Нидерландская авиакомпания KLM объявила о масштабной реорганизации, в рамках которой планируется сократить 5000 рабочих мест. Руководство предупреждает: дальнейшее существование перевозчика нельзя считать гарантированным.

Эксперты считают, что компания столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами, а нынешних мер может оказаться недостаточно.

Один из старейших и наиболее известных авиаперевозчиков Европы переживает непростые времена. Компания KLM намерена существенно сократить расходы, чтобы сохранить конкурентоспособность на международном авиационном рынке.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, руководство перевозчика объявило о сокращении 5000 рабочих мест.

Генеральный директор KLM Марьян Ринтел заявила, что компания вынуждена принимать болезненные решения ради сохранения своего будущего.

«Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить будущее KLM, сохранить маршрутную сеть из 160 направлений и продолжить обновление авиапарка», — подчеркнула она.

По словам Ринтел, без достаточных финансовых ресурсов компания не сможет закупать новые самолёты и поддерживать существующее количество маршрутов.

Почему KLM оказалась в трудном положении?

Авиационные эксперты отмечают, что финансовые проблемы перевозчика накапливались годами.

«Прибыльность компании уже давно оставляет желать лучшего», — заявил авиационный экономист Рогир Лисхаут.

Среди основных причин руководство KLM называет высокие авиационные налоги и аэропортовые сборы в амстердамском аэропорту Схипхол.

Однако специалисты обращают внимание и на другие расходы.

По словам авиационного экономиста Университета Эразма Роттердамского Флориса де Хаана, затраты KLM на персонал значительно выше, чем у прямых конкурентов — British Airways и Lufthansa.

Особенно существенную статью расходов составляют зарплаты пилотов.

Раньше авиакомпания могла компенсировать растущие затраты увеличением количества рейсов. Но теперь такая стратегия практически недоступна.

Причина — ограничения на количество взлётов и посадок в аэропорту Схипхол.

«Несколько лет назад KLM ещё могла компенсировать расходы за счёт расширения полётной программы. Теперь количество разрешённых рейсов ограничено, поэтому использовать прежнюю стратегию больше невозможно», — объяснил де Хаан.

Инвесторы приветствовали увольнения

Несмотря на тревожные заявления руководства, финансовые рынки положительно отреагировали на объявленную реорганизацию.

На открытии торгов акции авиационной группы Air France-KLM подорожали на 12,5%.

Понимание необходимости сокращений выразил и профсоюз De Unie, представляющий интересы значительной части сотрудников компании.

Эксперты отмечают, что снижение прибыльности наблюдается практически во всей авиационной отрасли, однако положение KLM хуже, чем у её основных конкурентов.

Часть сотрудников переведут в Air France-KLM

План преобразований предусматривает не только сокращение рабочих мест.

Около 2000 рабочих мест планируется перевести в материнскую группу Air France-KLM.

Кроме того, компания намерена передать часть операций по обработке багажа сторонним подрядчикам.

Эти меры должны снизить расходы и повысить эффективность работы перевозчика.

Однако специалисты сомневаются, что реорганизация решит все накопившиеся проблемы.

По мнению Рогира Лисхаута, руководство пока не предлагает достаточно решительных шагов для сокращения одной из крупнейших статей расходов — затрат на оплату труда.

Сценарий под названием «Приготовиться к удару»

Ещё в сентябре KLM представила четыре возможных сценария своего дальнейшего развития.

Нынешняя реорганизация соответствует двум из них: укреплению позиций компании внутри группы Air France-KLM и немедленному сокращению расходов.

Но если этих мер окажется недостаточно, перевозчику придётся рассматривать более радикальные варианты.

Один из сценариев получил тревожное название Brace for Impact — «Приготовиться к удару».

Он предусматривает уменьшение самостоятельности KLM внутри международной авиационной группы, передачу большего количества функций другим компаниям и сокращение масштабов деятельности.

Если руководство будет слишком долго откладывать сложные решения, в будущем может потребоваться ещё более масштабная реорганизация, включая уменьшение авиапарка.

Именно такого развития событий KLM стремится избежать.

Французская Air France теперь зарабатывает больше

Положение KLM внутри объединённой авиационной группы за последние годы заметно изменилось.

После слияния Air France и KLM в 2004 году нидерландский перевозчик долгое время обеспечивал значительную часть прибыли группы.

При этом французская авиакомпания располагала более крупным авиапарком и большим количеством сотрудников.

Такое распределение позволяло сохранять определённый баланс между двумя перевозчиками.

Однако несколько лет назад ситуация изменилась.

По итогам прошлого года операционная прибыль французского подразделения оказалась более чем вдвое выше, чем у KLM.

Это усилило давление на руководство нидерландской авиакомпании.

Глава Air France-KLM Бенджамин Смит уже предупредил, что KLM должна существенно повысить рентабельность. В противном случае последуют дополнительные меры.

Что будет с пассажирами?

Пока руководство KLM заявляет о намерении сохранить маршрутную сеть из 160 направлений и продолжить обновление самолётов.

Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько эффективной окажется программа сокращения расходов.

Если компании не удастся улучшить финансовые показатели, в будущем могут потребоваться дополнительные изменения маршрутной сети и масштабов деятельности.

Главный вопрос теперь заключается в том, сможет ли KLM сохранить своё нынешнее положение на европейском авиационном рынке или объявленные сокращения станут лишь первым этапом гораздо более глубокой реорганизации.