часть государственных и частных ресурсов расходуется на выполнение бюрократических требований вместо решения основных задач и достижения целей общественного здравоохранения.

«Снижение началось ещё до ограничений»

Исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс подчёркивает, что сокращение объёмов алкоголя в странах Балтии представляет собой долгосрочную тенденцию.

Она наблюдалась ещё до того, как Латвия ограничила часы продажи спиртного.

По мнению представителей отрасли, замедление темпов снижения после введения новых правил ставит под сомнение эффективность именно этих административных мер.

При этом важно учитывать, что приведённые ассоциацией показатели отражают объёмы чистого алкоголя, выпущенного для потребления, а не непосредственно количество выпитого жителями спиртного. Кроме того, сопоставление двух периодов само по себе не позволяет установить, какое влияние оказали ограничения на потребление алкоголя.

Когда в Латвии разрешено продавать алкоголь

Напомним, что с 1 августа 2025 года в Латвии действуют сокращённые часы розничной продажи алкогольных напитков.

День недели Разрешённое время продажи Понедельник — суббота 10:00–20:00 Воскресенье 10:00–18:00

Ранее алкоголь в магазинах можно было приобретать в течение более продолжительного времени.

Таким образом, спустя год после введения ограничений алкогольная отрасль заявляет, что новые правила не ускорили сокращение объёмов спиртного, но увеличили нагрузку на бизнес. При этом выводы ассоциации отражают позицию представителей производителей и распространителей алкоголя, заинтересованных в условиях его продажи.

Латвийская ассоциация алкогольной отрасли действует с 2003 года, объединяет 12 участников и двух ассоциированных членов и входит в европейскую организацию SpiritsEurope.