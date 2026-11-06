Латвийская национальная авиакомпания airBaltic попросила американский суд установить 29 января 2027 года крайним сроком подачи большинства требований кредиторов. Если суд удовлетворит ходатайство, те, кто обязан заявить о своих требованиях, но не сделает этого вовремя, рискуют лишиться права на получение выплат в рамках реструктуризации. Для государственных учреждений предлагается более поздний срок.

В рамках реструктуризации airBaltic по американской процедуре Chapter 11 авиакомпания обратилась в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка с просьбой установить окончательные сроки подачи требований кредиторов.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на судебные документы, для большинства кредиторов предлагается установить крайний срок 29 января 2027 года, 17:00 по нью-йоркскому времени, что соответствует полуночи 30 января по латвийскому времени.

Ходатайство касается трех предприятий, участвующих в совместно администрируемом процессе реструктуризации: airBaltic, Air Baltic Training и Baltijas kravu centrs.

Что произойдет, если кредитор пропустит срок?

Предлагаемый порядок предусматривает серьезные последствия для кредиторов, которые обязаны заявить о своих требованиях, но не сделают этого вовремя.

Если суд утвердит ходатайство, такие кредиторы могут потерять право:

предъявлять соответствующие требования к авиакомпании или двум другим предприятиям, участвующим в реструктуризации;

претендовать на выплаты в соответствии с будущим планом реорганизации;

голосовать по плану реструктуризации.

В американской процедуре банкротства такой окончательный срок называется bar date. Его установление позволяет определить объем обязательств компании, которые необходимо учитывать при подготовке плана финансового оздоровления.

При этом предложенные сроки пока не утверждены судом.

Для государственных учреждений предусмотрен другой срок

Для государственных, муниципальных и других публичных учреждений, подпадающих под определение governmental units в американском законодательстве о банкротстве, airBaltic предлагает установить более позднюю дату. Такие кредиторы смогут подать требования до 15 марта 2027 года, 17:00 по нью-йоркскому времени, или до 23:00 того же дня по латвийскому времени.

Отдельный порядок предусмотрен и для требований, возникающих после разрешенного судом отказа компании от дальнейшего исполнения договора.

В этом случае сроком подачи будет более поздняя из двух дат: 29 января 2027 года или 30 дней после соответствующего решения суда.

Кому не придется подавать заявление?

Не всем кредиторам потребуется самостоятельно подавать документы. От этой обязанности предполагается освободить тех, чьи требования уже правильно отражены в представленных суду перечнях активов и обязательств предприятий.

Однако для этого должны одновременно выполняться несколько условий: требование не должно быть обозначено как оспариваемое, условное или с неопределенной суммой, а кредитор должен соглашаться с указанными суммой и классификацией.

Исключения предусмотрены также для некоторых требований работников, уже удовлетворенных в соответствии с судебными решениями.

Кроме того, отдельные заявления не потребуются по требованиям пассажиров о возврате денег за билеты или предоставлении кредитов на будущие поездки, если их исполнение суд разрешил продолжать в обычном порядке.

Кто обязан заявить о своих требованиях?

Подать документы придется кредиторам, чьи требования отсутствуют в перечнях обязательств предприятий. То же касается случаев, когда требования обозначены как оспариваемые, условные или с неопределенной суммой.

Обратиться в установленном порядке должны будут и кредиторы, не согласные с суммой или классификацией требования, указанными авиакомпанией либо другими участвующими в процессе предприятиями.

Требования разрешат подавать на латышском языке

Предложенный airBaltic порядок предусматривает возможность подачи документов на английском или латышском языке. При этом суммы требований необходимо будет указывать в долларах США, используя валютный курс на 14 сентября 2026 года — дату начала процедуры Chapter 11.

Предполагается несколько способов подачи документов:

через электронную систему администратора требований и уведомлений Epiq;

через электронную систему суда;

по почте;

лично.

При этом требование должно быть фактически получено до истечения установленного срока. Обычное электронное письмо или факс не будут считаться надлежащим способом подачи документов.

Уведомления и бланки для кредиторов планируется подготовить также на латышском языке.

Кроме того, airBaltic просит разрешения опубликовать информацию о сроках в американской газете The Wall Street Journal и одном или нескольких изданиях Латвии.

Когда суд примет решение?

Возражения против предложенного авиакомпанией порядка можно подать до 10 ноября. Рассмотрение ходатайства в суде запланировано на 17 ноября.

Таким образом, окончательные сроки и правила подачи требований будут зависеть от решения американского суда.

airBaltic привлекла финансирование на сумму до 350 млн евро

Процедура Chapter 11 позволяет airBaltic продолжать деятельность под судебной защитой от требований кредиторов, пока компания реструктурирует свои обязательства.

19 октября американский суд утвердил структуру финансирования авиакомпании по механизму debtor-in-possession (DIP) на сумму до 350 млн евро.

Финансирование разделено на три транша: 175 млн евро, до 125 млн евро и до 50 млн евро. Из первого транша airBaltic уже использовала 78,925 млн евро для выкупа восьми самолетов Airbus A220 и семи двигателей.

Привлечение средств организовала Strategic Value Partners (SVP). Финансирование обеспечивают Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners.

Процентная ставка составляет SOFR + 8%, что на момент сообщения соответствует примерно 12% годовых. Дополнительно предусмотрены комиссионные платежи на сумму до 52,5 млн евро.

Ранее airBaltic планировала привлечь до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых, однако этот вариант финансирования реализован не будет.

Что будет с билетами и рейсами?

В авиакомпании подчеркивают, что процедура Chapter 11 не означает прекращения полетов.

Все рейсы должны выполняться в соответствии с запланированной программой. Действующие билеты и бронирования сохраняют силу, а пассажиры могут продолжать покупать билеты и путешествовать с airBaltic.

К завершению реструктуризации компания должна подготовить план реорганизации, который потребуется утвердить в суде. Предполагается, что процесс может завершиться в середине 2027 года.

В 2025 году оборот концерна airBaltic достиг 779,344 млн евро, увеличившись на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Убытки составили 44,337 млн евро — в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.

Авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше показателя предыдущего года.

Основным акционером airBaltic остается Латвийское государство с долей 88,37%. Немецкой Lufthansa принадлежат 10% акций, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тюссена — 1,62%, остальным акционерам — 0,01%.