С 2029 года в Латвии планируется перейти на новую кадастровую базу, из-за чего налог на недвижимость может существенно вырасти. Чтобы избежать резкого увеличения платежей для жителей, Министерство финансов предлагает передать самоуправлениям больше полномочий по определению налоговых ставок и ограничению роста налога.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Министерство финансов, соответствующее предложение включено в информационный доклад о бюджетной базе на 2027–2030 годы и результатах пересмотра государственных расходов. В ближайшее время документ планируется рассмотреть в правительстве.

Почему налог на недвижимость может вырасти

С 2029 года для расчёта налога на недвижимость предполагается использовать новую кадастровую базу.

Кадастровая стоимость объектов недвижимости значительно увеличится по сравнению с показателями, которые применяются сегодня при расчёте налога.

Изменения затронут все основные категории недвижимости: жилые дома и квартиры, земельные участки, коммерческие и промышленные здания.

В Министерстве финансов подчёркивают, что повышение кадастровой стоимости само по себе не означает автоматического увеличения налога в той же пропорции.

Размер платежа зависит также от налоговой ставки, предоставляемых льгот и возможных ограничений роста налоговой базы.

Поэтому одновременно с введением новых кадастровых оценок министерство предлагает пересмотреть порядок налогообложения.

Ставки будут определять на местах

Согласно предложению Министерства финансов, с 2029 года самоуправления должны будут устанавливать в своих обязательных правилах ставки налога на недвижимость и/или ограничения роста налоговой базы для объектов, расположенных на их территории.

Таким образом, местные власти смогут самостоятельно выбирать механизмы, позволяющие избежать чрезмерного увеличения налоговых платежей.

При этом им придётся учитывать как финансовые возможности жителей, так и потребности муниципального бюджета.

В министерстве отмечают, что кадастровая стоимость сопоставимых объектов недвижимости существенно различается в зависимости от региона, города или края Латвии.

Поэтому единый подход не всегда позволяет учитывать местные особенности.

Самоуправления, по мнению Министерства финансов, лучше знают потребности своих жителей и располагают более полной информацией о средствах, необходимых для содержания инфраструктуры и предоставления муниципальных услуг.

Деньги от налога хотят полностью оставлять самоуправлениям

Предложение связано с подготовкой новой модели финансового выравнивания самоуправлений.

Она предусматривает исключение поступлений от налога на недвижимость из расчёта финансового выравнивания.

Это означает, что доходы от налога на недвижимость предполагается полностью оставлять в распоряжении соответствующего самоуправления.

Как считают в Министерстве финансов, такая система укрепит финансовую самостоятельность муниципалитетов и повысит их ответственность за принимаемые решения.

Местные власти смогут не только определять условия применения налога, но и самостоятельно решать, как использовать полученные средства для развития своей территории.

Насколько может увеличиться налог?

Пока конкретные новые ставки налога на недвижимость и ограничения их роста не установлены.

Они будут определены в ходе дальнейшей разработки нормативного регулирования и принятия решений самоуправлениями.

Министерство финансов подчёркивает, что местные власти должны будут соблюдать принципы законности, соразмерности, ответственного бюджетного планирования и самостоятельности самоуправлений.

Кроме того, необходимо будет своевременно информировать владельцев недвижимости о новых условиях налогообложения.

Таким образом, пока нельзя утверждать, насколько именно изменится налог на конкретную квартиру, дом или земельный участок с 2029 года.

Когда примут окончательное решение

Министерству финансов планируется поручить подготовить предложения по изменению нормативных актов до 1 марта 2027 года. Работа должна проводиться совместно с Латвийским союзом самоуправлений.

В свою очередь, согласно Закону о государственном кадастре недвижимости, правительство должно до 15 июня 2027 года усовершенствовать правила кадастровой оценки и утвердить новую кадастровую базу.

Предполагается, что она начнёт применяться в 2029 году.