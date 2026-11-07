В Испании ликвидирована крупная преступная сеть, участники которой зарабатывали миллионы евро на иностранцах, мечтавших получить работу и вид на жительство. За фиктивное трудоустройство мигранты платили до 30 тысяч евро.

В результате масштабной полицейской операции задержаны 50 человек, среди которых 43 предпринимателя.

Каталонская полиция Mossos d'Esquadra сообщила о раскрытии крупнейшей в своей практике преступной схемы, связанной с незаконным оформлением разрешений на проживание и работу для иностранцев.

Как сообщает испанская газета El País, преступная организация действовала преимущественно в Каталонии, а её клиентами становились главным образом граждане Пакистана, желавшие переехать в Испанию или легализовать своё пребывание в стране.

30 тысяч евро за испанские документы

По данным следствия, преступная сеть существовала с 2019 года и имела чёткую иерархическую структуру. Одни участники занимались поиском клиентов в Пакистане, другие оформляли документы, третьи договаривались с предпринимателями о фиктивном трудоустройстве.

За возможность приехать в Испанию по рабочей визе мигрантам приходилось платить до 30 тысяч евро.

Тем, кто уже находился в стране без необходимых разрешений, предлагали более дешёвую услугу — фиктивный трудовой договор стоимостью до 8 тысяч евро. Такой документ позволял начать процедуру легализации пребывания.

Для реализации схемы использовались действующие предприятия — продуктовые магазины, рестораны, строительные и ремонтные фирмы, а также мастерские.

Предприниматели предоставляли документы своих компаний, создавая видимость того, что иностранцев действительно приглашают на работу.

Миллионы евро на фиктивных контрактах

Следователи установили, что только с марта 2022 года по июль 2023 года участники сети подали 224 заявления на оформление трудоустройства иностранцев.

Из них 108 получили положительное решение испанских властей.

По оценкам полиции, только эти одобренные заявления принесли организаторам более 3,2 миллиона евро.

При этом реальная сумма заработка могла оказаться значительно выше, поскольку в расчёты не включены деньги за отклонённые заявления и оформление документов мигрантам, уже находившимся в Испании.

В некоторых случаях трудовые отношения существовали исключительно на бумаге. После получения необходимых разрешений договоры прекращались, а иногда мигранты вообще не приступали к работе.

Другие иностранцы действительно трудились на предприятиях, однако, как выяснили полицейские, нередко в тяжёлых условиях, близких к трудовой эксплуатации.

Среди задержанных — 43 предпринимателя

Масштабная полицейская операция прошла 26 и 27 октября в Барселоне и нескольких городах её окрестностей, включая Бадалону, Сабадель, Террасу и Оспиталет-де-Льобрегат.

В ней участвовал 81 сотрудник криминальной полиции.

Всего были задержаны 50 человек — 48 мужчин и две женщины. Среди них семь предполагаемых участников преступной организации и 43 предпринимателя, подозреваемых в содействии незаконному оформлению документов.

Троих предполагаемых организаторов суд постановил заключить под стражу.

В ходе расследования полиция установила личности 12 предполагаемых участников преступной сети и 62 предпринимателей, которые могли быть связаны с незаконными операциями.

Фигурантам дела вменяют участие в преступной организации, нарушение прав иностранных граждан и подделку документов.

Расследование продолжается

По оценке Mossos d'Esquadra, это крупнейшее расследование преступной схемы подобного рода в истории каталонской полиции.

Следствие ведётся под контролем суда Барселоны и прокуратуры, занимающейся вопросами торговли людьми и прав иностранных граждан.

Правоохранительные органы не исключают новых задержаний.

Расследование показало, что преступная организация сумела превратить оформление разрешений на работу и проживание в многомиллионный бизнес, используя стремление мигрантов легально обосноваться в Европе.