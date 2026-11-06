Правительство Латвии разрешило Рижскому университету Страдиня продать на аукционе четыре объекта недвижимости в Риге и Лиепае. Среди них — комплекс бывшей Латвийской академии спортивной педагогики, служебная гостиница и административные здания. Общая оценочная стоимость объектов составляет около 5,8 млн евро, а вырученные средства университет направит на развитие новой инфраструктуры.

Рижский университет Страдиня (РУС) получил разрешение правительства продать четыре объекта недвижимости, которые ранее были безвозмездно переданы вузу государством. Продажу проведут на аукционах, а полученные деньги направят на развитие учебной, спортивной и научной инфраструктуры университета.

Как сообщает агентство LETA, правительство утвердило соответствующие мероприятия в рамках плана развития недвижимости РУС на 2026–2031 годы.

Речь идет о трех объектах в Риге и одном в Лиепае. Их совокупная оценочная стоимость составляет 5,795 млн евро, однако фактическая выручка будет зависеть от результатов аукционов.

Какие здания выставят на продажу?

Оценочная стоимость недвижимости

Объект Стоимость Бривибас гатве, 333, Рига — комплекс спортивной академии 3 800 000 € Бривибас гатве, 351, Рига — служебная гостиница 800 000 € Капселю, 23, Рига — административные и другие здания 464 000 € Ринькю, 24/26, Лиепая — университетский филиал 731 000 € Итого 5 795 000 €

Оценки объектов проводились в октябре 2025 года и июне 2026 года. Это не окончательные цены продажи.

При необходимости университет сможет разделить перечисленную недвижимость на отдельные объекты перед продажей.

Комплекс спортивной академии: ремонт обойдется дороже 30 млн евро

Самым дорогим объектом является комплекс Латвийской академии спортивной педагогики на Бривибас гатве, 333. В октябре 2025 года его оценили в 3,8 млн евро.

В состав недвижимости входят земельный участок площадью около 4,19 гектара, здание академии, учебно-спортивный корпус, гараж, легкоатлетический манеж, недостроенный тир с учебными помещениями и другие сооружения.

Основная причина планируемой продажи — неудовлетворительное техническое состояние зданий. Они не соответствуют требованиям пожарной безопасности, инженерные системы нуждаются в обновлении, а в основных корпусах не обеспечена доступность среды для людей с ограниченной мобильностью.

По расчетам университета, модернизация зданий и территории потребовала бы инвестиций более 30 млн евро. Работа легкоатлетического манежа уже прекращена из-за проблем с техническим состоянием и энергоэффективностью.

Продажу комплекса планируется начать не ранее 2027 года, после переноса учебного процесса в новую инфраструктуру.

При этом часть земельного участка с 2015 года арендует предприятие Jaunatnes hokeja centrs для нужд ледового холла. Договор заключен на 30 лет и останется обязательным для нового собственника недвижимости.

Служебная гостиница закрыта, административное здание продолжат использовать

Служебная гостиница на Бривибас гатве, 351, оценена в 800 тысяч евро. Ее состояние также признано неудовлетворительным. Здание не соответствует требованиям пожарной безопасности, инженерные системы требуют ремонта, а доступность среды не обеспечена.

В документах условия проживания характеризуются как очень плохие. Хозяйственная деятельность в гостинице прекращена еще в 2025 году.

Еще один объект находится на улице Капселю, 23. Его оценочная стоимость составляет 464 тысячи евро. В состав недвижимости входят административное здание, жилой дом и два гаража.

Административный корпус нуждается в ремонте строительных конструкций и повышении энергоэффективности. Однако университет продолжит использовать его до создания более подходящих помещений.

При этом административное здание является памятником архитектуры местного значения. Поэтому при продаже будут установлены обязательные для будущего собственника требования по его использованию и сохранению.

Что продадут в Лиепае?

В Лиепае на аукцион планируется выставить недвижимость филиала РУС на улице Ринькю, 24/26, оцененную в 731 тысячу евро. Здание нуждается в ремонте строительных конструкций и повышении энергоэффективности. В нем также не обеспечена доступность среды.

Однако продажа состоится не сразу. Университет продолжит использовать помещения как минимум до конца 2027 года. Отчуждение недвижимости станет возможным после переноса учебного процесса в Курземский учебный центр на улице Слимницас, 25.

На что потратят полученные деньги?

Правительство разрешило направить средства от продажи недвижимости на развитие инфраструктуры РУС.

Предусмотрены три возможных направления инвестиций.

Первое — создание современной инфраструктуры спорта, реабилитации и научных исследований на улице Ф. Бривземниекcа, 26 и 26А, в Риге. Предварительная стоимость проекта достигает 32,1 млн евро. Окончательная сумма будет уточняться с учетом потребностей развития реабилитации.

Второе — расширение кампуса социальных наук на улице Кулдигас, 9А, в Риге, где планируется строительство пристройки. Стоимость этого проекта пока не определена, поскольку объем строительства будет зависеть от реализации других проектов университета.

Третье — модернизация Курземского учебного центра на улице Слимницас, 25, в Лиепае. На приспособление помещений планируется потратить около 1,88 млн евро. Это позволит организовать обучение студентов ближе к клинической среде.

При этом деньги от продажи недвижимости, за вычетом расходов на организацию аукционов, будут направлены на тот из трех проектов, реализация которого начнется первой после продажи.

Как изменится университет к 2031 году?

Согласно плану развития на 2026–2031 годы, РУС намерен сосредоточить основную инфраструктуру в окрестностях центрального здания на улице Дзирциема, 16. В дальнейшем предусмотрено расширение в Ильгюциемсе, Кипсале, Агенскалнсе, Засулауксе и Иманте.

Университет также планирует оптимизировать используемые площади, сократить расходы на содержание зданий и модернизировать учебную и научную среду. В крупнейших корпусах предполагается внедрить централизованную систему технического управления и мониторинга.

Для финансирования развития РУС намерен использовать собственные доходы, средства от продажи недвижимости и возможное внешнее финансирование, включая структурные фонды Евросоюза следующего периода.

За оценку объектов и проведение аукционов будет отвечать сам университет.

Новое правительственное распоряжение заменяет ранее утвержденный план развития недвижимости РУС на 2023–2028 годы.